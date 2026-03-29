Lửa nuốt trọn chung cư cao tầng tại Trung Quốc, cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người hoảng loạn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Sơn Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng 20h tối tại một tòa chung cư cao tầng thuộc quận Tiểu Điếm (TP. Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng tòa tháp, trong khi cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc cao lên bầu trời. Nhiều mảnh vỡ cháy dở rơi xuống đường, khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Toàn bộ 25 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đơn vị cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Đến nay, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục để đảm bảo không còn nạn nhân nào bị bỏ sót.

Vụ việc xảy ra không lâu sau thảm kịch cháy lớn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông vào tháng 11 năm ngoái, từng gây chấn động dư luận quốc tế.

Trong vụ cháy đó, 168 người đã thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa kiểm soát được đám cháy, trở thành thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông trong hơn 75 năm. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ hệ thống giàn giáo tre phục vụ sửa chữa tại tòa nhà Wang Cheong House, sau đó lan nhanh sang 7 trong tổng số 8 khối nhà.

Các yếu tố như hệ thống báo cháy bị lỗi và vật liệu dễ cháy đã khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Nhiều thi thể được tìm thấy trong căn hộ, cầu thang và cả trên mái nhà, cho thấy nỗ lực tuyệt vọng của cư dân khi tìm cách thoát thân.

Người dân địa phương cho biết họ từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ cháy nổ do vật liệu xây dựng dễ bắt lửa, nhưng không được xử lý kịp thời. Sau vụ việc, 16 người đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Gần đây nhất, một vụ nổ pháo hoa tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, cũng khiến 8 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng pháo khi một người dân đốt pháo quá gần khu vực lưu trữ, dẫn đến thảm kịch.

Chuỗi sự cố liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhiều khu dân cư ở Trung Quốc. Hiện nguyên nhân vụ cháy tại Thái Nguyên vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: The Sun