Chuyển đổi số ngân hàng: Thủ tướng yêu cầu “5 tăng tốc, bứt phá”

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu chuyển đổi số ngân hàng là phải tăng tốc, bứt phá, về đích sớm hơn so với dự kiến, với "5 tăng tốc, bứt phá": Tăng tốc, bứt phá về hoàn thiện thể chế; tăng tốc, bứt phá về phát triển hạ tầng số; tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, nhất là bảo đảm tiếp cận công bằng với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người yếu thế; tăng tốc, bứt phá phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; tăng tốc, bứt phá bảo đảm an ninh, an toàn trong chuyển đổi số.

Thủ tướng đánh giá cao trải nghiệm, không khí chuyển đổi số qua các hoạt động, triển lãm tại "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025". Các báo cáo, phát biểu cho thấy quyết tâm rất cao, sự vào cuộc rất tích cực của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong chuyển đổi số.

Cũng theo đánh giá của Thủ tướng, các gian hàng triển lãm tại sự kiện cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, lớn mạnh, phát triển của các ngân hàng trong chuyển đổi số. Đây không chỉ là nơi trưng bày công nghệ và giải pháp, mà còn là không gian thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của toàn ngành ngân hàng trong việc đổi mới tư duy, phương thức hoạt động và cách tiếp cận khách hàng.

Trong không gian đó, điểm nhấn tại sự kiện là sự xuất hiện của những mô hình ngân hàng số thế hệ mới. Những mô hình này, đi cùng với những giải pháp số, sáng kiến số và tiện ích số đã thu hút sự chú ý đặc biệt; trong đó có thương hiệu mới vừa chính thức ra mắt thị trường từ đầu năm nay sau quá trình chuyển đổi.

Lần đầu tiên tham gia Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) - ngân hàng số thế hệ mới - đã nhanh chóng cho thấy vai trò tiên phong và chủ động trong công cuộc chuyển đổi số của toàn ngành.

Không đơn thuần là sản phẩm số, hành trình của Vikki Digital Bank giới thiệu tại sự kiện đi cùng với một tầm nhìn dài hạn: kiến tạo hệ sinh thái tài chính số toàn diện - hiện đại - nhân văn, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy tài chính cộng đồng.

Những giải pháp mà ngân hàng số thế hệ mới này mang đến không chỉ phục vụ nhóm khách hàng cá nhân năng động tại thành thị, mà còn hướng đến nhóm người thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, bằng những công cụ đơn giản, dễ tiếp cận và an toàn - đúng với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, việc tích hợp eKYC, AI, dữ liệu lớn và xác thực sinh trắc học trong quy trình ngân hàng là minh chứng cho nỗ lực bảo vệ người dùng, tăng cường an ninh hệ thống - một trong "5 tăng tốc, bứt phá" mà Thủ tướng nhấn mạnh tại sự kiện.

Tham quan và trải nghiệm tại gian hàng Vikki Digital Bank, Thủ tướng đánh giá cao bước tiến của một ngân hàng số vừa chuyển đổi toàn diện, ghi nhận sự "hồi sinh mạnh mẽ" trong thời gian ngắn sau tái cơ cấu. Ngân hàng không chỉ cải tổ toàn diện mô hình hoạt động, mà còn tập trung sâu vào công nghệ tài chính, hướng đến trải nghiệm người dùng và tính bao trùm trong cung cấp dịch vụ tài chính.

Cùng với sự xuất hiện của những mô hình ngân hàng số thế hệ mới, "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" còn là diễn đàn để nhìn lại các dòng chảy của sự kiện những năm trước, cùng xu thế nổi bật trong chuyển đối số của toàn ngành hiện nay.

Với chủ đề "Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới", sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng tiếp tục thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của toàn ngành trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.