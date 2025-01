Chuyên gia: Năm 2024 là năm "bản lề", tạo động lực cho thị trường bất động sản 2025 bước vào kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng: "Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất với nhiều kết quả phục hồi tích cực và vẫn đang bám sát tiến trình phục hồi với nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai".

Ông Đính nhận định, đây là kết quả của sự quyết tâm, sát sao từ phía Chính phủ, các cơ quan bộ ngành. Sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp bất động sản và sự hỗ trợ, đồng hành từ hệ thống ngân hàng.

Theo đó, 2024 được đánh giá là năm bản lề của thị trường bất động sản Việt Nam. Nhờ các bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành.

"Đây không chỉ là nền tảng quan trọng để tháo gỡ khó khăn hiện tại mà còn đánh dấu sự mở đầu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ và bền vững của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Với các thông tin ngày càng minh bạch, rõ ràng cho mọi thành phần kinh tế tham gia", ông Đính nhận định.

Trước những động thái tích cực trong năm 2024, thị trường đón nhận một lượng lớn các môi giới, sàn giao dịch bất động sản quay trở lại thị trường. Các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án với quy mô ngày càng lớn.

Các dự án mới mở bán, từ sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ,... đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Ngày càng nhiều hơn các chủ đầu tư tự tin ra hàng sau một thời gian “nghe ngóng”. Trong đó nổi bật là: Vingroup, Sungroup, Bcons, Bảo Hưng, FPT, KN, GP Invest,...

Sự kiện ra mắt quy mô lớn, truyền thông rầm rộ điển hình như: Vinhomes Global Gate, The Senique, The Opus One, Sun Urban City, KDT Waterpoint, Bcons City, Caraworld,...

Nhiều dự án tái khởi động, triển khai trở lại sau một thời gian dài “im ắng” như QMS Tower, D-Homme, Astral City, Hà Nội Melody Residences, Gem Riverside, Lavida Plus,...

Đây là minh chứng rõ ràng nhất của cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chính phủ, các cơ quan bộ ngành.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhìn chung, thị trường bất động sản đã “khép lại” năm 2024 với các kết quả phục hồi tích cực nhờ các bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cùng sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Đảng, nhà nước, chính phủ.

Có thể khẳng định, năm 2024 là một năm bản lề, là nền tảng tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tới thời điểm hiện tại, thị trường vẫn đang chuyển động tích cực. Thanh khoản trên thị trường đang có xu hướng giảm nhẹ ở phân khúc cao cấp, nhưng vẫn duy trì ổn định ở các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu ở thực, giá trị hợp lý với các yếu tố cấu thành bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, hồ nước, khu vui chơi, thương mại, công tác quản lý, an ninh.

Để thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững trong năm 2025, ông Đính cho rằng, các chủ đầu tư cần đảm bảo mức giá phù hợp với sức mua của thị trường, thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn.

Bên cạnh đó, triển vọng thị trường bất động sản năm 2025 được định hình trên nền tảng thành quả kinh tế tích hợp năm 2024 và những cơ hội mới, gắn với cải cách thể chế cùng biến động thị trường chung trong nước lẫn quốc tế. Năm 2024 cũng là xung lực giúp cho thị bất động sản Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới từ năm 2025.