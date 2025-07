TPHCM: Dự án thương mại 'cháy hàng', nhà ở xã hội vượt tầm tay

Cung không đủ cầu

Theo ghi nhận của phóng viên, sau vài năm trầm lắng, thị trường bất động sản khu vực Bình Dương cũ đang có những dấu hiệu phục hồi và nổi lên như một “điểm nóng”, kể từ khi sáp nhập với TPHCM.

Hiện tại nguồn cung nhà ở thương mại khu vực Bình Dương cũ còn hạn chế, chủ yếu là hàng tồn kho với chỉ khoảng vài nghìn sản phẩm mở bán mới và đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tăng đáng kể.

Trong vai người cần mua nhà , chúng tôi ghé đến một dự án nhà ở thương mại ở phường Thuận An (khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương cũ). Tại đây, các nhân viên thuộc đơn vị phân phối dự án ít nhiệt tình giới thiệu sản phẩm như trước đây. Một số nhân viên môi giới cho biết, hiện tại các dự án nhà ở khu vực này không đủ nguồn cung. Không ít khách hàng nhận được thông báo hoàn lại tiền cọc do số lượng đăng ký vượt quá nguồn cung của dự án.

Một dự án nhà ở mới hoàn thành ở TP Dĩ An cũ, giáp ranh TP Thủ Đức cũ

Dự án nhà ở khu vực giáp ranh Bình Dương cũ với TPHCM thu hút khách hàng

Anh Tuấn, ngụ phường Thủ Dầu Một (TPHCM) cho biết, anh có nhu cầu nên đã đăng ký đặt chỗ trực tuyến và chuyển khoản để mua nhà tại dự án Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix). Mới đây, anh Tuấn nhận được thông báo do không lựa chọn được sản phẩm nên đơn vị phân phối hoàn trả lại tiền đã nhận trước đó.

“Hiện nay, các dự án nhà ở khu vực Bình Dương cũ giáp ranh TPHCM được nhiều người quan tâm. Sau khi sáp nhập, nhiều người phải chuyển từ Bình Dương cũ đến TPHCM làm việc, nhu cầu cần nhà ở khu vực lân cận tăng lên. Giá nhà ở TPHCM vốn đã cao, còn khan hiếm, trong khi giá nhà tại các dự án khu vực Bình Dương cũ vẫn giữ nguyên thời điểm chưa sáp nhập. Giá giao động từ 1,2 đến 2,5 tỷ đồng/căn hộ, phù hợp khả năng tài chính của nhiều người. Đây là lý do nhà ở khu vực Bình Dương trở nên nóng”- anh Bình, một người chuyên môi giới bất động sản tại TPHCM chia sẻ.

Ông Trần Văn Hưng – Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần C-Holdings (chủ đầu tư dự án Khu chung cư The Felix) cho biết, do số lượng đăng ký đặt chỗ vượt ngoài dự kiến và việc phân bổ căn hộ đang được rà soát nên hiện một số khách hàng chưa thể lựa chọn được sản phẩm.

“Đối với các khách hàng không lựa chọn được sản phẩm, chủ đầu tư và các sàn khẩn trương phối hợp rà soát, tổng hợp hồ sơ và tiến hành hoàn tiền theo quy trình minh bạch, đúng đối tượng qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp”- đại diện chủ đầu tư dự án cho biết.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, Bình Dương cũ là một thị trường ngách của TPHCM. Tuy nhiên, dù ngách nhưng tiềm năng rất lớn. Đặc biệt, mức giá ở khu vực này hiện tại còn khá mềm, tầm 40 - 50 triệu đồng/m2. Sau khi sáp nhập vào TPHCM, trong tương lai gần, mức giá nhà ở sẽ cao ngang bằng TPHCM trước đây bởi sẽ có sự thay đổi đặc biệt về hạ tầng theo hướng hoàn thiện, có tính kết nối cao, giúp việc di chuyển từ Bình Dương cũ vào TPHCM dễ dàng hơn.

Khó tiếp cận nhà ở xã hội kiểu mới

Khu vực Bình Dương cũ từ lâu đã được xem là “mảnh đất lành” cho hàng triệu lao động nhập cư. Nhiều lao động cần nơi an cư song để sở hữu được căn nhà là không hề dễ dàng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Bình Dương cũ, nhu cầu sở hữu một căn nhà theo mô hình NƠXH là rất lớn không chỉ với công nhân xa quê mà còn với cả công chức, viên chức, người có mức thu khiêm tốn. Tuy nhiên, với bảng giá đất và nhà ở hiện nay, với nhiều người có mức thu nhập khiêm tốn, có một căn NƠXH làm nơi an cư chỉ là ước mơ xa vời bởi mức giá hiện nay vượt tầm tay của nhiều người.

“Hiện nay, nhiều dự án có bố trí NƠXH nhưng giá mỗi căn từ 1 đến hơn 2 tỷ đồng, vượt quá khả năng tài chính của tôi. Nói là NƠXH nhưng giá gần ngang với nhà ở thương mại. Tại phường Bình Dương, có một dự án NƠXH giá khoảng 800 triệu đồng/căn, nhiều người đăng ký nhưng không còn chỗ”- chị Tình, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM cho hay.

Mô hình nhà ở xã hội giá chỉ vài trăm triệu đồng/căn ở phường Bình Dương

Nhà ở xã hội Định Hòa với giá hơn 200 triệu đồng/căn, phù hợp với khả năng tài chính của người thu nhập thấp

Chia sẻ với phóng viên, nhiều công nhân đang ở trọ cho biết, họ muốn sở hữu một căn NƠXH như với mô hình trước đây để an cư. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ hơn 10 năm trước, Bình Dương cũ thực hiện mô hình NƠXH do Becamex IDC đầu tư với giá chỉ từ 150 đến 200 triệu đồng/căn, diện tích từ 25m2 đến 30m2. Người mua được trả góp hàng tháng 1,5 triệu đồng, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân. Do đó, dự án nào ra đời cũng đều "cháy hàng".

Thế nhưng vài năm gần đây, mô hình nhà ở kiểu này ngày càng vắng bóng. Giải thích lý do NƠXH hiện nay giá tiền tỷ mỗi căn, đại diện một chủ đầu tư cho biết: “NƠXH được bố trí một phần trong dự án nhà ở thương mại , giá thành sẽ khác. Giá mỗi căn NƠXH như vậy từ trên 1 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng là hiển nhiên bởi giá đất khu vực dự án cao, vật liệu xây dựng chất lượng cao để đảm bảo công trình chung. Chưa kể, giá bán cao do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như vị trí, diện tích và các tiện ích đi kèm”.