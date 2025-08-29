Chuyên gia gợi mở mô hình lý tưởng để Trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam gia tăng nguồn vốn ngoại tệ cho địa phương

Ngày 28/8, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Sự kiện thu hút sự tham dự của gần 30 cơ quan ngoại giao, 50 chuyên gia, diễn giả quốc tế và hơn 320 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp, định chế tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư…

Các nội dung được trình bày, thảo luận tại ngày làm việc đầu tiên tập trung vào chủ đề “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”, với nhiều góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Chia sẻ về việc xây dựng hệ sinh thái blockchain - fintech, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix nhấn mạnh 2 yếu tố quan trọng là công nghệ regtech và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Regtech và nguồn nhân lực là 2 yếu tố trọng tâm thúc đẩy hệ sinh thái blockchain - fintech, ông Trung nhấn mạnh.

Trong đó, regtech là tập hợp các công nghệ tự động hóa nhằm phân tích dữ liệu, giám sát giao dịch, phát hiện rủi ro, giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với lĩnh vực tài chính do yêu cầu pháp lý ngày càng phức tạp và phạm vi hoạt động đa quốc gia.

Theo ông Trung, Việt Nam đã chính thức ban hành khung pháp lý về tài sản số và tài sản mã hóa tại Luật Công nghiệp Công nghệ số (CNCNS). Luật quy định đây là những loại tài sản được pháp luật bảo hộ, đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể áp dụng ngay các luật hiện hành như Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ khi Luật CNCNS có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, khi đi vào thực tiễn, việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế vẫn đặt ra nhiều thách thức cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

“Với quy mô hoạt động, tốc độ phát triển và hàm lượng công nghệ của ngành fintech, việc chỉ dựa vào các phương pháp tuân thủ truyền thống là chưa đủ. Doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ regtech để thực hiện hiệu quả các yêu cầu pháp lý như xác minh danh tính, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (KYC/AML/CFT)”, ông nhấn mạnh.

Mô hình phát triển nào cho Trung tâm tài chính Đà Nẵng?

Đối với nguồn nhân lực, để theo kịp tốc độ phát triển của ngành fintech, chính quyền Đà Nẵng cần đồng thời chú trọng hai mảng: lực lượng quản lý nhà nước và lực lượng thúc đẩy thị trường.

Ông Trung chia sẻ: “Trong các chuyến thăm và làm việc tại những thị trường tiên phong như Hồng Kông (Trung Quốc), chúng tôi thấy họ đã chuẩn bị rất tốt về đội ngũ quản lý để bắt kịp nhịp phát triển của ngành”.

Ở chiều ngược lại, lực lượng nhân sự thúc đẩy đổi mới sáng tạo hiện mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, song hoàn toàn có thể cải thiện thông qua các chương trình đào tạo chính quy, phổ cập kiến thức và bồi dưỡng nhân tài của các đơn vị, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp như VBA, 1Matrix đang triển khai, trong đó có cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025” quy tụ hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên khắp cả nước.

Ông Phan Đức Trung tham gia phiên thảo luận “Xây dựng hệ sinh thái Fintech cho trung tâm tài chính quốc tế” cùng các chuyên gia đến từ Bain & Company, FIRST, Tenity, CrossFund, VNPAY, Hiệp hội Công nghệ Tài chính Thụy Sĩ.

Ngoài ra, ông Phan Đức Trung cho rằng với vai trò trung tâm phát triển khu vực miền Trung, Đà Nẵng có thể thúc đẩy mô hình offshore (mô hình các doanh nghiệp nước ngoài mở văn phòng tại Việt Nam, do người Việt Nam làm đại diện pháp lý). Mô hình này không chỉ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp quốc tế mà còn tạo việc làm cho đội ngũ chuyên gia tài chính, pháp lý, công nghệ cao, đồng thời góp phần gia tăng nguồn ngoại tệ cho địa phương.

Tại Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025, BasalPay trở thành điểm nhấn của khu trưng bày, thu hút sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo khách tham dự. Sản phẩm do AlphaTrue Solutions – thành viên Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) – phát triển, đồng thời là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm sandbox với công nghệ chuyển đổi tài sản mã hoá thành tiền pháp định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng bên phải), Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (thứ hai từ phải qua) trao đổi với ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án AlphaTrue Solutions, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA.

Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn từ ngày 28-30/8, trong đó ngày 29/8 sẽ tập trung vào chủ đề Blockchain với các bài chia sẻ của các chuyên gia về Bức tranh toàn cảnh ngành Blockchain, Mạng dịch vụ đa chuỗi blockchain Việt Nam (VBSN) và nhiều phiên thảo luận chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực.