Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng: "2025 sẽ là một năm bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam"

“ Năm 2024 được xem là năm bản lề, mang tính tăng tốc và đột phá, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, tăng trưởng kinh tế quý 4 và cả năm 2024 được kỳ vọng tiếp tục đạt những mục tiêu cao mà Chính phủ và Nhà nước đề ra, lần lượt là 7,4 - 7,6% cho quý 4 và 7% cho năm 2024 ”, báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) có đoạn.

Theo Tổng cục Thống kê, lũy kế 9 tháng đầu năm, GDP của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,82%, con số ấn tượng trong cùng kỳ giai đoạn 2020 – 2024, chỉ đứng sau năm 2022 khi nền kinh tế mới hồi phục sau đại dịch. Thành tựu này là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

PHS cho biết tính đến thời điểm hiện tại và dự kiến cho tới cuối năm 2024, lạm phát không phải là vấn đề đáng lo ngại của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo nghị quyết của Quốc hội, mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% là chắc chắn đạt được. Đây là một trong những yếu tố chính giúp NHNN có nhiều không gian để thực hiện các chính sách hỗ trợ hơn nữa cho nền kinh tế trong nước.

Về tác động của kinh tế vĩ mô lên thị trường chứng khoán (TTCK), PHS chỉ ra rằng kết thúc quý 1/2024, chỉ số VN-Index đạt hơn 1.284 điểm, tăng 13,6% so với cuối năm 2023 nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của các nhóm cổ phiếu ngân hàng, hóa chất, bất động sản, chứng khoán, công nghệ.

Thị trường được hỗ trợ từ nhiều yếu tố tích cực như sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, hoạt động sản xuất và kinh doanh phục hồi, các giải pháp nâng hạng thị trường được triển khai mang lại niềm tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4 đến nay, VN-Index không thể duy trì được xu hướng tăng, chuyển sang đi ngang biên độ rộng với 6 lần thất bại khi kiểm tra vùng kháng cự 1.300.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xung đột quân sự leo thang trên thế giới, trong nước thì áp lực tỷ giá cũng hiện hữu, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng liên tục đối với cổ phiếu Việt Nam và xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 19 tháng trong tổng số 20 tháng gần nhất và riêng từ đầu năm đến nay đã bán ròng hơn 85.000 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường có xu hướng giảm mạnh khi các nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng tìm cách rời bỏ thị trường, chuyển hướng sang một số kênh đầu tư truyền thống khác như vàng, bất động sản hay gửi tiết kiệm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Phú Hưng.

Theo đánh giá của PHS, 2025 là một năm mà cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi các nhà đầu tư phải thật sáng suốt để tìm ra nhóm cổ phiếu đầu tư phù hợp.

Về mặt cơ hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích PHS nhìn nhận năm 2025 sẽ là một năm bước ngoặt của TTCK Việt Nam.

“ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua đã cho thấy những quyết tâm trong vấn đề giải quyết bài toán nâng hạng, thông qua việc sửa đổi Luật Chứng khoán. Nút thắt giao dịch phải ký quỹ trước (pre-funding) dành cho nhà đầu tư nước ngoài cũng đã được tháo gỡ, cánh cửa nâng hạng đã rộng mở hơn.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường vào năm 2025 và thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế, bên cạnh việc kinh tế chung tăng trưởng tốt, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện tính minh bạch, thanh khoản và cơ sở hạ tầng pháp lý. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để TTCK Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu ”, bà Liên phân tích.

Về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2025, PHS đánh giá khả quan với GDP dự báo tăng trưởng trên 7%. Áp lực tỷ giá sẽ giảm bớt khi mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng trung ương trên thế giới dần hạ nhiệt, từ đó thu hút dòng vốn trong và ngoài nước chảy vào TTCK. Đà tăng trưởng của nền kinh tế cũng sẽ được phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn, từ đó thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên.

Về mặt định giá, chứng khoán Việt Nam hiện nay có mức P/E dự phóng năm 2025 dưới 10 lần, tức thấp hơn 2 lần độ lệch chuẩn so với mức trung bình 10 năm gần nhất. Mức P/E dự phóng này cũng là thấp nhất nếu so sánh với các TTCK trong khu vực Đông Nam Á. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cân nhắc tham gia trở lại TTCK Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có những thách thức mà nhà đầu tư cần lưu tâm như căng thẳng địa chính trị leo thang, hay những chính sách khó đoán của ông Donald Trump khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng không chỉ đến thương mại, mà cả các chính sách tiền tệ và tài khóa khác của Việt Nam.