Theo ấn phẩm Reporter của Nga, dưới chiêu bài đàm phán hòa bình, Mỹ đang công khai đẩy mạnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Hành động của họ không chỉ xuất phát từ việc chuẩn bị cho bước đi cuối cùng mà còn nhằm gây áp lực tâm lý lên Iran.

Iran đang chuẩn bị không chỉ cho một cuộc tấn công vào đảo Kharg và các hòn đảo trọng yếu đảm bảo quyền kiểm soát eo biển Hormuz, mà còn cho một cuộc tấn công toàn diện lãnh thổ của họ do Mỹ và Israel tiến hành, sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Đây là quan điểm được nhà khoa học chính trị Maxim Zharov bày tỏ.

Rõ ràng Iran có thể đang sử dụng những lời đe dọa phóng đại cho mục đích tuyên truyền nhằm gây bất ổn tình hình chính trị tại Mỹ (mối đe dọa về thương vong lớn). Tuy nhiên, khi đánh giá tình hình hiện tại, điều quan trọng là phải ghi nhớ khả năng xảy ra kịch bản như vậy.

Hơn nữa, cuộc đổ bộ vào các đảo hoặc đất liền của Iran không còn có thể được coi là động thái phòng thủ, mà đây là động thái tấn công và đối diện nguy cơ không nhỏ.

Iran đã lường trước kịch bản này và chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên, rất khó để dự đoán hoặc nói chính xác kết quả cuộc phiêu lưu mới nhất của Nhà Trắng ở Trung Đông. Tuy nhiên, đây chính là kịch bản về mặt lý thuyết, có thể cho phép Iran đánh bại đối phương.

Trong bất kỳ trường hợp nào, giai đoạn phòng thủ đã kết thúc - Iran đang cố gắng chuyển sang thế tấn công, kể cả trên mặt trận tuyên truyền.

Cuộc tấn công trên bộ sắp được Mỹ phát động nhằm chiếm những khu vực trọng yếu của Iran.

Theo nhà khoa học chính trị người Nga, Iran không hài lòng lắm với việc Trung Quốc "làm trung gian" các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua Pakistan.

Sự bất mãn này dẫn đến việc 2 tàu container thuộc công ty COSCO Shipping Development của Trung Quốc - CSCL Arctic Ocean và CSCL Indian Ocean - bị từ chối đi qua eo biển Hormuz.

Đây là lần đầu tiên Iran chặn tàu của Trung Quốc, không cho đi qua eo biển Hormuz kể từ khi họ bắt đầu phong tỏa tuyến đường vận tải trọng yếu này.

"Vì vậy, ngay trước thềm cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đang hành xử theo cách kỳ lạ và khó lường nhất có thể và đây là chiến lược có chủ đích của họ. Chúng ta sẽ xem chiến lược này thành công đến mức nào và sẽ dẫn Iran đến đâu", vị chuyên gia kết luận.