Sau sắp xếp, xác định ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương thế nào?

Hướng dẫn nêu rõ nguyên tắc, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, khoa học; không cá nhân, cục bộ; đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương . Việc này cũng phải bảo đảm căn cứ lịch sử, pháp lý và tính đại diện; kế thừa, tôn trọng và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương trước sắp xếp.

“Bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nội bộ (đối với cơ quan, đơn vị), các tầng lớp nhân dân (đối với địa phương); tôn trọng ý kiến của các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và cơ quan chuyên môn”, hướng dẫn lưu ý, đồng thời cũng nêu, cần bảo đảm tính ổn định, lâu dài của các mốc lịch sử, truyền thống; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, thay đổi nhiều lần ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục và tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Một góc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Về cách thức xác định, lựa chọn, hướng dẫn nêu, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định, lựa chọn các mốc lịch sử, truyền thống theo thứ tự ưu tiên sau:

Về xác định, lựa chọn ngày truyền thống (ngày truyền thống được xác định, lựa chọn phải gắn với sự kiện đáng ghi nhớ đã diễn ra cách thời điểm đề nghị công nhận ít nhất 10 năm).

Ưu tiên 1 là ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương có lịch sử lâu đời nhất.

Ưu tiên 2 là ngày truyền thống/mốc lịch sử chung của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Ưu tiên 3 là ngày có ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử sâu sắc do cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất.

Trường hợp đặc thù, đối với Ban Xây dựng Đảng cấp xã thì không xác định ngày truyền thống mới mà thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo ngày truyền thống của các ngành công tác xây dựng Đảng.

Về xác định, lựa chọn ngày thành lập , hướng dẫn nêu rõ, ưu tiên 1 là ngày thành lập có mốc thời gian sớm nhất trong các ngày thành lập của cơ quan, đơn vị, địa phương trước sắp xếp tổ chức bộ máy .

Ưu tiên 2 là ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập hoặc công bố quyết định thành lập mô hình tổ chức mới.

Ưu tiên 3 là ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập hoặc công bố quyết định thành lập mô hình tổ chức mới.

Với các trường hợp đặc thù, xác định mức ưu tiên cao nhất như sau:

Cơ quan thuộc Quốc hội và bộ máy giúp việc của cơ quan dân cử thì ưu tiên ngày diễn ra kỳ họp Quốc hội hoặc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định thành lập tổ chức đó.

Cơ quan, tổ chức đảng các cấp thì ưu tiên ngày gắn với sự lãnh đạo đầu tiên của Đảng đối với lĩnh vực, địa bàn.

Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thì thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an.

Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì ưu tiên mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời các sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký hoặc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, Chính phủ các thời kỳ.

Về xác định, lựa chọn ngày tái lập , ưu tiên 1 là ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tái lập cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ưu tiên 2 là ngày cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định tái lập.

Ưu tiên 3 là ngày cơ quan, đơn vị, địa phương tái lập chính thức đi vào hoạt động.

Về việc xác định ngày giành chính quyền, ngày giải phóng các địa phương, ưu tiên 1 nêu rõ, là ngày giành chính quyền/ngày giải phóng có mốc thời gian sau cùng trong các ngày giành chính quyền/ngày giải phóng của các địa phương trước sắp xếp tổ chức bộ máy, với ý nghĩa đánh dấu việc giải phóng hoàn toàn địa bàn hoặc thành lập chính quyền địa phương.

Ưu tiên 2 là ngày giành chính quyền/ngày giải phóng có mốc thời gian sớm nhất trong các ngày giành chính quyền/ngày giải phóng của các địa phương trước sắp xếp tổ chức bộ máy , với ý nghĩa tôn vinh sự mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến của quân và dân địa phương giành chính quyền về tay nhân dân, tạo tiền đề tiến tới giải phóng hoàn toàn địa bàn.

Ưu tiên 3 là ngày mang ý nghĩa chung, gắn với chiến thắng hoặc mốc thời gian mang giá trị biểu tượng đối với toàn địa bàn hoặc ngày do địa phương đề xuất.