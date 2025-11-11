Chuyện gì đang xảy ra với Triệu Vy: Mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện?

Ngày 11/11, tờ Sohu đưa tin trên mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ thông tin gây sốc Triệu Vy mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Theo nguồn tin, sức khỏe của nữ diễn viên đã sa sút nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Cô đang gặp nguy hiểm tính mạng trong bệnh viện. Sau đó không lâu, dân tình càng nháo nhào hơn khi có người cho biết Triệu Vy đã qua đời. Từ năm 2021, Triệu Vy đã bị nghi vấn gặp vấn đề sức khỏe khi trên tay cô nổi 1 cục u bất thường.

Trước tin đồn tiêu cực về tính mạng rầm rộ mạng xã hội, Triệu Vy đã có động thái đáng chú ý. Cô đăng tải hình ảnh bản thân đang đi du lịch, qua đó phủ nhận tin đồn mình mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Trong hình ảnh mới nhất, Triệu Vy tăng cân trông thấy với dáng người và khuôn mặt đầy đặn hơn trước. Cô cũng có tâm trạng rất vui vẻ, thư thái tận hưởng cuộc sống không còn ánh hào quang. Truyền thông Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin Triệu Vy qua đời. Theo tờ Sohu, gần đây quả thật có 1 nữ nghệ sĩ tên Triệu Vy qua đời, nhưng đó không phải nàng "Én nhỏ" đình đám của Hoàn Châu Cách Cách mà là 1 nữ đạo diễn trùng tên.

MXH Weibo hôm nay (11/11) bỗng rầm rộ tin đồn Triệu Vy mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, gặp nguy hiểm tính mạng. Thậm chí còn có tin đồn cô đã qua đời. Hình ảnh Triệu Vy xuất hiện với 1 cục u trên tay bất thường vào năm 2021 cũng được chia sẻ khắp nơi

Tuy nhiên, không lâu sau, Triệu Vy đã đích thân đăng bài lên MXH, chia sẻ hình ảnh bản thân đang đi du lịch để bác bỏ tin đồn tiêu cực về tình trạng sức khỏe của mình

Triệu Vy bị "phong sát", xóa sổ khỏi Internet Trung Quốc vào năm 2021. Đến nay, không ai rõ lý do vì sao nữ diễn viên bị cấm sóng. Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô dứt khoác tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, song Triệu Vy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ cùng Huỳnh Hữu Long gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

Theo tờ Sina, Triệu Vy sở hữu tài sản ròng 520 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối tài sản hàng nghìn tỷ này của cá nhân Triệu Vy giờ đã tiêu tán sạch. Sau khi bị kết tội lừa đảo đầu tư, Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng). Sau đó, cô tiếp tục đền bù 1 khoản không nhỏ cho nhà sản xuất, nhãn hàng vì bị "phong sát". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn phải chuyển hơn 50 triệu USD (1.300 tỷ đồng) cho con trai riêng của chồng theo thỏa thuận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Huỳnh Hữu Long hiện đã trốn sang Anh, bỏ mặc Triệu Vy đối mặt với các khoản đền bù khổng lồ. Cô được cho biết đã rơi vào bước đường cùng vì không thể tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, lại không được mời đóng phim, tham gia show giải trí. Điều này khiến Triệu Vy chỉ có thể nhìn tài sản "đội nón ra đi", không có cách nào kiếm tiền bù vào số nợ phải chi trả.

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, khối tài sản nghìn tỷ đã bay sạch vì phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư, đối tác sau vụ cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long lừa đảo làm lũng đoạn thị trường chứng khoán và bị phong sát ở showbiz Trung Quốc

Nguồn: Sohu, Sina