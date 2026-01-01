Một lĩnh vực then chốt được dự báo đạt quy mô kỷ lục 8,51 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect nhận định Việt Nam đang tiến vào chu kỳ phát triển hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, khi kế hoạch đầu tư trung hạn 2020–2025 dần khép lại và chuẩn bị bước sang giai đoạn 2026–2030. Trong đó, năm 2026 được xem là mốc giao thoa quan trọng giữa các giai đoạn.

Cụ thể, năm 2026 sẽ ghi nhận nhiều dự án lớn hoàn thành và đưa vào khai thác, bao gồm cao tốc Bắc – Nam (giai đoạn 2), sân bay Long Thành (khai thác giai đoạn 1), cùng các tuyến vành đai 3, vành đai 4 tại Hà Nội và TP.HCM. Song song đó, giai đoạn 2026–2027, Việt Nam dự kiến khởi công hàng loạt dự án giao thông chiến lược như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành (giai đoạn 2), cùng hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM. Những dự án này đòi hỏi nguồn lực tài chính và nhân lực rất lớn để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng gia tăng.

Theo ước tính, giai đoạn 2026–2030, tổng nguồn lực dành cho đầu tư phát triển có thể đạt khoảng 8,51 triệu tỷ đồng, tăng hơn 150% so với mức 3,4 triệu tỷ đồng của giai đoạn 2020–2025. Trong đó, nguồn vốn từ khu vực Nhà nước ước khoảng 8,31 triệu tỷ đồng, tương đương 314,7 tỷ USD, tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn.

Theo định hướng của Chính phủ, nguồn lực đầu tư sẽ tập trung vào các nhóm dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo trục kết nối chiến lược và nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội trong nhiều thập kỷ tới. Đáng chú ý, đường sắt cao tốc Bắc – Nam được xác định là tuyến trục quan trọng của hệ thống hạ tầng quốc gia, với tổng chiều dài khoảng 1.541 km, kết nối 20 tỉnh, thành. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67 tỷ USD, dự kiến khởi công trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành vào năm 2035.

Bên cạnh đó, sân bay Long Thành tiếp tục là dự án trọng điểm trong lĩnh vực hàng không. Với quy mô khoảng 5.000 ha và tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD, chia làm ba giai đoạn, sân bay dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 trong nửa đầu năm 2026 và tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Ở mảng giao thông đô thị, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM được đẩy mạnh đầu tư nhằm giải quyết áp lực giao thông và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị trước năm 2030, với tổng vốn đầu tư ước tính 53 tỷ USD. Trong khi đó, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 232 km metro, với tổng vốn khoảng 19,7 tỷ USD.

Song song với các dự án trên, hạ tầng đường bộ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Giai đoạn 2026–2030, Việt Nam dự kiến bổ sung khoảng 2.000 km đường cao tốc, mở rộng thêm 3.500 km quốc lộ, triển khai các tuyến vành đai trọng điểm như vành đai 3 TP.HCM, vành đai 4 Hà Nội và TP.HCM, đồng thời hoàn thành gần 400 km đường ven biển.

VNDirect đánh giá làn sóng đầu tư quy mô lớn này sẽ tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu và hạ tầng. Trong đó, các nhà thầu như Vinaconex, CC1, Fecon, Cienco4, Đèo Cả, Lizen cùng nhóm doanh nghiệp cung ứng vật liệu gồm HPG, KSB, VLB, BCC, PLC được cho là có nhiều cơ hội hưởng lợi trực tiếp.

Với quy mô và tốc độ triển khai vượt trội so với giai đoạn trước, chiến lược phát triển hạ tầng giai đoạn 2026–2030 không chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng GDP mà còn được kỳ vọng tạo lực đẩy cho thị trường doanh nghiệp và thị trường vốn trong trung và dài hạn.