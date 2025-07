Chuyện gì đang diễn ra? Các thương hiệu gà rán, cà phê đồng loạt chi tiền khủng để làm concert

Giai đoạn 2024 - 2025 được xem là thời kỳ “bùng nổ” của các đại nhạc hội thương hiệu tại Việt Nam, khi hàng loạt concert đình đám lần lượt xuất hiện và tạo nên làn sóng truyền thông mạnh mẽ. Có thể kể đến những chương trình gây sốt như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi, đều được dàn dựng hoành tráng, quy mô, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Đặc biệt, sự kiện âm nhạc có sự góp mặt của “ông hoàng K-pop” G-Dragon được tổ chức tại Hà Nội mới đây đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi không chỉ gây bão mạng xã hội mà còn đưa khái niệm concert thương hiệu lên một tầm cao mới. Điểm chung đáng chú ý là hầu hết các chương trình này đều có sự đồng hành hoặc tài trợ chính từ các ngân hàng lớn, hoặc thậm chí do chính ngân hàng tổ chức.

Các concert được tổ chức thành công với sự tham dự của hàng chục nghìn khán giả

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, chiến lược tổ chức concert của các thương hiệu đang từng bước thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận các sự kiện âm nhạc cũng như cách thương hiệu thiết kế hành trình trải nghiệm. Việc đi xem concert nay trở thành một trải nghiệm toàn diện gắn với sản phẩm và dịch vụ: từ mở thẻ, đăng ký tài khoản, thanh toán bằng phương thức số cho đến tham gia các thử thách truyền thông sáng tạo. Nhờ đó, thương hiệu có thể tăng cường tương tác, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu một cách trực tiếp.

Các ngân hàng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khán giả săn vé

Từ hiệu quả của nhóm ngành tài chính, nhiều thương hiệu khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ và tiêu dùng nhanh, cũng nhanh chóng nhập cuộc. Họ không còn xem concert là hoạt động ngoài lề, mà coi đây là một phần trong chiến lược tiếp cận người tiêu dùng mới. Đó là lý do các tên tuổi trong ngành F&B đang liên tục thử nghiệm hình thức này nhằm tái định vị thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng và chạm đến cảm xúc của thế hệ trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc chơi concert không chỉ xoay quanh việc mời nghệ sĩ nổi tiếng hay tổ chức show quy mô lớn, mà còn là sân chơi của sự sáng tạo trải nghiệm và khả năng thiết kế hành trình khách hàng đủ cuốn hút để khiến khán giả “tự nguyện” bước vào thế giới của thương hiệu.

Điển hình gần đây là Starbucks đã bắt đầu khiến cộng đồng mạng râm ran khi bất ngờ đăng tải những hình ảnh teaser đầu tiên về một sự kiện âm nhạc do chính thương hiệu tổ chức mang tên SIREN CALLING. Ngay từ tấm poster đầu tiên với phong cách hình ảnh bắt mắt, mang đậm dấu ấn thương hiệu Siren đặc trưng, sự kiện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới trẻ cũng như các tín đồ của Starbucks.

Starbucks tung poster của concert SIREN CALLING

Dù chỉ mới công bố thời gian và địa điểm tổ chức concert cùng với một số bật mí về dàn nghệ sĩ trình diễn, nhưng chỉ riêng những úp mở ban đầu cũng đủ khiến khán giả nóng lòng mong chờ được tham dự đêm nhạc đầu tiên do Starbucks tổ chức tại Việt Nam.

Không chỉ có Starbucks, chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K cũng tổ chức một đại nhạc hội hoành tráng 500+ Cửa Hàng - Dẫn Đầu Tiên Phong. Sự kiện này quy tụ loạt tên tuổi đình đám trong làng nhạc trẻ như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Low G và nhiều nghệ sĩ khác đang sở hữu lượng fan đông đảo. Đây không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc thông thường mà còn là cách để Circle K tri ân khách hàng, đồng thời khéo léo gia tăng tần suất mua sắm thông qua chiến dịch "săn vé nhận tem" cực kỳ sáng tạo.

Concert của Circle K vừa được tổ chức thành công vào ngày 5/7 vừa qua

Cụ thể, để có cơ hội tham dự concert đặc biệt này, khách hàng chỉ cần đến cửa hàng Circle K và mua các sản phẩm thuộc thương hiệu hợp tác trong hóa đơn trị giá từ 59.000 VNĐ trở lên. Với mỗi hóa đơn đạt điều kiện, người tiêu dùng sẽ nhận được một tem tích điểm. Khi tích đủ số lượng tem theo yêu cầu, họ sẽ được quy đổi sang các hạng vé tương ứng.

Chương trình đổi tem nhận vé xem concert của Circle K

Mô hình này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc kích thích người tiêu dùng lựa chọn cửa hàng để mua hàng tích tem đổi vé, đồng thời tạo thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc cho người mua. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân khách hàng, nhất là với Gen Z và Gen Alpha.

Không chịu thua kém, KFC Việt Nam cũng đã tổ chức concert của riêng với tên gọi KFC ZESTIVAL vào tối 5/7 vừa qua. KFC lựa chọn hình thức phân phối vé thông qua việc mua combo gà để tích điểm đổi vé kết hợp với tham gia minigame, khéo léo tạo sự gắn kết giữa trải nghiệm ăn uống và trải nghiệm giải trí, từ đó làm gia tăng sự hào hứng của người tiêu dùng đối với thương hiệu. Những nghệ sĩ đình đám góp mặt trong concert của KFC chính là: WEAN LE, 52Hz, MONO, Quang Hùng MasterD, Isaac,...

KFC triển khai chương trình mua combo để săn vé

Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, thương hiệu giờ đây đầu tư mạnh vào cảm xúc, vào khoảnh khắc, vào trải nghiệm sống động mà người tiêu dùng có thể nhớ mãi. Dĩ nhiên, họ vẫn không lơ là việc ra mắt hay giới thiệu món mới, nhưng thay vì chỉ tung sản phẩm kèm vài dòng quảng cáo hoặc ưu đãi quen thuộc, các thương hiệu F&B đang chọn một hướng tiếp cận khác đậm tính giải trí và giàu cảm xúc hơn. Từ đây, âm nhạc trở thành chất xúc tác giúp thương hiệu tạo ra cuộc gặp gỡ sinh động giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Nơi mỗi lần mua sắm, đăng ký thành viên, đặt hàng hay tích tem không chỉ là một giao dịch mà là một bước trong hành trình trải nghiệm cùng thương hiệu.

Đây còn là cơ hội để thương hiệu bước vào tâm trí khách hàng bằng cách kể một câu chuyện đủ hay, đủ gần gũi và đủ cuốn hút. Sự tham gia ngày càng dày đặc của các tên tuổi trong ngành ăn uống đang cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý trong việc thay đổi tư duy và cách tiếp thị.