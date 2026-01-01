Một nhóm cổ phiếu kỳ vọng tạo “sóng” đầu năm 2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 sau một năm ghi nhận nhiều cột mốc tăng trưởng ấn tượng về cả chỉ số lẫn thanh khoản. Tuy nhiên, sau giai đoạn bứt phá trên diện rộng, tâm lý thận trọng bắt đầu xuất hiện khi VN-Index có phần "lệch pha" so với mặt bằng chung.

Trong kịch bản nhóm Vingroup có thể giao dịch chậm lại sau một năm bùng nổ, nhiều nhận định cho rằng triển vọng nâng đỡ thị trường có thể xuất hiện từ các lĩnh vực khác sau khoảng thời gian điều chỉnh, tích lũy trong những tháng cuối năm 2025.

Lộ diện nhóm cổ phiếu tiềm năng đầu năm mới

Khi sức nóng từ nhóm cổ phiếu trụ có dấu hiệu bão hòa, dòng tiền thông minh bắt đầu rà soát lại những khu vực có nền tảng cơ bản vững chắc và chưa tăng giá quá nhiều để tìm điểm tựa mới. Trong số đó, nhóm ngành 'mạch máu' của nền kinh tế đang được kỳ vọng sẽ trở thành động lực dẫn dắt chính cho chỉ số.﻿

Đánh giá về cơ hội này, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) ﻿ cho biết lĩnh vực Ngân hàng thường nhận được sự quan tâm của dòng tiền lớn trong khoảng thời gian đầu năm mới.

Sau nhiều tháng tích lũy, nhóm Ngân hàng cũng sở hữu những động lực tăng trưởng rõ nét. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 dự kiến tăng trưởng từ 14% đến 15% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2026, triển vọng kinh doanh tiếp tục khả quan nhờ hạn mức tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, các nguồn thu ngoài lãi mở rộng và chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu hóa nhờ làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ.﻿

Bên cạnh đó, P/B của ngành Ngân hàng hiện nằm quanh mức 1,6 lần, đây là con số hấp dẫn nếu theo dõi vận động của hệ số định giá này trong thời gian 5 năm qua (từ 1,25 lần đến 2,64 lần). Đồng thời mức P/B hiện tại của ngành cũng đang thấp hơn đáng kể P/B của VN Index (2,2 lần), tính đến ngày 31/12/2025.

Định giá ngành Ngân hàng hiện đang thấp hơn đáng kể so với VN-Index, nguồn: TVS.

" Ngoài nhóm Ngân hàng, với câu chuyện “Tết đến Xuân về”, các lĩnh vực Bán lẻ - Tiêu dùng, Chăn nuôi sẽ hưởng lợi trực tiếp nhờ sức mua gia tăng, trong khi nhóm Vận tải hàng không cũng sẽ nhận được động lực từ tăng trưởng số lượt hành khách và hàng hóa qua các cảng hàng không trong dịp lễ, Tết ", chuyên gia TVS chỉ rõ.

Nhiều động lực dẫn dắt thị trường chứng khoán năm 2026﻿

Vượt lên trên những biến động cục bộ của từng nhóm cổ phiếu, kịch bản tổng thể cho thị trường chứng khoán năm 2026 đang dần lộ diện với những gam màu tươi sáng.



Theo kịch bản cơ sở, ông Tâm nhận định năm 2026 sẽ là một năm tích cực đối với thị trường chứng khoán: " VN-Index nhiều khả năng sẽ mở rộng quán tính đi lên và chinh phục các mức đỉnh mới" .

Vận động của thị trường được nâng đỡ bởi (1) chính sách “bơm tiền” được duy trì nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2026 từ 10% YoY trở lên và (2) TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo khung phân loại của FTSE Russell, (3) động lực từ các lĩnh vực mới như Trí tuệ nhân tạo hay Tài sản mã hóa, (4) hiệu ứng tích cực từ kế hoạch thoái vốn bên cạnh làn sóng IPO tiếp diễn từ năm 2025.

Trong đó, chính sách “bơm tiền” đến từ chính sách tài khoán nới lỏng, với điểm nhấn là nỗ lực đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Chính sách tiền tệ được kỳ vọng vẫn theo định hướng nới lỏng nhưng sẽ được điều hành linh hoạt tại một số giai đoạn nhất định nhằm cân đối thanh khoản hệ thống ngân hàng, bên cạnh kiểm soát các biến số như tỷ giá hối đoái USD/VND.

Thêm vào đó, triển vọng nâng hạng sẽ thúc đẩy dòng tiền mới từ nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm các ETF mô phỏng bộ chỉ số FTSE Emerging bên cạnh sự tham gia của các quỹ chủ động.

﻿Một số rủi ro cần lưu ý

Kịch bản vĩ mô đang ủng hộ cho một chu kỳ tăng giá mới, nhưng lịch sử thị trường chứng khoán đã chứng minh rằng những cú điều chỉnh bất ngờ thường đến vào lúc đám đông hưng phấn nhất. Để có một chiến lược đầu tư trọn vẹn, việc nhận diện các biến số rủi ro dưới đây là điều bắt buộc.

Chuyên gia TVS nhận định, rủi ro ảnh hưởng tới chứng khoán trong năm 2026 có thể xuất phát từ sự bất định trong chính sách thương mại của Mỹ. Song song, những diễn biến khó lường về địa chính trị trên phạm vi toàn cầu cũng là 'cơn gió ngược' mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu tâm để có chiến lược quản trị danh mục phù hợp.﻿

Trong khi đó, ở góc độ vĩ mô trong nước, cần lưu ý rằng nền lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng thương mại có thể tăng bình quân từ 0,25% - 0,5% trong năm 2026, tiếp nối đà tăng được hình thành từ quý 4/2025.

Sự điều chỉnh này xuất phát từ nỗ lực duy trì vị thế cạnh tranh giữa các nhà băng, cùng yêu cầu về quy mô nguồn vốn đầu vào lớn hơn để đáp ứng kế hoạch tăng trưởng tín dụng và nhu cầu cân đối thanh khoản của hệ thống.﻿

Mặc dù lãi suất huy động nhích tăng có thể gây áp lực nhất định lên thanh khoản và giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán, vị chuyên gia này vẫn giữ góc nhìn lạc quan dựa trên hai yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất, tâm lý nhà đầu tư đã dần thích nghi với xu thế đi lên của lãi suất huy động kể từ cuối năm 2025. Thứ hai, thị trường chứng khoán năm 2026 vẫn đang hội tụ nhiều động lực thúc đẩy mạnh mẽ, trong khi mức định giá hiện tại của VN-Index được đánh giá là hấp dẫn hơn đáng kể so với các chu kỳ tăng giá trong quá khứ.