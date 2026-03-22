Chuyện gì xảy ra ở quán cà phê của Jimmii Nguyễn?

Chuyện gì xảy ra ở quán cà phê của Jimmii Nguyễn?

Toàn bộ không gian được cải tạo và giao trọn quyền vận hành cho một nhân vật trẻ tuổi.

Được biết, địa điểm kinh doanh mang tên Lamaqua vốn là nơi sinh sống của gia đình Jimmii Nguyễn thời điểm mới trở về Việt Nam. Khi chuyển sang nơi ở mới, vợ chồng nam nghệ sĩ quyết định không nhượng lại mặt bằng mà tiến hành cải tạo nơi này thành một không gian mở.

Khác với các mô hình dịch vụ chạy theo xu hướng thiết kế công nghiệp hay tối giản hiện đại, địa điểm này giữ nguyên cấu trúc cốt lõi của một căn nhà gia đình. Không gian bên trong được chia thành khu vực uống nước, các hệ kệ sách lớn và một sân khấu nhỏ gọn.

Jimmii Nguyễn thay đổi không gian sinh sống của gia đình cải tạo thành không gian mở

Điểm đáng chú ý trong cách vận hành tổ hợp này là sự chuyển giao quản lý giữa hai thế hệ. Việc Jimmii Nguyễn để con gái Alena tự tay điều hành kinh doanh mang đến một mô hình khá đặc thù. Không gian quán vẫn duy trì được tính hoài niệm, gắn liền với ký ức của thế hệ trước nhưng cách thức phục vụ lại mang sự cởi mở của người trẻ.

Theo định hướng vận hành, quán hoạt động tập trung vào ba mảng chính là sách, nhạc và nước. Địa điểm này chủ yếu phục vụ tệp khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sự yên tĩnh giữa lòng đô thị. Thay vì hướng đến việc tối đa hóa lượng khách ra vào liên tục mỗi ngày, nơi đây duy trì một nhịp độ hoạt động chậm rãi, phù hợp với tính chất của một không gian thưởng thức văn hóa.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống thường nhật, cơ ngơi này cũng được sử dụng làm nơi tổ chức các sinh hoạt nội bộ của gia đình cũng như cộng đồng yêu nghệ thuật. Điển hình là hoạt động quây quần gói bánh chưng dịp đầu năm hay các buổi thiền ca được tổ chức định kỳ.

Đặc biệt, thay vì thuê các trung tâm sự kiện hoành tráng, Jimmii Nguyễn đã sử dụng chính không gian kinh doanh của gia đình làm nơi chính thức công bố dự án âm nhạc Du ca sau nhiều năm ấp ủ.

Cơ ngơi này cũng được sử dụng làm nơi tổ chức các sinh hoạt nội bộ của gia đình cũng như cộng đồng yêu nghệ thuật

Có thể thấy, quán cà phê của Jimmii Nguyễn không hoàn toàn là một mô hình thương mại thuần túy chạy theo doanh thu hay mục tiêu mở rộng chuỗi. Đây thực chất là bước chuyển đổi công năng của một bất động sản cá nhân thành không gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp kinh doanh nhỏ lẻ, do chính thành viên trong gia đình tự duy trì.

Theo Khánh Vy

Phụ nữ mới

Quỹ hưu trí 19 tỷ và hành trình "tiêu dùng tối giản" của bà mẹ đơn thân: Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại nằm ở đây! Nổi bật

Lộ diện "thiên đường cô độc" tại Việt Nam vừa được báo Anh xếp hạng lãng mạn nhất châu Á, vị trí chỉ sau Thái Lan Nổi bật

Cải tạo ban công 8m2 quá vi diệu, cái kết khiến hàng xóm cũng muốn "bắt chước"

Sân bay Phú Quốc sẽ vận hành như Changi - Singapore

Công an kiểm tra giao dịch 20 triệu đồng giữa Nguyễn Văn Trọng với 1 người phụ nữ Trung Quốc

Không gì hot hơn quần jeans ống rộng vào mùa hè, cứ mặc lên là thành người sành điệu

