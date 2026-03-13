Bức ảnh thầy giáo trước cổng trường ở Hà Nội nhận "bão" like, phụ huynh rần rần khen: "Thật ấn tượng"

Những ngày gần đây, một loạt bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thầy hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng đứng đón học sinh trước cổng Trường THCS Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào mỗi buổi sáng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Hình ảnh giản dị nhưng ấm áp ấy khiến nhiều phụ huynh bày tỏ sự xúc động và dành không ít lời khen ngợi cho nhà trường.

Trong các bức ảnh được chia sẻ, thầy Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường và thầy Trần Văn Bình - Phó Hiệu trưởng đứng ngay trước cổng trường từ sáng sớm. Khi học sinh đến lớp, hai thầy đều nở nụ cười thân thiện, chào hỏi, nhắc nhở các em về an toàn giao thông hoặc trao đổi vài câu rất gần gũi.

Không khí trước cổng trường vì thế trở nên đặc biệt: học sinh bước vào trường trong sự chào đón của thầy cô, nhiều em dừng lại lễ phép chào thầy trước khi vào lớp. Những hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được "bão" lượt thích và chia sẻ.

Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ấn tượng khi nhìn thấy hình ảnh ban giám hiệu đứng trước cổng trường đón học sinh mỗi buổi sáng. Một phụ huynh cho biết chị thường xuyên bắt gặp thầy hiệu trưởng đứng ở cổng khi đưa con tới lớp và cảm thấy rất gần gũi trước cách thầy chào hỏi học sinh.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ rằng ngày nào đưa con đi học, chị cũng thấy hai thầy đã có mặt từ rất sớm để đón các em. Theo chị, đó là việc làm tưởng chừng giản dị nhưng lại khiến phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn khi gửi gắm con em mình cho nhà trường.

Nhiều ý kiến cho rằng sự hiện diện của ban giám hiệu ngay tại cổng trường không chỉ là việc giữ gìn nề nếp mà còn thể hiện sự quan tâm trực tiếp tới học sinh. Mỗi buổi sáng, khi các em đến lớp, các thầy thường nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, đi xe cẩn thận hoặc hỏi han vài câu rất thân thiện. Chính những lời nhắc nhỏ ấy góp phần giúp học sinh hình thành ý thức về an toàn giao thông cũng như cảm thấy ấm áp khi bước vào một ngày học mới. Khi hiệu trưởng và hiệu phó đều gương mẫu, gần gũi và thân thiện với học sinh như vậy, đó chính là dấu hiệu của một môi trường giáo dục tích cực và đáng tin cậy.

Không chỉ trong những buổi sáng đón học sinh, nhiều phụ huynh còn cho biết họ từng ấn tượng khi trong các buổi họp phụ huynh, ban giám hiệu cũng trực tiếp đến từng lớp chào hỏi và cảm ơn sự đồng hành của gia đình. “Mình đã rất xúc động khi thấy hai thầy đi từng lớp chào phụ huynh và nói lời cảm ơn. Điều đó cho thấy nhà trường thực sự trân trọng sự phối hợp giữa gia đình và giáo dục", một phụ huynh viết.

Trường THCS Láng Thượng tọa lạc tại số 159 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Trường được thành lập vào tháng 9/1990 theo quyết định của UBND quận Đống Đa với tên gọi ban đầu là THCS Nam Thành Công. Đến năm 1999, trường chính thức đổi tên thành THCS Láng Thượng. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, đến tháng 12/2024, nhà trường được đầu tư xây dựng mới trên khuôn viên rộng gần 5.000 m² theo quyết định của UBND quận Đống Đa.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư khá hiện đại với 28 phòng học, mỗi phòng rộng khoảng 70 m², bảo đảm không gian học tập rộng rãi và thoáng mát cho học sinh. Thư viện của trường có diện tích khoảng 200 m², được thiết kế như một không gian đọc sách và tự học yên tĩnh, thân thiện.

Bên cạnh đó, nhà trường còn có hệ thống phòng chức năng đa dạng như 3 phòng khoa học tự nhiên, 2 phòng khoa học xã hội, phòng ngoại ngữ, phòng tin học, mỗi phòng rộng khoảng 80 m² và được trang bị phục vụ tốt cho việc thực hành, nghiên cứu.

Các phòng mỹ thuật, âm nhạc và công nghệ cũng được thiết kế rộng khoảng 110 m² nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện. Hai phòng đa chức năng rộng khoảng 90 m² phục vụ các hoạt động tập thể, hội họp và sinh hoạt chung.

Ngoài ra, hệ thống nhà vệ sinh của trường gồm 13 khu riêng biệt, mỗi khu rộng khoảng 35 m², được thiết kế thông thoáng và sạch sẽ nhằm bảo đảm sinh hoạt hằng ngày cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp.

Giữa một ngôi trường khang trang, hiện đại, hình ảnh thầy hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng đứng trước cổng trường mỗi buổi sáng lại trở thành chi tiết khiến nhiều người cảm động nhất.

Bởi đôi khi trong giáo dục, những hành động nhỏ bé như một nụ cười, một lời nhắc “đi xe cẩn thận nhé” hay cái gật đầu chào học sinh… lại chính là điều tạo nên cảm giác an toàn, gần gũi và ấm áp cho mỗi ngày đến trường.