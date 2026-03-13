Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia cảnh báo: Nhiều người đi xe máy quên điều này khi ra đường, tiềm ẩn nguy hiểm

13-03-2026 - 20:09 PM | Sống

Người lái xe nên kiểm tra nhanh tình trạng lốp, áp suất và các dị vật bám trên lốp trước khi ra đường. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ sự cố, đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Lốp xe là bộ phận quan trọng nhưng thường bị người dùng xe máy bỏ qua khi kiểm tra trước khi di chuyển. Đây là phần duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, chịu toàn bộ tải trọng nên nếu lốp bị mòn, chai cứng hoặc thiếu hơi sẽ làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt bánh, mất lái, đặc biệt khi phanh gấp hoặc đi dưới trời mưa.

Một lỗi phổ biến là lốp non hơi khiến xe tốn nhiên liệu và lốp nhanh mòn, trong khi lốp quá căng có thể làm giảm độ bám và tăng nguy cơ nổ lốp khi trời nóng. Người dùng cũng cần kiểm tra độ mòn của gai lốp và các vết nứt ở thành lốp – dấu hiệu cho thấy lốp đã xuống cấp và nên thay mới.

Theo nguồn tin báo Tuổi trẻ, ông Dodiyanto – Giám đốc thương hiệu cấp cao & phát triển sản phẩm của PT Gajah Tunggal Tbk, nhà sản xuất lốp xe máy IRC – nhấn mạnh rằng: "điều quan trọng nhất là các bạn phải kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, đừng để thiếu hoặc thừa áp suất lốp khi lái xe".

Người lái xe nên kiểm tra nhanh tình trạng lốp, áp suất và các dị vật bám trên lốp trước khi ra đường. Đồng thời cần chú ý đến phanh, đèn chiếu sáng và mức nhiên liệu để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn khi di chuyển.﻿

Theo Văn Chế

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có 1 quyết định cực kỳ nhân văn, hàng nghìn phụ huynh và học sinh đang nô nức ăn mừng!

NÓNG: Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có 1 quyết định cực kỳ nhân văn, hàng nghìn phụ huynh và học sinh đang nô nức ăn mừng! Nổi bật

Bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi ở Bắc Ninh trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard: "Mình không xấu hổ dù gia đình không khá giả"

Bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi ở Bắc Ninh trúng tuyển Thạc sĩ ở Harvard: "Mình không xấu hổ dù gia đình không khá giả" Nổi bật

Bức ảnh thầy giáo trước cổng trường ở Hà Nội nhận "bão" like, phụ huynh rần rần khen: "Thật ấn tượng"

Bức ảnh thầy giáo trước cổng trường ở Hà Nội nhận "bão" like, phụ huynh rần rần khen: "Thật ấn tượng"

20:04 , 13/03/2026
Toyota Việt Nam bền bỉ gieo mầm xanh: Chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai bền vững

Toyota Việt Nam bền bỉ gieo mầm xanh: Chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai bền vững

20:00 , 13/03/2026
Lý do Đình Bắc, Trung Kiên không được triệu tập lên U23 Việt Nam

Lý do Đình Bắc, Trung Kiên không được triệu tập lên U23 Việt Nam

19:59 , 13/03/2026
Chuỗi bê bối của mẹ con "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa: Trốn thuế, nợ nần và...buôn lậu

Chuỗi bê bối của mẹ con "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa: Trốn thuế, nợ nần và...buôn lậu

19:45 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên