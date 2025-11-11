Chuyển đổi số tại Việt Nam: Hành trình 5 năm hướng tới tương lai không tiền mặt

Hợp tác xây dựng nền kinh tế không tiền mặt

Thói quen thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng. Đến cuối năm 2024, cả nước có hơn 204.5 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và 154.1 triệu thẻ đang hoạt động. Gần 87% người trên 15 tuổi đã có tài khoản ngân hàng, và có hơn 443,000 điểm chấp nhận thanh toán số trên toàn quốc. Thanh toán không tiền mặt tăng trưởng ấn tượng về cả số lượng và giá trị, vượt mục tiêu đề ra trong Quyết định 11813 về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, trong năm 2024, giá trị thanh toán không tiền mặt đạt mốc 295,3 triệu tỷ đồng - gấp 26 lần GDP Việt Nam - vượt mục tiêu ban đầu. Số lượng giao dịch qua mã QR trong Quý I/2025 tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm trước, trở thành phương thức thanh toán không tiền mặt phát triển nhanh nhất và phổ biến nhất.

Nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức như Ngày Không Tiền Mặt, Ngày Thẻ Việt Nam đã thúc đẩy người dân chuyển sang thanh toán số. Các hợp tác liên ngành đã và đang hiện đại hóa trải nghiệm thanh toán trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, du lịch, dịch vụ công - biến tiện ích số trở thành một phần tất yếu của đời sống. Mastercard đồng hành trong các chương trình này, cung cấp chuyên môn và tiêu chuẩn công nghệ, góp phần xây dựng nền tảng niềm tin số bền vững.

Một dấu mốc quan trọng là thẻ đồng thương hiệu NAPAS–Mastercard, ra mắt tháng 5/2025. Đây là sản phẩm đầu tiên tích hợp tiêu chuẩn chip nội địa và quốc tế, giúp người dùng giao dịch linh hoạt cả trong nước lẫn nước ngoài. Trong giao thông công cộng, Mastercard hợp tác với HURC1 triển khai thanh toán không tiếp xúc trên tuyến Metro số 1 và từ tháng 4/2025 đã mở rộng sang toàn bộ mạng lưới xe buýt TP.HCM. Hành khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ EMV, ví điện tử và thiết bị thông minh.

Mastercard cùng đối tác phát triển thẻ đồng thương hiệu tích hợp chip nội địa và quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Song song đổi mới, an ninh mạng được xem là yếu tố nền tảng. Khi mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng tăng, nhu cầu bảo vệ dữ liệu và duy trì niềm tin người tiêu dùng cũng trở nên cấp thiết. Đây là một nỗ lực toàn ngành, đòi hỏi sự hợp tác không ngừng từ tất cả các bên liên quan. Từ năm 2019, Mastercard đã đầu tư 10,6 tỷ USD vào đổi mới an ninh mạng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Nhờ đó, 47,9 tỷ USD tổn thất gian lận đã được ngăn chặn trong ba năm qua, nhờ các giải pháp an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tính bao trùm và trao quyền trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số mang lại ý nghĩa lớn nhất khi tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Tại Việt Nam, sự chuyển dịch sang thanh toán không tiền mặt đang giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển, trao quyền cho phụ nữ khởi nghiệp và kết nối các cộng đồng vùng nông thôn với nền kinh tế chính thức.

Các chương trình do Mastercard và các đối tác hỗ trợ, như Strive Women, đang giúp trang bị cho các doanh nghiệp nhỏ những công cụ thanh toán số giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán, xây dựng niềm tin khách hàng và mở rộng tiếp cập đến những thị trường mới. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là chấp nhận thanh toán bằng thẻ, mà còn là cơ hội tăng trưởng thông qua tăng khả năng hiện diện, dữ liệu và mở rộng tệp khách hàng.

Ở cấp độ người tiêu dùng, sự thuận tiện của thanh toán không tiếp xúc và thanh toán di động đang thay đổi cách người dân mua sắm, du lịch và tiếp cận dịch vụ. Các chương trình giáo dục số và sáng kiến cộng đồng đang giúp người dân tự tin hơn với công nghệ thanh toán mới, trong khi các khung quản lý an ninh mạng ngày càng hoàn thiện giúp bảo vệ dữ liệu người dùng và củng cố niềm tin.

Năm năm qua ghi dấu sự thành công của Việt Nam trong chuyển đổi số nhờ tầm nhìn dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Giai đoạn tiếp theo, trọng tâm sẽ chuyển sang tối ưu hóa: kết nối tốt hơn, bền vững hơn và bao trùm hơn. Tầm nhìn của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vượt ra ngoài mốc 2025, đòi hỏi sự đồng hành lâu dài của các đối tác công và tư. Với kinh nghiệm toàn cầu về công nghệ thanh toán, an ninh mạng và giải pháp chuyển đổi số hướng tới thành phố thông minh, Mastercard khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế số toàn diện, bền vững, và mang lại cơ hội thịnh vượng cho mọi người.