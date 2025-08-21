[Chuyện gì đang xảy ra] "Tổ trưởng dân phố" ra tay: Chiến thần livestream quảng cáo lố bị "tuýt còi"!

Thời hoàng kim của các "danh ca" đường phố﻿

Phải thừa nhận, sân khấu "thương mại điện tử" Việt Nam đã có một thời gian dài là mảnh đất màu mỡ cho các "ca sĩ loa kẹo kéo". Một tài khoản mạng xã hội nhiều follow và một khả năng livestream cuốn hút, nhiều người đã trở thành ngôi sao KOL/KOC.

Khán giả (người tiêu dùng) đã không ít lần phải trầm trồ trước những "show diễn" triệu view. "Chiến thần" Võ Hà Linh với "live show" thu về 237 tỷ đồng. Vợ chồng Quyền Leo Daily "hát" liên tục 17 tiếng thu về 100 tỷ.

Thậm chí cả Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường - người thường được gọi là Cường Đô la - cũng trực tiếp lên sân khấu "hát về The Felix" và chốt được 517 suất đăng ký mua căn hộ. Sức công phá của những chiếc loa này quả thật không đùa được! Ai cũng muốn mua hàng của họ, từ cây tăm cho đến cả căn nhà.

Khi "lời hay ý đẹp" biến thành "tra tấn hàng xóm"﻿

Nhưng khi mà ai cũng sắm được loa, khu phố bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bên cạnh những giọng ca thực lực, xuất hiện ngày càng nhiều những "ca sĩ" chỉ được cái loa to.

Họ sẵn sàng "hát sai lời" (quảng cáo sai sự thật), "hát nhép" trên nền nhạc lậu (bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc). Khán giả vì quá tin vào "âm lượng" khủng và những lời giới thiệu có cánh mà mua phải những món hàng dởm, tiền mất tật mang.

Trước tình hình đó, "tổ trưởng dân phố" (tức cơ quan quản lý nhà nước) đã quyết định ban hành "quy định về tiếng ồn", sắp tới muốn "hát" là phải có quy củ hẳn hoi!

"Tổ trưởng" ra tay: Muốn hát hay, trước hết phải đúng luật!﻿

Trước sự "ô nhiễm tiếng ồn" ngày càng tăng, các "tổ trưởng dân phố" (Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ VHTT&DL...) quyết định phải lập lại trật tự. Luật Quảng cáo và Luật Thương mại điện tử sửa đổi sắp có hiệu lực chính là bộ "Quy định về trật tự khu phố" mới, dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Theo đó, luật chơi mới sẽ rất rõ ràng:

Thứ nhất, muốn "hát" phải có "giấy phép": Các KOL/KOC giờ đây được xác định là người bán hàng, và muốn livestream phải tham gia các khóa đào tạo về pháp luật và được cấp giấy chứng nhận. Hát không phép là bị "tịch thu loa".

Thứ 2, "Lời bài hát" phải được kiểm duyệt: Trước khi "hát" về một sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có điều kiện (như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...), ca sĩ phải trình được "nguồn gốc bài hát" (giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất lượng sản phẩm). Hát nhạc lậu, nhạc chế sai sự thật sẽ bị phạt nặng.

Thứ 3, Lập "Sổ đen" và "Danh sách Vàng": Các "ca sĩ" hát bậy, vi phạm nhiều lần sẽ bị đưa vào "Sổ đen", cấm sóng, cắt doanh thu. Ngược lại, những người có nội dung sạch, hát hay, review thật sẽ được đưa vào "Danh sách Vàng", được các nhãn hàng và khán giả ưu ái. Chủ cho thuê loa (các nền tảng như TikTok) cũng phải có trách nhiệm lọc "ca sĩ dởm" và bảo vệ khán giả.

Tóm lại, chuyện này ảnh hưởng đến "nồi cơm" của bạn ra sao?

Bạn sẽ lướt TikTok, Facebook mua hàng "yên tâm" hơn. Tỷ lệ mua phải "album dởm" (hàng giả, kém chất lượng) từ các "ca sĩ" quảng cáo lố sẽ giảm mạnh. Túi tiền của bạn được bảo vệ tốt hơn vì các "ca sĩ" giờ đây phải chịu trách nhiệm cho "lời hát" của mình.

Newfeed của bạn sẽ "sạch" và chất lượng hơn. Các "ca sĩ" chân chính, có tâm, review thật sẽ có nhiều đất diễn. Những người chỉ biết "hét to" bằng chiêu trò bẩn sẽ dần bị đào thải. Bạn sẽ đỡ phải nghe "tạp âm" và dễ dàng tìm thấy những kênh thực sự đáng tin cậy để "thưởng thức".

Cuối cùng, việc "lập lại trật tự khu phố" này không phải để cấm hát, mà là để những giọng ca vàng thực thụ có sân khấu tỏa sáng, còn khán giả thì được thưởng thức "âm nhạc" một cách văn minh và an toàn.