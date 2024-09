Chuyển đổi số không thể tách rời việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Thông tin được chia sẻ tại Hội thảo An toàn thông tin trong Chuyển đổi số, diễn ra tại TP.Cần Thơ ngày 24/9. Sự kiện do sở TT&TT TP.Cần Thơ phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử Viettimes tổ chức, thu hút hơn 300 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia đến từ các bộ, ngành và đại diện các Sở TT&TT vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Theo các số liệu được báo cáo từ Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng (Ban Cơ yếu chính phủ) thì trong Quý 1 năm nay, nguy cơ tấn công mạng nhắm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu, có sự gia tăng (hơn 18%) so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước đang trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức tin tặc trong và ngoài nước. Quy mô và tần suất tấn công ngày càng gia tăng và phức tạp.

Bên cạnh đó, kể từ đầu năm đến nay, nhiều hệ thống thông tin lớn của các doanh nghiệp Việt Nam đã bị tấn công, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Các chuyên gia cũng nhất trí, tình hình người dân bị lừa đảo trực tuyến cũng ngày càng nhức nhối và phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thì vấn đề an toàn thông tin đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, việc đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

“Để chuyển đổi số thành công và bền vững, việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng đóng vai trò then chốt, là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số”, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam tán thành với ý kiến trên và cho rằng, thực trạng hiện nay trong tiến trình chuyển đổi số, nguy cơ mất an toàn thông tin rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt khi có sự xuất hiện của AI.

Ông Minh dẫn báo cáo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho thấy, những rủi ro chính của AI trong an toàn an ninh mạng trên thế giới đã gây ra thiệt hại tới hơn 1.000 tỷ USD, đối vói Việt Nam là 8.000 – 10.000 tỷ đồng. Số vụ lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng được ghi nhận đang ở mức đáng báo động.

Vụ tấn công bằng ransomware vào VNDirect hồi tháng 3 đã khiến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tập trung vào việc nâng cấp hệ thống an toàn thông tin, phòng tránh các rủi ro trên môi trường số

Đại diện Cục An toàn thông tin cũng chia sẻ về những mối nguy cơ mất an toàn an ninh mạng thời gian qua. Trong năm 2022, có 517.627 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet; năm 2023, có hơn 5,5 triệu tài khoản có tên miền .vn bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware); đến năm 2024, chúng ta cũng đã ghi nhận hàng loạt các vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào hệ thống CNTT của VNDirect, PVOil, VN Post… gây thiệt hại tới hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng lớn tới uy tín các thương hiệu.

Thống kê của Cục cũng cho biết, hiện nay có gần 78 triệu người Việt đang sử dụng Internet hàng ngày và 2/3 dân số bị thu thập, chia sẻ thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân nghiêm trọng.