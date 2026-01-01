Những sự kiện nhà đầu tư chứng khoán cần chú ý sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP được đặt ra từ 10%, và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang hướng đến một năm mới tích cực sau khi kết thúc năm 2025 ở vùng đỉnh lịch sử.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về những thách thức nền kinh tế sẽ phải đối mặt như vấn đề về lãi suất, tỷ giá hay lạm phát. Vậy các yếu tố này có làm ảnh hưởng đến các mục tiêu tăng trưởng và tác động đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới hay không? Và diễn biến của VN-Index sẽ ra sao trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm, chúng tôi đã có buổi trao đổi với các chuyên gia để làm rõ những băn khoăn này.

Bước sang năm 2026, ông đánh giá bức tranh vĩ mô Việt Nam sẽ diễn biến như thế nào? Đâu sẽ là các động lực tăng trưởng chính, và yếu tố nào có thể ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường chứng khoán?

Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree: Cá nhân tôi cho rằng, nếu như năm 2025 là năm của các vấn đề bên ngoài, vĩ mô thế giới như câu chuyện thuế quan, Nhật Bản tăng lãi suất, năm 2026 sẽ quay trở lại vấn đề nội lực của nền kinh tế Việt Nam: Các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả thực tế đến đâu – sẽ được thị trường đo lường và phản ánh.

Bên cạnh đó, câu chuyện về điều hành vĩ mô cũng sẽ là một ẩn sổ lớn. Hệ thống ngân hàng cũng sẽ cần thêm thanh khoản để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Sự cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng, tỷ giá, lãi suất sẽ là thách thức chúng ta sẽ phải vượt qua trong năm tới. Bài toán thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế có thể sẽ tạo ra áp lực về lạm phát và tỷ giá.

Đây sẽ là 2 yếu tố mà tôi cho rằng chúng ta cần hết sức thận trọng quan sát trong năm mới. Ở mặt còn lại, nếu định hướng của chính phủ vẫn là tiếp tục là nới lỏng tiền tệ, tăng cung tiền, rõ ràng, thị trường chứng khoán sẽ có mức tăng tốt trong năm 2026.﻿

Thống kê các năm trước cho thấy thị trường thường diễn biến thế nào trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, và kịch bản nào đang có xác suất cao hơn trong năm 2026?

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN, Chứng khoán Thiên Việt (TVS)﻿ ﻿: Thống kê trong giai đoạn 10 năm gần nhất, xác suất thị trường chứng khoán tăng điểm trong tuần đầu tiên của năm mới đạt 60%. Mức tăng bình quân trong các tuần tăng điểm đạt 3,35% trong khi mức giảm bình quân trong các tuần giảm điểm ở mức -1,59%.

Theo kịch bản cơ sở, chúng tôi nhận định VN-Index có xác suất cao sẽ đi ngang trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Mặc dù quán tính đi lên đang được duy trì từ tuần cuối tháng 12/2025 tuy nhiên thị trường sẽ đối mặt với lực cung quanh ngưỡng cản tâm lý quan trọng 1.800 +/-. Bên cạnh đó, các cổ phiếu VIC và VHM, vốn đang dẫn dắt dòng tiền và điểm số thị trường trong ngắn hạn, có thể cần thời gian để kiểm định vùng kháng cự quanh đỉnh lịch sử.

Sau kỳ nghỉ Tết dương, nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý những sự kiện đáng chú ý nào để có thể “bắt nhịp” trở lại với thị trường?

Ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree: Sau kỳ nghỉ tết Dương, sự kiện đáng chú ý nhất không chỉ đối với thị trường chứng khoán mà còn đối với cả đất nước là Đại Hội Đảng diễn ra vào cuối tháng 1.

Theo thống kê lịch sử, thị trường thường diễn biến không quá tích cực trong thời gian này, do là vùng trũng thông tin. Bên cạnh đó, cuộc họp FED diễn ra vào cuối tháng 1 cũng là một sự kiện quan trọng trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn căng thẳng.

Trong tháng 1, nhà đầu tư còn cần theo dõi sát sao diễn biến về xu hướng thanh khoản, lãi suất và tỷ giá. Những biến số vĩ mô trong nước này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường trong thời gian này, khi mà các ngân hàng vẫn đang trong trạng thái khan thanh khoản, thị trường khó có thể khởi sắc. Yếu tố lãi suất, đặc biệt lãi suất liên ngân hàng sẽ là yếu tố các nhà đầu tư có thể theo dõi được hàng ngày.

Ngoài ra, thời điểm tháng 1 còn là thời điểm ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp. Ngay từ đầu tháng sẽ có nhiều doanh nghiệp đưa ra con số ước tính và sẽ có những câu chuyện “riêng” cho từng nhóm cổ phiếu theo bối cảnh thông tin này.﻿

Trong bối cảnh thị trường đang ở vùng điểm cao, đâu là tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn cổ phiếu cho giai đoạn đầu năm 2026?

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN, Chứng khoán Thiên Việt (TVS)﻿﻿: Để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng, chúng tôi lưu ý nhà đầu tư nên cân nhắc phối hợp các tiêu chí mang tính chất phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật.

Theo góc nhìn phân tích cơ bản, cổ phiếu tiềm năng cần ghi nhận tăng trưởng KQKD trong năm 2026, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2025. Bên cạnh đó, cổ phiếu nên có thêm các “chất xúc tác” như kế hoạch trả cổ tức, thoái vốn hoặc cổ phiếu dự kiến được thêm mới vào các rổ FTSE Emerging.

Theo góc nhìn phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư nên ưu tiên tìm kiếm cơ hội tại các cổ phiếu đang xây nền tích lũy ít nhất từ 3 tháng đến 6 tháng đi cùng khối lượng thu hẹp. Tích lũy là giai đoạn không thể thiếu trước khi một cổ phiếu bước vào một pha tăng giá mới.

Nhà đầu tư cá nhân cần làm gì để tránh tình trạng “chỉ số tăng nhưng tài khoản không tăng” như đã diễn ra trong năm 2025?

Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN, Chứng khoán Thiên Việt (TVS)﻿﻿: Danh mục của nhà đầu tư nên được xây dựng theo hướng đa dạng hóa. Thay vì tập trung vào 1 hay 2 cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ, nhà đầu tư nên phân bổ ít nhất từ 4 đến 5 cổ phiếu, thuộc các nhóm ngành và chiến lược khác nhau. Việc đa dạng hóa giúp nhà đầu tư cân đối rủi ro và đồng thời không bỏ lỡ các cổ phiếu tiềm năng.

Chẳng hạn, nếu phân bổ theo nhóm ngành, nhà đầu tư có thể lựa chọn một rổ cổ phiếu gồm các đại diện thuộc lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ - Tiêu dùng, Tiện ích.

Trong đó, (1) nhóm Ngân hàng luôn là lĩnh vực “xương sống” của thị trường chứng khoán và có triển vọng tăng giá trong dài hạn; (2) nhóm Chứng khoán hưởng lợi từ kịch bản thị trường mở rộng Uptrend trong năm 2026 cũng như triển vọng nâng hạng; (3) nhóm Bán lẻ - Tiêu dùng hưởng lợi từ xu thế mở rộng các chuỗi bán lẻ bên cạnh hiệu ứng từ làn sóng IPO; (4) nhóm Tiện ích sẽ mang tính chất “phòng thủ” tại các giai đoạn thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ hoặc xuất hiện các nhịp rung lắc, biến động.