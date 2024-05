Chuyên gia: Mục tiêu lạm phát 2% của Fed là 'giấc mơ viển vông’, dự đoán Fed tiếp tục lùi thời điểm hạ lãi suất

Trong hơn 2 năm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xoay sở với cuộc chiến chống lạm phát bằng việc tăng lãi suất và rút thanh khoản khỏi thị trường nhằm hạ nhiệt nền kinh tế. Bất chấp lo ngại của Phố Wall rằng những chính sách này sẽ gây ra suy thoái kinh tế, kinh tế vẫn thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong vài năm qua.

Chi tiêu tiêu dùng thường xuyên vượt kỳ vọng; tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức khá thấp 3,7%-3,9% kể từ tháng 8 năm ngoái; và tăng trưởng GDP ổn định dù quý 1/2024 đã chậm lại ở mức 1,6%. Tuy nhiên, trước các chính sách diều hâu của Fed, nền kinh tế vẫn kiên cường khiến lạm phát tiếp tục là cái gai đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Thước đo lạm phát yêu thích của Fed – chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, đã tăng 2,8% so với một năm trước vào tháng 3, giảm so với mức đỉnh 5,3% vào tháng 3/2022, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed. Barry Bannister, chiến lược gia tại công ty môi giới và ngân hàng đầu tư Stifel, bày tỏ lo ngại rằng mục tiêu đưa lạm phát quay trở lại mức 2% là không thực tế.

“Chỉ số PCE lõi 2% dài hạn mà Fed tìm kiếm chỉ là một giấc mơ viển vông”, Bannister viết trong một ghi chú hôm Chủ nhật. “Chúng tôi dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục lùi thời điểm hạ lãi suất. Điều này sẽ gây ra một đợt điều chỉnh giữa quý của thị trường chứng khoán”.

Theo quan điểm của cựu trader Phố Wall, môi trường lãi suất cao hiện tại có thể dẫn đến đợt điều chỉnh đau đớn hơn đối với thị trường chứng khoán, có thể khiến S&P 500 giảm 10% xuống còn 4.750 điểm vào cuối quý 3 năm nay.

Bannister cho rằng nền kinh tế đã trải qua một “cuộc suy thoái giả” từ tháng 1/2022 đến mùa hè năm 2023, giúp giảm lạm phát từ mức đỉnh trên 9% hồi tháng 6/2022. Trong giai đoạn này, nhu cầu lao động, năng suất và chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) đều giảm. Điều đó không đủ để được hầu hết các nhà kinh tế coi là một cuộc suy thoái toàn diện, nhưng theo quan điểm của Bannister, đó là một dạng suy thoái nhẹ. Ông cho rằng chính giai đoạn hạ nhiệt kinh tế này thực sự khiến lạm phát giảm trong vài năm qua, chứ không phải việc Fed tăng lãi suất.

Theo Fortune