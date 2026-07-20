Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ An tăng phụ cấp cán bộ cơ sở, mức cao nhất gần 23 triệu đồng/tháng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghệ An áp dụng mức khoán quỹ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản với mức cao nhất gần 23 triệu đồng/tháng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau sáp nhập đơn vị cơ sở.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động và kinh phí hoạt động của tổ dân vận trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách gồm: bí thư chi bộ, trưởng khối (xóm, thôn, bản) và trưởng ban công tác Mặt trận.

Đối với các khối, xóm, bản có trên 1.000 hộ dân hoặc trên 700 hộ dân; địa bàn biên giới , trọng điểm quốc phòng, đặc biệt khó khăn (nhóm 1), quỹ phụ cấp được khoán bằng 9 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 22,7 triệu đồng/tháng. Các địa bàn còn lại (nhóm 2) được khoán 7,5 lần mức lương cơ sở, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

Bí thư kiêm Xóm trưởng xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến, Nghệ An hướng dẫn cài sổ tay đảng viên điện tử.

Theo đó, bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản ở nhóm 1 hưởng phụ cấp 3,1 lần lương cơ sở (hơn 7,8 triệu đồng/tháng), nhóm 2 hưởng 2,6 lần lương cơ sở (hơn 6,5 triệu đồng/tháng). Trưởng ban công tác Mặt trận được hưởng 2,8 lần lương cơ sở đối với nhóm 1 (hơn 7 triệu đồng/tháng) và 2,3 lần lương cơ sở đối với nhóm 2 (hơn 5,8 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ từ 0,6 đến 1,4 lần lương cơ sở đối với 7 chức danh trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản. Kinh phí hoạt động của tổ dân vận được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm đối với nhóm 1 và 4 triệu đồng/năm đối với nhóm 2.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính , Nghệ An còn 2.026 khối, xóm, bản, giảm 1.771 đơn vị so với trước. Việc mở rộng quy mô quản lý và phát sinh thêm nhiều nhiệm vụ khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng đáng kể.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho hay: “Mức hỗ trợ mới cao hơn 1 hệ số lương cơ sở so với quy định của Trung ương, nhằm tạo động lực, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập”.

Theo Thu Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tăng lương tối thiểu 7,8%: Tiếp sức người lao động vượt áp lực chi tiêu

Tăng lương tối thiểu 7,8%: Tiếp sức người lao động vượt áp lực chi tiêu Nổi bật

Bộ Xây dựng: Đề xuất 6 tiêu chí xét thứ tự ưu tiên đầu tư mở rộng cao tốc

Bộ Xây dựng: Đề xuất 6 tiêu chí xét thứ tự ưu tiên đầu tư mở rộng cao tốc Nổi bật

Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 nối TP.HCM với Tây Ninh

Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 nối TP.HCM với Tây Ninh

11:57 , 20/07/2026
Huy động 800 người, 100 máy móc đẩy nhanh tiến độ, Liên danh Đèo Cả quyết về đích dự án gần 15.000 tỷ đồng theo mục tiêu Thủ tướng giao

Huy động 800 người, 100 máy móc đẩy nhanh tiến độ, Liên danh Đèo Cả quyết về đích dự án gần 15.000 tỷ đồng theo mục tiêu Thủ tướng giao

11:52 , 20/07/2026
Cục Thuế ra công điện: Xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà khi giải quyết hồ sơ đất đai

Cục Thuế ra công điện: Xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà khi giải quyết hồ sơ đất đai

11:08 , 20/07/2026
Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

10:57 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên