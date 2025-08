Chuyên gia khí tượng chỉ rõ nguyên nhân gây nắng nóng gay gắt

Thông tin về đợt nắng nóng đang diễn ra, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 3-4/8, Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và duyên hải Nam Bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Đặc biệt, đồng bằng Bắc Bộ là tâm nóng của đợt này, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8. Theo đó, Láng (Hà Nội) 39,7°C; Phủ Lý (Hà Nam) 39,3°C.

Hà Nội thành "chảo lửa" trong những ngày đầu tháng 8. (Ảnh: Viên Minh)

"Thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, đẩy không khí khô và nóng tràn sang khu vực; trường gió phân kỳ trên cao (mực 1.500-3.000m, hướng Bắc đến Tây Bắc) gây ít mây, trời quang, làm tăng cường độ và thời gian nắng.

Gió Tây đến Tây Nam ở mực thấp, thổi từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp.

Lúc 13h ngày 4/8, độ ẩm tại Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ còn 47-52%, gây cảm giác khô rát, khó chịu. Sự kết hợp của ba yếu tố nói trên khiến khu vực đồng bằng Bắc Bộ trở thành tâm điểm nóng của đợt nắng này", ông Hưởng lý giải nguyên nhân chính gây nắng nóng kỷ lục tại Bắc Bộ.

Dự báo, tối và đêm 4/8, rãnh áp thấp hoạt động qua Bắc Bộ gây mưa dông ở trung du và vùng núi, cục bộ nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều và đêm 5/8, mưa dông mở rộng diện rộng toàn miền Bắc, nắng nóng giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở đồng bằng với nnhiệt độ 35-36°C).

Đến ngày 6/8, khi mưa xuất hiện nhiều hơn, tác động của thấp nóng, gió phơn và phân kỳ trên cao chấm dứt hoàn toàn, kết thúc đợt nắng nóng.

Theo đó, từ chiều 5/8 đến ngày 6/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Chiều và đêm 5/8, các nơi khác của Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều tối và đêm 5/8, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.