Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng

13-08-2025 - 13:32 PM | Sống

Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.

Trên trang cá nhân, bác sỹ Hoàng Xuân - chuyên gia chăm sóc đặc biệt của Trung Quốc, dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) về tác hại của việc uống nước đựng trong chai nhựa dưới tác động của cái nóng. Ở nhiệt độ cao, chất bisphenol A (BPA) trong chai nhựa được giải phóng vào nước. Đây là chất làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2, đồng thời có thể làm giảm chất lượng tinh trùng.

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng- Ảnh 1.

Dưới tác động của nhiệt độ cao, chất bisphenol A (BPA) trong chai nhựa được giải phóng vào nước. (Ảnh: Freepik)

"Giữa trưa trời nắng gắt, bạn mua một chai nước suối, uống vài ngụm rồi để lại trong ô tô. Khi về đến nhà, bạn thấy những hạt nước đọng bên ngoài chai, còn nước bên trong thì nóng như ở suối nước nóng. Bạn nghĩ: 'Chỉ là nước nóng thôi mà'? Sai rồi! Với ngụm nước đó, bạn có thể đang uống nhựa. Nhiệt độ cao có thể khiến chai nhựa giải phóng các hóa chất như bisphenol A" , bác sỹ Hoàng Xuân viết.

Ông chỉ ra rằng bisphenol A được giải phóng vào nước giống như một hỗn hợp hóa học. Điều này đã được xác nhận bằng các thí nghiệm. Trong nghiên cứu của Đại học Harvard, 77 sinh viên được mời uống nước từ chai thép không gỉ trong một tuần. Sau đó, họ chuyển sang uống nước lạnh từ chai nhựa polycarbonate trong một tuần, kết quả cho thấy nồng độ BPA trung bình trong nước tiểu tăng tới 69%.

Chuyên gia cho biết đây là nghiên cứu trực tiếp đầu tiên trên người chứng minh rằng chai nhựa polycarbonate làm tăng đáng kể nồng độ BPA trong nước tiểu.

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng- Ảnh 2.

Một trong các ứng dụng của nhựa polycarbonate là sản xuất chai đựng nước. (Ảnh: Istock)

Theo bác sỹ Hoàng Xuân, bisphenol A là "vua" của các chất gây rối loạn nội tiết tố; việc tiếp xúc lâu dài có thể làm giảm chất lượng tinh trùng, cản trở quá trình rụng trứng, làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi cũng như hành vi em bé sau này. Do đó, phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai nên đặc biệt cẩn thận.

Để giảm nguy cơ nhiễm bisphenol A, chuyên gia khuyên không nên trữ nước đóng chai trong ô tô những ngày nắng gắt; nên uống nước từ bình thủy tinh hoặc bình thép không gỉ. Ngoài ra, hãy tìm nhãn "không chứa BPA" khi mua nước đóng chai và không sử dụng chai nhựa dùng một lần để đựng nước nóng.

3 thói quen tai hại khi sử dụng chai nhựa nhiều người mắc phải chẳng khác nào đầu độc cơ thể

Theo Nguyệt Ánh/VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng

Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng Nổi bật

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng”

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng” Nổi bật

Tại sao phải cho con học trường tốt: Môi trường ấy không chỉ đào tạo học bá trên lớp, mà còn có thể tạo nên những người nổi bật toàn diện ở bất cứ đâu!

Tại sao phải cho con học trường tốt: Môi trường ấy không chỉ đào tạo học bá trên lớp, mà còn có thể tạo nên những người nổi bật toàn diện ở bất cứ đâu!

13:22 , 13/08/2025
Nghiên cứu hơn 1.100 người chỉ ra: Ngủ trưa trong khoảng thời gian này có lợi nhất, vừa tốt cho não, vừa kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu hơn 1.100 người chỉ ra: Ngủ trưa trong khoảng thời gian này có lợi nhất, vừa tốt cho não, vừa kéo dài tuổi thọ

12:32 , 13/08/2025
Một bộ phận của cá rất bẩn, có thể chứa độc tố nhưng là món "khoái khẩu" của nhiều người

Một bộ phận của cá rất bẩn, có thể chứa độc tố nhưng là món "khoái khẩu" của nhiều người

12:30 , 13/08/2025
Người đàn ông sống trong biệt thự 6 tỷ đồng, lái Porsche, Mercedes nhưng ngày nào cũng ở nhà khóc: “Có tiền mà không còn tình yêu”

Người đàn ông sống trong biệt thự 6 tỷ đồng, lái Porsche, Mercedes nhưng ngày nào cũng ở nhà khóc: “Có tiền mà không còn tình yêu”

12:22 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên