Chuyên gia: Đang có 6 ngân hàng hoạt động tốt và định giá hấp dẫn

Phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần (19/01/2022), VN-Index đóng cửa ở mức 1.108 điểm, tăng hơn 100 điểm so với cuối ngày 30/12/2022. Nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng đã tăng 10 đến hơn 20% từ thời điểm cuối năm 2022.

Dòng tiền vẫn thể hiện sự quan tâm đối với thị trường cổ phiếu nói chung và ngành ngân hàng nói riêng dù kỳ nghỉ lễ đến gần. Thanh khoản bình quân của tuần giao dịch cuối cùng của năm đạt hơn 10.773 tỷ, tăng hơn 1.134 tỷ so với tuần trước.

Để mang đến thêm góc nhìn cho nhà đầu tư về bức tranh thị trường chứng khoán nói chung và ngành ngân hàng nói riêng trong năm 2023, chúng tôi đã tham vấn ý kiến của ông Đặng Trần Phục, CEO công ty tư vấn và đào tạo tài chính AzFin.

Ông Đặng Trần Phục, CEO công ty tư vấn và đào tạo tài chính AzFin.

Ông đánh giá thế nào về triển vọng của thị trường chứng khoán trong năm 2023?



Ông Đặng Trần Phục: Năm 2023 nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Hoạt xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức. Đặc biệt là trong nửa đầu năm nay. Tuy vậy đối với thị trường chứng khoán lại chứng kiến nhiều điểm sáng:

Thứ nhất: Kết thúc năm 2022, thị trường chứng khoán được định giá ở mức hấp dẫn với P/E khoảng 10,5 lần, trong khi đó mức trung bình của chỉ số này trong nhiều năm qua vào khoảng 16 lần. P/B khoảng 1,65 lần (trung bình 2 lần).

Thứ hai: Thị trường trái phiếu vẫn còn nhiều áp lực. Tuy nhiên, thời điểm khó khăn nhất đã qua và thị trường trái phiếu sẽ dần trở lại vào cuối năm 2023.

Thứ ba: Tăng trưởng cung tiền năm 2022 thấp kỷ lục khi M2 chỉ tăng hơn 4%. Điều này chủ yếu do Ngân hàng Nhà nước bán USD để điều tiết hoạt động ngoại hối. Hoạt động đó cũng đã gián tiếp thu về một lượng lớn tiền đồng.

Đến năm 2023 khi tỷ giá USD đã giảm mạnh NHNN đã và sẽ mua USD để tăng dự trữ ngoại hối. Tăng trưởng cung tiền M2 được dự báo sẽ sớm trở lại bình thường trên 10%, điều này sẽ giải cơn khát cho cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Thứ tư: Đầu tư công đã đang có tín hiệu giải ngân tích cực ngày từ đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng 2023 sẽ là năm kỷ lục của đầu tư công. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế nói chung và TTCK nói riêng tốt lên.

Từ những yếu tố trên AzFin cho rằng năm 2023 sẽ là 1 năm tương đối thuận lợi cho thị trường chứng khoán của chúng ta.

Về nhóm cổ phiếu ngân hàng thì sao thưa ông?

Năm 2022 có thể nói là 1 năm thành công của ngành ngân hàng với kết quả kinh doanh cả năm ước tăng trưởng hơn 30% so với năm 2021, cao gấp 2 lần tăng trưởng của cả các doanh nghiệp niêm yết.

Chất lượng tài sản của các nhà băng năm vừa qua có phần chưa tích cực khi nợ xấu được dự báo tăng nhanh hơn. Tuy nhiên điều này không quá đáng ngại. Vì nợ xấu tăng từ nền thấp kỷ lục của năm 2021, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng ở mức cao kỷ lục. Điều này đã góp phần tạo bộ đệm khá vững chắc cho tương lai.

Trong năm 2023 chúng tôi cho rằng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng vẫn sẽ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ sẽ chậm lại khá nhiều so với năm 2022. Az Fin dự báo lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng có thể tăng từ 5-15% trong năm nay, thay vì trên 30% như năm 2022. Chủ yếu do các lý do sau

Thứ nhất: Do khó khăn của thị trường bất động sản, không ít người mua nhà và chủ dự án bị hạn chế khả năng hoàn thành các nghĩa vụ nợ. Từ đó, áp lực lên chất lượng tài sản của các nhà băng cũng tăng lên. Chúng tôi cho rằng, nợ xấu của các ngân hàng nhiều khả năng tăng lên đặc biệt nửa cuối năm 2023. Theo ước tính của AzFin, nợ xấu có thể tăng 0,2-0,5% so với cuối năm 2022. Chi phí dự phòng nợ xấu nhiều khả năng có thể tăng 20-30% so với năm 2022.

Thứ hai: NIM các ngân hàng có thể giảm mạnh do lãi suất đầu vào tăng khá cao trong cuối năm 2022 đầu năm 2023. Trong khi đó, đầu ra lại gặp nhiều khó khăn, ngân hàng không thể chuyển hết gánh nặng tăng lãi suất đầu vào cho khách hàng.

Thứ ba: Tăng trưởng dịch vụ sẽ chậm lại đặc biệt mảng dịch vụ truyền thống như trái phiếu và bảo hiểm do những năm trước các ngân hàng cơ bản đã khai thác triệt để và dư địa tăng cho 2023 sẽ chậm lại.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đánh giá cao những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, hiệu quả kinh doanh cao và đồng thời có định giá hấp dẫn như ACB, VIB, TPB, TCB, VPB, MSB...

Ông có lời khuyến nghị gì dành cho nhà đầu tư khi bước sang năm mới?

Năm 2023, khó khăn và thuận lợi trong nền kinh tế sẽ đan xen lẫn nhau. Thị trường chứng khoán cũng sẽ có những vận động tương tự. Bên cạnh đó, các cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh sau 1 giai đoạn khó khăn.

Vì thế AzFin cho rằng năm 2023, nhà đầu tư cần đặc biệt cân nhắc về vấn đề lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng như định giá hấp dẫn trước khi giải ngân.

Nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược xây dựng và phân bổ danh mục đầu tư:

Thứ nhất: Lựa chọn 5-10 mã đầu ngành của những ngành được đánh giá hưởng lợi từ nền kinh tế và tăng trưởng tốt trong 2023 như: Chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ, công nghệ, điện, vật liệu xây dựng.

Thứ hai: Chỉ mua vào khi giá cổ phiếu chiết khấu tối thiểu 20-40% so với giá trị (tham khảo định giá của các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam) và thời điểm mua tốt nhất lúc thị trường suy giảm.

Thứ ba: Phân bổ đều các mã trong danh mục tránh cảm tính và phân bổ lệch. Từ đó, hạn chế việc hiệu quả đầu tư không cao.