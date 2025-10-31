Chuyên gia hé lộ cái chết đột ngột của Tần Thủy Hoàng ở tuổi 49: Liên quan tới thứ nước là 'Nguyên thủy'

Cái chết sớm của Tần Thủy Hoàng và mối liên hệ với "Nguyên thủy"

Tần Thủy Hoàng là một trong những vị hoàng đế có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông không chỉ thống nhất sáu nước, chấm dứt thời Chiến Quốc phân tranh kéo dài hàng trăm năm, mà còn đặt nền móng cho một đế quốc Tần hùng mạnh. Sau khi thống nhất bờ cõi lập nên nước Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của lịch sử. Ông xưng đế được 12 năm, sau đó qua đời vào năm 210 TCN (49 tuổi). Điều này khiến hậu thế ngỡ ngàng bởi ông mất ở tuổi 49 khi quyền lực và sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao.

Tần Thủy Hoàng là một trong những vị hoàng đế có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Trung Hoa. (Ảnh: Sohu)

Theo ghi chép sử học và phân tích hiện đại, nguyên nhân cái chết của ông có thể liên quan đến việc ông thường xuyên uống một thứ nước được gọi là "Nguyên thủy" (元水). Đây là loại thuốc trường sinh được các phương sĩ thời đó ca tụng là thần dược kéo dài tuổi thọ, nhưng cuối cùng lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của ông.

Nỗi ám ảnh trường sinh của bậc đế vương

Từ thời cổ đại, khát vọng trường sinh bất lão đã ăn sâu trong tư tưởng của tầng lớp thống trị. Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng ngày càng ám ảnh với cái chết và lo sợ rằng mình sẽ không thể sống lâu để trị vì đế quốc. Vì vậy, ông bắt đầu truy tìm thuốc tiên, tin rằng chỉ cần tìm được thuốc trường sinh, ông có thể trở thành vị hoàng đế vĩnh hằng.

Sau khi thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng ngày càng ám ảnh với cái chết và lo sợ rằng mình sẽ không thể sống lâu để trị vì đế quốc. (Ảnh: Sohu)

Trong triều đình lúc đó có không ít kẻ nịnh bợ và nhiều nhà luyện kim thuật đã đề xuất các phương pháp giúp Tần Thủy Hoàng kéo dài tuổi thọ. Một trong số đó là phương sĩ Từ Phúc, người đã khuyên Tần Thủy Hoàng phái đoàn đi tìm ba ngọn núi tiên để cầu thuốc tiên. Nhà vua tin lời, cung cấp cho ông ta rất nhiều vàng bạc, lương thực và hàng trăm đồng nam đồng nữ để hộ tống. Nhưng rồi Từ Phúc rời đi và vĩnh viễn không quay lại, để lại hoàng đế ngày càng tuyệt vọng.

Sau đó, lại có hai phương sĩ khác là Lư Sinh và Hàn Đồng được triệu vào cung. Họ tiếp tục thêu dệt nên những phương thuốc cải lão hoàn đồng, hứa hẹn có thể khiến hoàng đế bất tử. Chính Hàn Đồng đã dâng lên Tần Thủy Hoàng một loại linh dược mới, thứ được gọi là "Nguyên thủy".

Thứ thần dược mang trong mình kịch độc

Theo ghi chép truyền lại, Nguyên thủy được điều chế từ nhiều loại khoáng chất hiếm, trong đó có thạch huyết kê (đá huyết gà) là một loại khoáng chứa hàm lượng thủy ngân (Hg) rất cao. Khi đun nóng, loại đá này tạo ra hơi và nước ngưng tụ, được các phương sĩ thu lấy và cho rằng đó là nước tiên giúp cơ thể không phân hủy sau khi chết.

Trong triều đình lúc đó có không ít kẻ nịnh bợ và nhiều nhà luyện kim thuật đã đề xuất các phương pháp giúp Tần Thủy Hoàng kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: Sohu)

Nhưng theo khoa học hiện đại, thủy ngân là chất cực độc. Khi đi vào cơ thể qua đường uống hoặc hít phải hơi, thủy ngân sẽ tích tụ trong gan, thận và hệ thần kinh, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Việc Tần Thủy Hoàng uống Nguyên thủy trong thời gian dài đã khiến ông bị ngộ độc thủy ngân mạn tính, dẫn đến suy nhược cơ thể, rối loạn thần kinh và cuối cùng là tử vong trên đường tuần hành ở miền Đông.

Cái chết bi thảm của vị hoàng đế đầy tham vọng

Năm 210 trước Công nguyên, khi đang trong chuyến Đông tuần cầu tiên dài ngày, Tần Thủy Hoàng đột ngột phát bệnh và qua đời tại Sa Khâu (thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay). Tin dữ được giữ kín trong suốt hành trình trở về Hàm Dương để tránh loạn trong triều.

Các nhà sử học hiện đại cho rằng, ngoài chứng bệnh tuổi trung niên, việc thường xuyên uống Nguyên thủy chứa thủy ngân chính là nguyên nhân trực tiếp khiến ông tử vong sớm. Trớ trêu thay, chất độc mà ông tin là thuốc bất tử lại chính là liều thuốc giết chết ông từng ngày.

Việc Tần Thủy Hoàng uống Nguyên thủy trong thời gian dài đã khiến ông bị ngộ độc thủy ngân mạn tính. (Ảnh: Sohu)

Cái chết của Tần Thủy Hoàng là một trong những bi kịch điển hình của sự mê tín và lòng tham quyền lực vô hạn. Dù là vị hoàng đế vĩ đại bậc nhất lịch sử Trung Hoa, người đã chinh phục cả lục quốc và dựng nên đế chế thống nhất đầu tiên, ông vẫn không thể chiến thắng quy luật tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử.

Nguyên thủy mà ông tin tưởng chính là minh chứng cho sự mù quáng trong khát vọng bất tử khiến bậc đế vương vĩ đại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Theo Sohu, Sina, 163