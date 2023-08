Chuyên gia ABS: Thị trường đang ở vùng kháng cự mạnh, nhà đầu tư cần bình tĩnh, tránh mua đuổi

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã chính thức tăng lãi suất lần như thứ 11 như dự kiến trong bối cảnh các chỉ số kinh tế có phần cải thiện. Tuy nhiên, FED vẫn bỏ ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, thay vì sẽ ngừng hẳn như giới đầu tư kỳ vọng.

Tại Talkshow Phố Tài chính trên VTV8 mới đây, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc Khối Phân tích và Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) đã có những chia sẻ về tác động chính sách của FED đối với nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.

BTV Mùi Khánh Ly: Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chính thức tăng lãi suất lần thứ 11, đồng thời công các số liệu kinh tế mới nhất của nền kinh tế đầu tàu thế giới, theo bà các số liệu này đã có sự cải thiện hơn chưa?

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc Khối Phân tích và Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán An Bình

Sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đã hồi phục đáng kể, vượt kỳ vọng của các chuyên gia trong nửa đầu năm 2023. GDP quý I/2023 của Mỹ đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, sau khi được điều chỉnh tăng từ mức 1,3% đã báo cáo trước đó, mạnh hơn so với khu vực EU chỉ tăng trưởng 1%. Trong quý đầu năm, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó chi tiêu cho dịch vụ, bao gồm y tế, ăn uống và du lịch, cũng tăng 3,2%, đóng góp vào mức tăng chung của nền kinh tế. Trong khi đó, lạm phát hạ nhiệt cũng như thị trường nhà ở tại Mỹ có dấu hiệu ấm lên. Số lượng nhà tồn kho ở mức thấp lịch sử đã giúp thúc đẩy doanh số nhà mới xây, cùng với đó là thị trường việc làm diễn ra sôi động với hơn 200.000 việc làm được tạo ra với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức gần thấp nhất lịch sử. Như vậy, nhìn tổng thể, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và bức tranh việc làm vững chắc đang thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong lần này FED đã bỏ ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới thay vì chấm dứt việc tăng lãi suất như kỳ vọng ban đầu của giới đầu tư? B à đánh giá như thế nào về điều này?

Chúng tôi cho rằng việc bỏ ngỏ phương án quyết định lãi suất sắp tới của FED là một động thái phù hợp nhằm chờ đợi thêm các số liệu về diễn biến lạm phát và thị trường lao động trong thời gian tới. Theo những số liệu chúng tôi có được thì hiện tại, CPI tháng 6 của Mỹ chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, giảm hơn 6 điểm % so với vùng đỉnh tháng 7/2022. Tuy nhiên, CPI lõi tháng 6/2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ, đà giảm của CPI lõi vẫn ở mức cao và tiến độ giảm khá chậm. Trong khi đó, như tôi đã trao đổi ở trên, trong tháng 6/2023, nền kinh tế Mỹ đã có thêm hàng trăm nghìn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp 3,6%, cùng với đó là tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ. Nhìn chung, thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức dưới 4% trong 17 tháng liên tiếp, cùng tiền lương tăng cao đã gây áp lực trực tiếp lên lạm phát. Nếu các dữ liệu liên quan đến thị trường lao động tiếp tục xu hướng hiện tại, FED khả năng cao sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Trong trường hợp FED có thể tăng lãi suất thêm ít nhất 1 lần nữa như dự báo hoặc ngược lại thì theo bà, dòng vốn toàn cầu sẽ như thế nào với các yếu tố đã phân tích ở trên?

Khả năng cao là FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong quý IV tới. Tuy nhiên, dù FED có tăng lãi suất hay không thì nhận định chung của thị trường là chu kỳ tăng lãi suất của FED đang ở những giai đoạn cuối rồi và tiếp theo sẽ là một giai đoạn đi ngang và sau đó sẽ là giai đoạn FED giảm lãi suất. Theo nhận định của chúng tôi thì đến cuối năm 2023 và sang đầu năm 2024 sẽ là thời điểm nhiều khả năng FED bắt đầu hạ lãi suất và sau đó là những động thái về nới lỏng tiền tệ của Mỹ. Và khi đó nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế thế giới sẽ phục hồi. Ngoài ra, châu Á được dự báo là khu vực có khả năng phục hồi trước châu Âu và để chuẩn bị cho thời điểm FED hạ lãi suất đó thì dòng vốn toàn cầu sẽ đi tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới tại các thị trường mà nơi đó việc định giá các tài sản còn đang rẻ và có tiềm năng tăng trưởng cao.

Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một trong những địa điểm sẽ hấp dẫn dòng vốn đầu tư. Thời gian qua, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ nền kinh tế, về chính sách tiền tệ lẫn chính sách tài khóa. Lãi suất đã giảm về mức rất thấp, các gói đầu tư công trình cơ sở hạ tầng, năng lượng hay các gói hỗ trợ tín dụng đã được triển khai. Ngoài ra, theo dự báo của chúng tôi, thặng dư thương mại của Việt Nam trong tháng 7 này tiếp tục duy trì ở mức dương và dòng vốn FDI tiếp tục được tăng trưởng. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ Hàn Quốc cũng như Nhật Bản.

VN-Index cũng đã phục hồi lên quanh mức cản 1.200 điểm, thanh khoản gia tăng mạnh, cộng với những yếu tố từ bên ngoài như đã phân tích ở trên, theo ông bà, thị trường sẽ như thế nào trong thời gian tới?

Phải nói rằng 1.200 là một ngưỡng kháng cự mạnh lịch sử và tại thời điểm năm 2007 hay năm 2018, mỗi khi thị trường lên mức này đều có một đợt giảm mạnh khoảng 300 điểm và với thị trường trong thời gian gần đây thì đã có một nhịp hồi phục từ tháng 11/2022 lên 38% và đang ở tuần thứ 37 của nhịp hồi phục. Nếu trong điều kiện bình thường, nhiều khả năng sẽ có một nhịp điều chỉnh trên khung ngắn hạn. Tuy nhiên, hiện tại các chính sách hỗ trợ của Chính phủ rất đáng kể và lãi suất, tỷ giá ổn định cũng như các nút thắt trên thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang được gỡ bỏ dần. Đồng thời, mức định giá của thị trường Việt Nam cũng đang ở mức khá dễ chịu. Do đó, việc thị trường có vượt được ngưỡng 1.200 điểm hay không thời gian tới sẽ tùy thuộc vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Với mức lạm phát và lãi suất có duy trì được ở mức thấp như hiện tại hay không và trong trường hợp tích cực, vẫn có thể kỳ vọng thị trường có thể lên được lên mức 1.275 đến 1.285 điểm.

Vậy nhà đầu tư nên làm gì vào lúc này?

Theo tôi, tại thời điểm này thị trường đang ở ngưỡng kháng cự mạnh, do đó nhà đầu tư nên bình tĩnh, tránh mua đuổi đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và chúng ta tiếp tục quan sát, chờ các phản ứng của thị trường. Đối với nhà đầu tư trung hạn đã có vùng mua cổ phiếu ở mức giá tốt nên tiếp tục chờ đợi thị trường điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng. Các nhà đầu tư có thể quan tâm đến những ngành như đầu tư công, năng lượng, lương thực, thực phẩm và những ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu.