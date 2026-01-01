Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể thế chân Hóa chất Đức Giang (DGC) trong rổ VN30

05-01-2026 - 00:10 AM | Thị trường chứng khoán

Thị trường có 4 ETF mô phỏng chỉ số VN30 gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF, với tổng giá trị tài sản quản lý ước đạt khoảng hơn 9.700 tỷ đồng.

MBS Research mới đây đã công bố dự báo kỳ rà soát chỉ số VN30 quý 1/2026. MBS đánh giá cổ phiếu Vinpearl (VPL)nhiều khả năng sẽ được thêm mới vào rổ VN30 do đáp ứng tiêu chí nằm trong Top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường. Mặt khác, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang được dự báo sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số do vốn hóa sụt giảm mạnh.

Hiện thị trường có 4 ETF mô phỏng chỉ số VN30 gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF, với tổng giá trị tài sản quản lý ước đạt khoảng hơn 9.700 tỷ đồng. Trong đó, DCVFMVN30 là quỹ có quy mô lớn nhất, chiếm khoảng 6.200 tỷ đồng.

Theo ước tính của MBS, các ETF mô phỏng VN30 sẽ mua vào khoảng 1,6 triệu cổ phiếu VPL và bán ra hơn 1,7 triệu cổ phiếu DGC trong kỳ cơ cấu này. Các cổ phiếu có thể được mua thêm nhiều bao gồm Hòa Phát (HPG), Thế Giới Di Động (MWG), BIDV (BID), Sabeco (SAB),... Ngược lại, Sacombank (STB), LPBank (LPB) và Vinamilk (VNM),… có khả năng bị bán ròng mạnh.

Tại kỳ rà soát chỉ số VN30 quý 1/2026, ngày 31/12/2025 chốt dữ liệu, ngày 19/1công bố danh mục mới và ngày 30/1là phiên giao dịch tái cơ cấu cuối cùng. Bộ chỉ số mới dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 2/2.

Một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể thế chân Hóa chất Đức Giang (DGC) trong rổ VN30- Ảnh 1.

Đối với kỳ rà soát tháng 7, MBS cho rằng rổ VN30 có thể ghi nhận nhiều biến động hơn khi TCX, MCH và BSR đều nổi lên là những ứng viên tiềm năng. Trong đó, MCH và TCX được đánh giá có khả năng cao gia nhập VN30 nhờ đáp ứng đầy đủ tiêu chí về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng và vốn hóa nằm trong Top 20 thị trường.

Riêng với BSR, MBS cho rằng khả năng được đưa vào VN30 là tương đối thấp và chỉ có thể xảy ra nếu một trong hai kịch bản xuất hiện: đến ngày 30/6, vốn hóa của BSR tăng thêm trên 30%, đạt khoảng 110.000 tỷ đồng để lọt Top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất; hoặc PVN giảm 2,13% tỷ lệ sở hữu vốn, qua đó nâng tỷ lệ free-float của BSR lên trên 10% tính đến thời điểm chốt dữ liệu.

Trong trường hợp xuất hiện thêm cổ phiếu mới được đưa vào rổ chỉ số, MBS cho rằng các mã có nguy cơ bị loại khỏi VN30 theo thứ tự lần lượt là Becamex IDC (BCM), TPBank (TPB) và Petrolimex (PLX).

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

