Chuyên gia chỉ ra yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn tới tài chính toàn cầu, giúp khơi thông những nguồn lực còn “ngủ yên” trong nền kinh tế

Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026) diễn ra trong hai ngày 18 - 19/7 tại Hà Nội, quy tụ hơn 5.000 đại biểu đến từ các cơ quan lập pháp, quản lý nhà nước như Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ,... cùng đại diện các doanh nghiệp công nghệ, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

Chương trình do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp tổ chức, tập trung thảo luận, góp ý hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống và mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain trong nền kinh tế thực.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN nhận định RWA đang nổi lên như một trong những xu hướng có ảnh hưởng lớn đối với tài chính toàn cầu, giúp khơi thông những nguồn lực còn “ngủ yên” trong nền kinh tế.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN

Ông Hải cho biết, đối với Việt Nam, khi nhu cầu vốn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng nhiều, đây sẽ là hướng phát triển giàu tiềm năng, cần được nghiên cứu nghiêm túc, triển khai thận trọng với tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thị trường tài sản mã hoá nói chung và RWA nói riêng chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng, dòng tiền minh bạch, hạ tầng an toàn và nhà đầu tư được bảo vệ.

Trong phiên làm việc thứ hai về chủ đề “Chìa khóa đột phá thanh khoản”, các chia sẻ và nội dung thảo luận xoay quanh giải pháp mã hóa, định giá, lưu ký, giao dịch on-chain, hợp tác đa phương và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, an toàn bảo mật được xác định là điều kiện cốt lõi để thanh khoản có thể hình thành bền vững, từ xác thực tài sản, định danh chủ thể, quản lý khóa mật mã đến bảo vệ dữ liệu, giao dịch và nhà đầu tư.

Theo TS. Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cho rằng sự phát triển của thị trường RWA và tài sản số không thể chỉ dựa vào khả năng số hóa tài sản hay đưa giao dịch lên môi trường số. Nền tảng của thị trường còn nằm ở khả năng xác thực tài sản, bảo vệ giao dịch và nhận diện tin cậy các chủ thể tham gia.

Theo ông, Việt Nam cần sớm hình thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các nền tảng blockchain và hoạt động token hóa tài sản, đồng thời củng cố hạ tầng định danh, xác thực số và công nghệ mật mã. Đây là cơ sở để các hệ thống có thể kết nối, vận hành an toàn, xác lập trách nhiệm của các bên và hỗ trợ hoạt động giám sát.

Thiếu tướng Hồ Văn Hương cũng lưu ý blockchain có thể bảo vệ dữ liệu sau khi được ghi nhận nhưng không tự bảo đảm tính chính xác của dữ liệu đầu vào. Vì vậy, việc chuẩn hóa nguồn dữ liệu, xây dựng cơ chế kiểm chứng và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và các đơn vị chuyên môn là điều kiện quan trọng để hình thành một hạ tầng số an toàn, đồng bộ và có khả năng kết nối.

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, nhận định sự phát triển nhanh của thị trường tài sản mã hóa đang kéo theo nhiều nhóm rủi ro, từ pháp lý, quyền sở hữu, công nghệ, an ninh mạng đến thanh khoản, định giá, rửa tiền và khả năng lan truyền sang hệ thống tài chính truyền thống. Do đó, tài sản mã hóa cần được phân loại và quản lý theo bản chất kinh tế, mức độ rủi ro, thay vì áp dụng một khuôn khổ chung.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ cần bảo đảm tách bạch tài sản khách hàng, minh bạch dự trữ, tăng cường quản trị thanh khoản và có phương án xử lý khi mất khả năng thanh toán. Cơ chế phối hợp liên ngành và chia sẻ thông tin xuyên biên giới cần được củng cố để hạn chế khoảng trống giám sát trong một thị trường có tính xuyên biên giới cao.

