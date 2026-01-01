Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam trong năm 2026, VNDirect chỉ ra 20 cổ phiếu đáng chú ý

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau thời điểm được FTSE Russell chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết FTSE Russell đã công bố quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau 7 năm nằm trong danh sách theo dõi. Đây được xem là cột mốc mang tính lịch sử đối với thị trường vốn Việt Nam, dù chưa phải điểm kết thúc trong hành trình nâng tầm thị trường.

Cụ thể, tại kỳ rà soát tháng 9/2025, FTSE Russell xác nhận Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, để chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, Việt Nam vẫn cần giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, trong đó đáng chú ý là hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu.

Theo VNDirect, dù việc nâng hạng chính thức phải chờ đến năm 2026, bước tiến lần này vẫn mang ý nghĩa bước ngoặt, phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách toàn diện, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó cải thiện môi trường đầu tư và khả năng tiếp cận của dòng vốn toàn cầu.

Để tháo gỡ “nút thắt” liên quan đến các công ty môi giới toàn cầu, trong tháng 12/2025, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 96 về công bố thông tin, Thông tư 120 về giao dịch chứng khoán và Thông tư 121 về hoạt động của công ty chứng khoán. Động thái này nhằm đáp ứng các yêu cầu của FTSE trước kỳ đánh giá tiếp theo vào tháng 3/2026.

VNDirect cho rằng, với cam kết đạt mục tiêu nâng hạng và xây dựng thị trường vốn phát triển bền vững, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hệ thống trong thời gian tới. Công ty chứng khoán này kỳ vọng Việt Nam có thể đáp ứng các tiêu chí còn lại của MSCI vào năm 2028 và được MSCI chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2028.

Theo đánh giá của VNDirect, những cải cách sâu rộng dự kiến triển khai trong năm 2026 sẽ góp phần củng cố niềm tin của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam trong năm 2026, VNDirect chỉ ra 20 cổ phiếu đáng chú ý- Ảnh 1.

Sau thời điểm được FTSE Russell chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE.

Với quy mô vốn hóa hiện tại, tỷ trọng phân bổ cho cổ phiếu Việt Nam trong các quỹ ETF này ước tính dao động từ 0,02% đến 0,34% tổng tài sản ròng mỗi quỹ, tương ứng khả năng thu hút hơn 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động sau nâng hạng cũng được đánh giá là đáng kể.

Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam trong năm 2026, VNDirect chỉ ra 20 cổ phiếu đáng chú ý- Ảnh 2.

Theo danh sách theo dõi, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn được nhận định có khả năng thu hút dòng tiền khi Việt Nam được nâng hạng, gồm VIC, FPT, VPB, LPB, VHM, HPG, MBB, HDB, MWG, STB, MSN, VJC, SHB, VNM, VCB, SSI, CTG, VIX, EIB và VND.

