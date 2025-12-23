Chuyên gia chỉ mặt "điểm chí mạng" của các shop bán hàng online: Đưa hết sản phẩm lên sàn rồi chờ may mắn

Ngày 23/12, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức chương trình tập huấn thương mại điện tử dành cho sinh viên.

Chia sẻ tại chương trình, ông Cao Quí Long, chuyên gia từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, các dự báo quốc tế cho thấy quy mô doanh thu thương mại điện tử toàn cầu năm 2025 có thể đạt 6,4–7,4 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định.

Đáng chú ý, Đông Nam Á được nhìn nhận là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhờ dân số trẻ và mức độ thâm nhập internet cao, bối cảnh thuận lợi để thế hệ sinh viên tham gia vào hệ sinh thái kinh doanh số.

Với Việt Nam, nhiều nguồn ghi nhận thị trường thương mại điện tử bán lẻ đã vượt mốc 25 tỷ USD trong năm 2024. Một số dự báo cho thấy năm 2025 giá trị giao dịch có thể tiệm cận 28 tỷ USD và triển vọng tăng trưởng tiếp tục tích cực. Đồng thời, các báo cáo về chỉ số thương mại điện tử cho thấy tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, ông Long cũng chỉ ra một thực tế rằng, dù thị trường tăng trưởng chung nhưng không phải người bán hàng online nào cũng thắng. Ông chia sẻ, một bộ phận người bán thường mắc lỗi "đưa tất cả sản phẩm lên sàn rồi chờ may mắn", trong khi cách làm hiệu quả hơn là xây cấu trúc sản phẩm theo vai trò.

Theo đó, cần có nhóm sản phẩm để thu hút khách mới, nhóm sản phẩm để giữ chân và tạo doanh thu ổn định, và nhóm sản phẩm để tối đa hóa giá trị (combo, gói nâng cấp…).

"Khi sản phẩm đã có cấu trúc rõ, nội dung mới có cơ sở để triển khai đúng: mỗi nhóm sản phẩm sẽ cần một kiểu thông điệp, một kiểu định dạng và một mục tiêu đo lường khác nhau", ông nhấn mạnh.

Bà Trần Quỳnh Trang, chuyên gia từ Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết xu hướng đang nổi bật là "mua sắm kết hợp giải trí" (shoppertainment). Theo bà Trang, người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm trẻ, sinh viên thường xem nội dung giải trí trước, rồi mới ra quyết định mua. Vì vậy, nội dung ngắn không còn là phần "phụ", mà trở thành điểm chạm quan trọng để tạo tin cậy và kích hoạt hành vi mua.

Theo bà Trang, mua sắm kết hợp với giải trí thường gắn với các hình thức như livestream, video ngắn gắn link sản phẩm và trò chơi hóa nhằm tăng tương tác và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Các báo cáo ngành cũng ghi nhận xu hướng này như một trục tăng trưởng đáng chú ý của TMĐT trong giai đoạn gần đây.

Chia sẻ về các công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung số để bán hàng online, theo bà Trang, hệ sinh thái làm video ngắn đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt nhờ sự phát triển của các công nghệ hỗ trợ dựng, biên tập bằng trí tuệ nhân tạo. Bà Trang chia sẻ hiện nay nhiều giải pháp chỉnh sửa video theo hướng "tất cả trong một" đã tích hợp sẵn các tính năng giúp rút ngắn thời gian dựng clip, tối ưu cắt ghép, thêm hiệu ứng, phụ đề và xử lý âm thanh chỉ trong vài thao tác.

Song song với đó, bà Trang cho biết các mô hình tạo video từ văn bản cũng phát triển mạnh, cho phép người dùng mô tả ý tưởng bằng câu lệnh và hệ thống tự tạo ra cảnh quay, chuyển động hoặc đoạn video phù hợp. Theo bà Trang, tốc độ đổi mới trong lĩnh vực này diễn ra liên tục, khi nhiều nhà phát triển lớn trên thế giới liên tiếp công bố các phiên bản mô hình mới, tạo ra mặt bằng công nghệ ngày càng cao và làm thay đổi nhanh cách người trẻ tiếp cận việc sản xuất nội dung.

Tuy nhiên, bà Trang nhấn mạnh một điểm mấu chốt của bán hàng online không phải là "biết thật nhiều công cụ", mà là biết chọn đúng công cụ cho đúng mục tiêu, biết ghép công cụ thành một quy trình làm việc (workflow), và cuối cùng là biết đo lường hiệu quả để tối ưu dần theo thời gian.