Hạ tầng tin cậy quyết định khả năng mở rộng thanh khoản

Từ kinh nghiệm triển khai quốc tế, ông Francesco Ranieri Fabracci, Giám đốc Phát triển mảng mã hóa của Tether, phân tích quá trình chuyển dịch từ stablecoin sang thị trường vốn được mã hóa. Sự phổ biến của stablecoin cho thấy một tài sản tài chính có thể được phát hành và lưu chuyển trên blockchain với quy mô lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình này sang trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản hay hàng hóa đòi hỏi hệ thống phải xử lý đồng thời quyền sở hữu, tuân thủ, bảo mật và khả năng kết nối với các định chế tài chính.

Ông dẫn chứng thực tế từ Hadron, một nền tảng của Tether cho phép quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản được mã hoá, từ phát hành, quản lý đến chuyển nhượng. Hệ thống được thiết kế với các cấu phần về tuân thủ, bảo mật cấp tổ chức, khả năng tích hợp qua API và vận hành trên nhiều mạng blockchain, giúp giảm quy mô đầu tư tối thiểu, số hóa quy trình nhận biết khách hàng, rút ngắn thời gian thanh toán từ T+2 hoặc T+3 xuống gần như tức thời và tăng khả năng theo dõi tài sản theo thời gian thực.

Ông Francesco Ranieri Fabracci, Giám đốc Phát triển mảng mã hóa của Tether

“Tốc độ giao dịch cao hơn cũng đồng nghĩa với việc thời gian phát hiện và xử lý sự cố bị thu hẹp. Do đó, các yêu cầu về danh tính, quyền truy cập, kiểm soát giao dịch và tuân thủ không thể được thực hiện thủ công sau khi giao dịch đã phát sinh. Những quy tắc này cần được tích hợp trực tiếp vào kiến trúc nền tảng và vòng đời của mã”, ông Fabracci nhấn mạnh.

Tiếp nối góc nhìn này, ông SB Seker, Giám đốc Khu vực APAC, Binance, cho rằng đổi mới chỉ có thể mở rộng khi được đặt trên một hạ tầng thị trường đủ tin cậy, nơi người dùng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý cùng có niềm tin vào cách thức vận hành. Theo ông, dù mỗi quốc gia lựa chọn một mô hình quản lý khác nhau, các nguyên tắc cốt lõi vẫn hội tụ ở sự rõ ràng pháp lý, trung lập về công nghệ, quản trị rủi ro, bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường.

Đối với Việt Nam, ông SB Seker cho rằng Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cùng các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM tạo điều kiện để chuyển từ xây dựng khuôn khổ sang phát triển thị trường. Đáng chú ý, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng đang định hướng token hóa gần 4 tỷ USD các dự án hạ tầng, qua đó mở thêm kênh kết nối vốn quốc tế với tài sản và nhu cầu đầu tư trong nền kinh tế thực.

Từ góc độ ứng dụng, mô hình vàng mã hóa BIGOD được đưa ra như một trường hợp điển hình về kết nối giữa tài sản bảo chứng, hạ tầng blockchain và các nhu cầu sử dụng trên thị trường. Theo bà Mahek Kewlani, Giám đốc khu vực Trung Đông & Bắc Phi (MENA), BIGOD, mỗi mã được gắn với vàng vật chất, đồng thời hệ sinh thái hướng tới các chức năng như giao dịch OTC, trao đổi ngang hàng, ký quỹ, thanh toán và thương mại điện tử.

Cách tiếp cận này cho thấy giá trị của RWA không dừng ở việc tạo ra một bản ghi số đại diện cho tài sản. Để mã có thể được sử dụng và lưu chuyển, thị trường cần đảm bảo khả năng đối chiếu với tài sản cơ sở, cơ chế lưu in ký, kiểm toán và xác minh độc lập, cùng mạng lưới đối tác và người dùng đủ lớn. An toàn vì thế bao gồm cả an toàn công nghệ, an toàn tài sản bảo chứng và sự minh bạch trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.



