Chuyên gia FiinGroup chỉ ra nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hấp dẫn, dự kiến "hút tiền" trong tháng 7

Sau những nhịp rung lắc khi vượt 1.300 điểm, VN-Index đang xập xình chưa xác định rõ xu hướng. Nhận định về diễn biến thị trường tại hội thảo "Bắt mạch dòng tiền", bà Đỗ Hồng Vân – Trưởng phòng Phân tích FiinGroup nhìn nhận tăng trưởng vĩ mô và lợi nhuận doanh nghiệp diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Tăng trưởng chung dựa vào yếu tố ngoại lực nhiều hơn nội lực, minh chứng là đầu tư tư nhân và vốn ngân sách ở mức trung bình, trong khi điểm sáng lại thuộc về xuất khẩu và khối đầu tư FDI.

Về phần định giá, P/E thị trường đang ở mức khá cao với nhiều ngành có định giá trên mức trung bình 3 năm. Kỳ vọng lợi nhuận quý 2 tăng trưởng cao trên nền so sánh thấp ở cùng kỳ không còn là yếu tố quá hấp dẫn nếu so sánh tương quan giữa tăng trưởng lợi nhuận và định giá.

"Rào cản định giá khiến dòng tiền lớn gần như không gia tăng trong thời gian qua, dòng tiền vẫn loay hoay tìm kiếm cơ hội ở những nhóm đã tăng mạnh, thanh khoản kém. Những ngành hiếm hoi có định giá thấp hơn trung bình ba năm là dịch dầu khí, kho bãi hậu cần và bất động sản", chuyên gia FiinGroup cho biết.

Cập nhật về diễn biến dòng tiền, bà Vân cho rằng nhóm nghành có dòng tiền đạt đỉnh, tiệm cận đỉnh ở các nhóm như hóa chất, thực phẩm, điện, dệt may, sản xuất dầu khí. Dòng tiền đang hồi phục từ đáy ở ngân hàng, thép. Trong khi đó, dòng tiền rút về đáy hoặc có dấu hiệu yếu đi ở nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng, bán lẻ.

Do đó, chuyên gia FiinGroup cho rằng để kỳ vọng vào "sóng ngành" trong thời gian tới là rất khó. Trong tháng 7, nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng hơn là nhóm ngành cụ thể. Doanh nghiệp thuộc ngành có câu chuyện hỗ trợ đủ mạnh và dòng tiền vào ngành này đang ở vùng đáy nhiều tháng có thể sẽ hấp dẫn dòng tiền trong thời gian tới.

Thứ nhất, chuyên gia cho rằng nhóm bất động sản nhà ở là nhóm có triển vọng tốt khi tỷ lệ dòng tiền nhóm này tiếp tục tạo đáy, giảm về mức thấp hơn tháng trước đó. Nhà đầu tư tập trung vào doanh nghiệp được gỡ pháp lý, bán được hàng đối với BDS nhà ở và hưởng lợi tù FDI với BĐS KCN.

Thứ hai, nhóm thép với dòng tiền trong xu hướng gia tăng (hồi phục từ đáy tháng 10) và lợi nhuận quý 2 dự kiến hồi phục từ mức nền thấp sẽ là yếu tố hỗ trợ cho nhóm này. Chú ý doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ tăng trưởng ổn định trong tháng 4-5 và có khả năng cải thiện biên lợi nhuận nhờ tăng tích trữ hàng tồn kho giá thấp.



Thứ ba, nhóm bán lẻ với dòng đang có xu hướng giảm về đáy, nhà đầu tư chú ý doanh nghiệp có doanh thu duy trì tăng trưởng trong tháng 4-5/2024 và biên lợi nhuận cải thiện. Đại diện là MWG do cải thiện hoạt động kinh doanh mạnh từ chuỗi Bách Hóa Xanh, trong khi chuỗi điện máy và điện thoại đang có dấu hiệu bão hòa.

Thứ tư, xây dựng hạ tầng tỷ trọng dòng tiền tiếp tục tạo đáy mới và tập trung vào nhóm xây dựng hạ tầng và có động lực tăng trưởng.

Thứ năm, xuất khẩu tỷ trọng dòng tiền đạt đỉnh 10 tháng nhưng kỳ vọng hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ xuất khẩu hàng may mặc và nhập khẩu nguyên vật liệu dệt may đang tăng trở lại. Chú ý doanh nghiệp may mặc mà tệp khách hàng lớn không gặp áp lực về tài chính.

Về phần mình, ông Đoàn Minh Tuấn - Trưởng phòng Phân tích FIDT cho rằng những nhịp điều chỉnh của thị trường thời qua qua chỉ đơn thuần mang tính chất kỹ thuật. Nửa cuối năm 2024, các nhóm dẫn dắt tăng trưởng kinh tế là sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, FDI, khách quốc tế và bán lẻ dịch vụ. Nhóm ngành hưởng lợi từ sự phục hồi tăng trưởng kinh tế là bán lẻ tiêu dùng, bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng, đầu tư và kinh doanh kinh tế tư nhân.