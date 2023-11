Chuyển động mới trên thị trường bất động sản Đà Nẵng

Triển vọng khởi sắc



Các chuyên gia cho rằng có nhiều động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng hồi phục tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm 2023 - 2024.

Theo Báo cáo Mức độ Hấp dẫn điểm đến Đà Nẵng Quý 3/2023 do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Outbox công bố, Đà Nẵng vẫn tiếp tục thể hiện vị thế là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam với hơn 69,6% du khách đến Đà Nẵng với mục đích du lịch/nghỉ dưỡng. Cùng với đó, theo cục thống kê Đà Nẵng, tính chung 10 tháng năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6,4 triệu lượt, tăng 96,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Công viên Apec kế bên bờ sông Hàn là điểm "check-in" mới thu hút đông đảo du khách đến với thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có vị trí chiến lược nhanh chóng tiếp cận các thành phố lớn trong nước và châu Á, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến mở rộng hoạt động kinh doanh, nhân tài đến sinh sống, làm việc. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đang đầu tư mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng với công suất đạt khoảng 30 triệu lượt khách/năm và định hướng đến năm 2023 Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực Đông Nam Á.

Tổng hòa tất cả các luận điểm trên, dễ nhận thấy một chu kỳ phát triển mới của thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng sẽ sớm được kích hoạt trở lại. Khi đó, những sản phẩm bất động sản hữu hạn ở khu vực trung tâm sẽ chiếm một lợi thế vô cùng lớn.

Đón nguồn cung chất lượng

Nếu trong 9 tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng khá yên ắng vì thiếu hụt nguồn cung sản phẩm mới, thì đến hai tháng cuối năm thị trường này bắt đầu trở lại với sự xuất hiện của các dự án mới ấn tượng.

Theo thông tin được tiết lộ mới nhất, Kyoritsu Maintenance Vietnam chuẩn bị giới thiệu ra thị trường dự án The One Tower Đà Nẵng thuộc địa bàn quận Hải Châu, sau một thời gian dài chăm chút và ấp ủ. Đây là dự án tiên phong phát triển theo mô hình sản phẩm kết hợp giữa làm việc và nghỉ dưỡng ở cùng một địa điểm – "workcation" vốn đang rất thịnh hành trên thế giới với kỳ vọng sẽ đem đến một làn gió mới cho thị trường bất động sản Đà Nẵng nói chung và phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng.

Phối cảnh The One Tower Đà Nẵng sắp ra mắt thị trường với vị trí 3 mặt tiền đường, đối diện công viên Apec, sát cạnh Cầu Rồng

The One Tower Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất có diện tích khuôn viên 1.516,25 m2, nằm ngay trung tâm khu vực meta CBD thành phố Đà Nẵng với ba mặt tiền đắt giá đường 2 tháng 9 - đường Bình Hiên và Đào Tấn, đối diện công viên Apec, trực diện sông Hàn và ngay sát cạnh cầu Rồng

Về quy mô xây dựng, The One Tower Đà Nẵng gồm 1 tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm cung cấp cho thị trường hơn 200 sản phẩm đa dạng loại hình văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, căn hộ nghỉ dưỡng. Dự án tích hợp hệ thống chuỗi tiện ích đẳng cấp hàng đầu như hồ bơi vô cực, câu lạc bộ gym - yoga chân mây, restaurant & lounge, lounge coffee, shopping mall… đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu đa dạng như nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp làm việc của giới tinh hoa.

Theo các nhà phân tích, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng đã trải qua giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Những chủ đầu tư tồn tại và phát triển dự án trong thời điểm hiện tại đã phần nào cho thấy được tiềm lực thực sự về tài chính, pháp lý chuẩn chỉnh để thực thi. Với những chuyển biến tích cực từ các chỉ số kinh tế, sự hỗ trợ từ Chính Phủ, nguồn cung lẫn sức cầu của thị trường sẽ có sự cải thiện rõ nét theo hướng khả quan, tích cực trong thời gian sắp tới.