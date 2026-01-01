Chuyên gia chứng khoán: VN-Index có thể chạm mốc 2.500 điểm, thanh khoản 50.000 tỷ/phiên trở lại nhờ yếu tố này

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một năm 2025 'thăng hoa' đúng nghĩa: VN-Index chạm 1.800 điểm, thanh khoản bùng nổ và chính thức ghi danh vào nhóm các thị trường mới nổi. Sau những cú 'vượt đỉnh' ngoạn mục, tâm lý nhà đầu tư đang chia thành 2 ngả: một bên là sự phấn khích từ những thành quả hiện tại và bên còn lại là sự thận trọng về dư địa tăng trưởng trong năm 2026.

Thực tế, bước sang năm 2026, thị trường không còn vận hành trong sự ngỡ ngàng của những con số kỷ lục. Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến một "trạng thái bình thường mới" trên sàn chứng khoán.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thế giới vẫn còn nhiều biến số, cùng với nền định giá của VN-Index đã neo ở mức cao sau cú bứt phá 1.800 điểm, chiến lược đầu tư năm nay không phải là câu chuyện "mua gì cũng thắng", 2026 dự báo sẽ là một cuộc chơi của sự phân hóa sâu sắc.

Nhận định về diễn biến vĩ mô, ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, nếu như năm 2025 là năm của các vấn đề bên ngoài như câu chuyện thuế quan, Nhật Bản tăng lãi suất, năm 2026 sẽ quay trở lại vấn đề nội lực của nền kinh tế Việt Nam.

Theo đó, các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả thực tế đến đâu – sẽ được thị trường đo lường và phản ánh. Bên cạnh đó, câu chuyện về điều hành vĩ mô cũng sẽ là một ẩn sổ lớn. Hệ thống ngân hàng cũng sẽ cần thêm thanh khoản để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Sự cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, lãi suất sẽ là thách thức chúng ta sẽ phải vượt qua trong năm tới.

Bài toán thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế có thể sẽ tạo ra áp lực về lạm phát và tỷ giá. Đây sẽ là 2 yếu tố mà nhà đầu tư cần hết sức thận trọng quan sát trong năm mới. "Ở mặt còn lại, nếu định hướng của chính phủ vẫn là tiếp tục là nới lỏng tiền tệ, tăng cung tiền, rõ ràng, thị trường chứng khoán sẽ có mức tăng tốt trong năm 2026", vị chuyên gia nêu rõ.

Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree

﻿Thanh khoản của thị trường kỳ vọng trở lại mốc trung bình 40-50.000 tỷ/phiên

Theo quan sát của ông Khang, thanh khoản bùng nổ của thị trường chứng khoán trong năm 2025 có sự liên kết khá chặt chẽ đến thanh khoản của thị trường ngân hàng. Do đó, trong năm 2026, ông dự báo thanh khoản thị trường sẽ được cải thiện khi áp lực thanh khoản tại các ngân hàng được giải tỏa.

Việc Chính phủ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cung tiền vào hệ thống có thể đẩy thanh khoản của thị trường quay lại mốc trung bình 40-50.000 tỷ/phiên.

Ngược lại, dù câu chuyện nâng hạng từ FTSE là một cột mốc lịch sử, nhưng chuyên gia nhận định yếu tố này khó tạo ra một cú hích đột biến về mặt thanh khoản. Tỷ trọng giao dịch khối ngoại trên toàn giao dịch thị trường chỉ khoảng 10-15% tổng giá trị giao dịch. Ngay cả khi tính toán lực mua từ các quỹ ETF (dự kiến khoảng 18.000 - 20.000 tỷ đồng) cùng dòng vốn từ các quỹ chủ động ước đạt 3-4 tỷ USD trong hai năm tới, đây vẫn là những con số khiêm tốn so với quy mô nội lực hiện tại.

Ở phương diện đầu tư thực tế, vị chuyên gia chia sẻ thường tập trung theo dõi mặt bằng giá của các nhóm ngành chính như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán,... thay vì nhìn vào chỉ số VN-Index hay VN30 nói chung.

Năm 2025, 2/3 số điểm tăng của VN-Index được đóng góp bởi các cổ phiếu họ nhà Vin, và thị trường phân hóa rất mạnh với hơn 43% số lượng cổ phiếu trên sàn HOSE đóng cửa năm 2025 với hiệu suất âm.

Nhìn sang 2026, điểm số của VN-Index nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào nhóm các cổ phiếu họ nhà VIN, và với việc nhóm này đã tăng rất mạnh trong năm 2025 (VIC tăng 7 lần, VHM tăng hơn 3 lần), biên độ dao động của VN-Index ở cả 2 chiều (tăng và giảm) có thể rất lớn.

Trong trường hợp tích cực, nếu biến động giá tích cực và nhóm VIN tiếp tục thăng hoa, ông Khang dự báo rằng VN-Index có thể đạt mặt bằng 2.500 điểm trong 2026.