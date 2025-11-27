Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn Thiên Ân?

Đoàn Thiên Ân được nhiều khán giả biết đến là hoa hậu Miss Grand 2022, không chỉ ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhan sắc và phong thái tự tin mà còn biết đến qua vai diễn chính trong bộ phim Tết đình đám “Nụ Hôn Bạc Tỷ”. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, dạo gần đây cô nàng còn gây chú ý vì liên tục xuất hiện trong bếp qua series nấu ăn mà cô tự thực hiện và đăng tải trên kênh TikTok chính thức từ năm 2023. Series này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, bởi sự gần gũi và chân thật trong từng món ăn mà cô chế biến.

Đoàn Thiên Ân có series nấu ăn từ năm 2023

Series nấu ăn của Đoàn Thiên Ân có tên là “Tự nấu - Tự ăn”, tập trung vào những món cơm nhà giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Thỉnh thoảng cô cũng mời một vài vị khách quen đến cùng thưởng thức bữa ăn, tạo nên bầu không khí thân mật và gần gũi. Dù số lượng tập tính đến hiện tại chỉ là 13 tập, phần lớn do lịch trình bận rộn của nàng hậu, nhưng mỗi món ăn đều thể hiện sự khéo léo và chăm chút của cô. Ngay ở tập đầu tiên, khi còn khá lúng túng với việc quay phi, Thiên Ân đã tự đặt máy quay và chọn món ăn đơn giản gồm rau muống luộc và cá bớp ăn kèm với chao khi vừa mới đi tập thể thao về.

Video đầu tiên của cô đã nấu một tô cơm nhà đơn giản

Sang những tập tiếp theo, Đoàn Thiên Ân dần trổ tài nấu ăn với nhiều món cơm nhà phong phú hơn. Một trong những tập đặc biệt nhất là khi cô mời hoa hậu Thanh Thuỷ đến chơi. Trong tập này, Đoàn Thiên Ân đã chuẩn bị món bún nước tương, món khoái khẩu của Thanh Thuỷ. Điều bất ngờ hơn là món ăn của Thiên Ân ngon đến mức Thanh Thuỷ nhớ đến những bữa cơm nhà khi nhỏ và thậm chí là cô nàng còn thốt lên rằng “nhớ mẹ quá”.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn biết làm món bún nước tương

Trong tập mới nhất, cô nàng đã đón Tết Trung Thu bằng việc tự tay làm bánh trung thu và món tráng miệng Panna Cotta. Đây là lần đầu tiên cô nàng thực hiện hai món này nhưng vì có sẵn hướng dẫn và các nguyên liệu được phân chia rõ ràng nên hai món ăn này cũng không làm khó được nàng hậu.

Video mới nhất là video trổ tài làm bánh trung thu và Pana Cotta

Tuy nhiên, kể từ tập làm bánh Trung Thu từ tháng 8, Đoàn Thiên Ân vẫn chưa ra thêm video nấu ăn nào mới. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi mong ngóng và tò mò về lý do cô chưa tiếp tục series. Thực tế, có lẽ do lịch trình bận rộn nên nàng hậu vẫn chưa thể ra mắt các tập mới, dù khán giả vẫn luôn nhớ và chờ đợi những món ăn từ cô.

Có thể nói, Đoàn Thiên Ân không chỉ nổi bật về nhan sắc mà còn gây ấn tượng với những món ăn giản dị và gần gũi. Dù hiện tại chưa có video mới, những tập trước vẫn để lại ấn tượng đẹp với khán giả, khiến nhiều người hy vọng sớm được gặp lại cô trong căn bếp của mình.