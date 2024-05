Chuyên gia Leap CM dự đoán về thương vụ chia cổ tức của tập đoàn xe ô tô BMW

Không chỉ chiếm trọn sự chú ý của người yêu xe mà BMW thời gian gần đây còn được quan tâm bởi thương vụ chia cổ tức vào ngày 16/05/2024 sắp tới. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về thương vụ này cũng như những tiềm lực của công ty trong tương lai nhé!



BMW là một trong những thương hiệu xe ô tô cao cấp bậc nhất tại Đức được thành lập vào năm 1916. Cho đến này, công ty đã sở hữu 4 thương hiệu nổi tiếng bao gồm BMW, MINI, Rolls-Royce và BMW Motorrad. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ tài chính và phương tiện di chuyển cao cấp cho các khách hàng.

Mạng lưới sản xuất của BMW ở thời điểm hiện tại đã lên đến con số 31 cơ sở sản xuất tại 15 quốc gia và có mạng lưới bán hàng toàn cầu hơn 140 quốc gia. Chỉ với những con số này đã có thể thấy được độ "khủng" của BMW vào thời điểm hiện tại.

Vào ngày 16/05 sắp tới, hãng xe lớn đến từ Đức sẽ chốt danh sách cổ đông và tiến hành chia cổ tức. Mức chia cổ tức sẽ là 6 EUR cho mỗi cổ phiếu và tỷ suất sinh lời sẽ lên đến 117%. Chuyên gia phân tích chiến lược của LEAP CM nhận định cổ phiếu BMW vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định và đứng trong top 100 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nhất thế giới.

Thông tin mới nhất về cổ phiếu BMW

Theo thông tin mới nhất được cập nhật vào ngày 08/05/2024 cho thấy cổ phiếu BMW đã có sự sụt giảm 4,39% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận thấp hơn so với mức dự báo trong quý đầu tiên. Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận này là do chi phí sản xuất tăng lên. Ngoài ra, chuyên gia của LEAP CM cho rằng lý do sụt giảm này là cũng có ảnh hưởng từ cuộc lạm phát ở châu Âu. Tốc độ lạm phát tại Đức trong 12 tháng trở lại đây đang ở mức cao nhất, đặt ra nhiều thách thức về chi phí sản xuất vì giá điện tăng cao, chính phủ Đức tăng thuế doanh nghiệp.

Kết quả của BMW cho biết tỷ suất lợi nhuận hoạt động của tập đoàn là 8,8% trong bộ phận và thiếu sự đồng thuận của công ty là 9,2%. Doanh số bán hàng của các thương hiệu BMW, Roll-Royce và MINI đã tăng 1,1%, đạt mức 594,533 chiếc trong quý. Con số này được thúc đẩy chủ yếu bởi doanh số bán tại Châu Âu.

Doanh thu năm 2023 của tập đoàn Đức này đã tăng 9% lên con số 155 tỷ EUR. Thành công này một phần nhờ vào việc hợp nhất toàn bộ liên doanh Trung Quốc BMW Brilliance Automotive (BBA). Nhưng mức lợi nhuận ròng hàng năm của công ty đã giảm hơn so với kỳ vọng, còn 12 tỷ EUR.

BMW cho biết doanh thu của hãng tăng chủ yếu nhờ vào doanh thu bán các sản phẩm xe điện và xe điện (EV) cao cấp. Theo báo cáo cho biết, vào năm 2023, hãng đã phân phối số lượng xe điện nhiều hơn 74% so với năm trước, góp 15% trong doanh số của tập đoàn.

LEAP CM cho rằng tập đoàn BMW vẫn có khả năng phục hồi cao trong quý III và quý IV năm 2024 mặc dù BMW phải đối mặt với những điều kiện đầy thách thức. Chủ tịch của BMW cho biết công ty sẽ phát sẽ triển trong môi trường khó khăn ở châu Âu và có những hành động kịp thời cho việc thúc đẩy kinh doanh của hãng xem này.

Thông tin về thương vụ BMW

Tên công ty: Bayerische Motoren Werke AG

Giá cổ phiếu: 101.40 EUR (cập nhật ngày 08/05/2024); Giá trị cổ tức: 6 EUR/ cổ phiếu.

Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20; Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 5.15 EUR/ cổ phiếu; Mức sinh lời tối thiểu: 117%; Ngày chia cổ tức: 16/05/2024; Hạn chót nắm giữ cổ phiếu: 15/05/2024

Dự đoán từ chuyên gia Leap CM

Trong quý 1, chỉ riêng phân khúc xe điện, BMW đã bán được 93,931 chiếc, vượt xa các đối thủ như Ford và General Motors. Điều đáng chú ý hơn là các sản phẩm xe điện từ BMW không chỉ sở hữu nhiều tiện ích mà còn giữ vững được phong cách và hiệu suất của riêng mình. Đây chính là điểm đặc trưng giúp cho các sản phẩm của BMW giữ chân được khách hàng của mình.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, lợi nhuận vốn của BMW đã đạt mức 18,9%, tương đương với mức lợi suất hàng năm là 1,7%. Bên cạnh đó, xuyên suốt 10 năm, tổng lợi nhuận của BMW đã tăng lên 61,8%, báo hiệu một mức tăng trưởng khá ổn định.

Với sự tiến bộ và phát triển đồng đều, chuyên gia từ Leap CM đã nhận định rằng việc nhận cổ tức lớn từ một công ty như BMW sẽ mang đến nhiều tiềm lực trong tương lai. Mức cổ tức cao phản ánh sự thành công của công ty và mức tăng trưởng ổn định trong thời gian sắp tới.

Theo những đánh và dự đoán của chuyên gia Leap CM, việc chọn cổ phiếu BMW vào thời điểm hiện tại sẽ mang đến những tiềm năng lớn.