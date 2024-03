Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân nội tại khiến tiền Đồng mất giá từ đầu năm

Ảnh minh họa

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết áp lực mất giá tiền Đồng tiếp tục duy trì trong tháng 2/2024. Cụ thể, tiền đồng tiếp tục mất giá thêm 0,91% trong tháng Hai, cao hơn mức mất giá 0,6% trong tháng đầu năm. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã mất giá khoảng 1,6% trên thị trường liên ngân hàng và 2,7% trên thị trường tự do.

Cụ thể, tỷ giá bán tại Vietcombank ghi nhận tại ngày 04/03/2024 là 24.870 đồng/USD, cao hơn 450 đồng/USD so với cuối năm 2023 và tỷ giá bán trên thị trường tự do là 25.430/đồng USD, cao hơn 660 đồng/USD so với cuối năm trước.

Trong diễn biến trên, chỉ số đồng USD tăng chậm lại trong tháng 02/2024, hiện đang giao dịch ở mức 103,9, tương ứng tăng 0,6% so với cuối tháng 01/2024 và tăng 2,5% so với đầu năm. Tương tự như diễn biến của chỉ số đồng USD, các đồng tiền khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục mất giá so với đồng USD trong tháng 2 nhưng mức biến động cũng thấp hơn tháng đầu năm.

"So với các đồng tiền chịu áp lực mất giá trong hai tháng đầu năm nay, mức mất giá của tiền Đồng cao hơn so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc nhưng ở mức vừa phải so với các đồng tiền khác ở khu vực", VDSC nhận định.

Theo nhóm phân tích, có 3 yếu tố nội tại trong nước tác động đến tỷ giá thời gian qua.

Đầu tiên, giá vàng thế giới đang phục hồi trở lại từ nửa cuối tháng 2/2024 thúc đẩy đà tăng của giá vàng trong nước. So với đầu năm, mặc dù giá vàng thế giới giảm 0,5% nhưng giá vàng SJC đã tăng 5,0% do đặc trưng của thị trường vàng miếng. Thông thường, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới càng lớn thì áp lực tăng giá của tỷ giá USD/VND càng mạnh, đặc biệt là tỷ giá trên thị trường tự do.

Thứ hai, dữ liệu thương mại hai tháng đầu năm 2024 cho thấy mặc dù thặng dư thương mại tổng thể mở rộng so với 2T2023 (4,0 tỷ USD trong 2T2024, +16,6% so với cùng kỳ) nhưng thâm hụt thương mại của khu vực trong nước cũng có chiều hướng tăng mạnh. Cụ thể, khối trong nước nhập khẩu 19,6 tỷ USD trong 2T2024, ghi nhận thâm hụt thương mại 3,9 tỷ USD và tăng xấp xỉ 30,0% so với cùng kỳ.

"Nhu cầu nhập khẩu của khối trong nước tăng cũng dẫn đến áp lực mất giá đối với tiền đồng trên thị trường chính thức", VDSC cho hay.

Thứ ba, chênh lệch dương lãi suất USD-VND tăng trở lại trong những ngày gần đây, ngầm hiểu rằng tác động của hoạt động carry trade đối với lên diễn biến của tiền đồng chưa chấm dứt. Ngoài ra, việc lãi suất huy động tiền đồng đang giảm về mức thấp cũng là yếu tố làm tăng tính hấp dẫn đối với các kênh tài sản khác gồm ngoại tệ và vàng.

Ở chiều ngược lại, yếu tố đối trọng đơn lẻ mà VDSC nhận thấy hỗ trợ cho tiền Đồng chỉ là hoạt động giải ngân vốn đầu tư FDI tích cực trong 2T2024 (đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ). Hiện tại, nhóm phân tích không quá quan ngại về áp lực mất giá tiền đồng do tỷ giá USD/VND vẫn biến động trong biên độ cho phép. Tuy nhiên, NHNN có thể sẽ cần tận dụng các công cụ như dự trữ ngoại hối hay đưa ra giải pháp mới quản lý thị trường vàng để hạn chế bớt đà mất giá của tiền đồng trong tháng 3/2024.