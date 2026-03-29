Iran gửi tối hậu thư đến Mỹ

Theo Minh Hạnh | 29-03-2026 - 11:25 AM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố coi các trường đại học của Mỹ và Israel ở Trung Đông là mục tiêu hợp pháp để trả đũa cho các cuộc tấn công liên tục vào các cơ sở học thuật của Iran.

(Ảnh: Reuters)

Lời cảnh báo được đưa ra sau những gì IRGC mô tả là các vụ đánh bom liên tiếp của Mỹ và Israel nhằm vào các trường đại học Iran, bao gồm cả các cuộc tấn công mới nhất vào Đại học Khoa học và Công nghệ Tehran.

“Những người cầm quyền ở Nhà Trắng nên biết rằng, kể từ bây giờ, tất cả các trường đại học của Israel và các trường đại học Mỹ trong khu vực Tây Á đều là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để trả đũa cho các trường học ở Iran đã bị phá hủy”, IRGC tuyên bố.

Lực lượng này đặt ra hạn chót 12h trưa 30/3 (giờ Tehran) để Mỹ chính thức lên tiếng về các cuộc tấn công vào trường đại học Iran. Nếu không, “hai trường đại học sẽ bị tấn công trả đũa”. IRGC khuyến cáo tất cả các nhân viên, giảng viên, sinh viên và cư dân trong bán kính 1 km xung quanh bất kỳ trường đại học nào có liên hệ với Mỹ và Israel nên sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

IRGC cũng cảnh báo, nếu Mỹ muốn ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa khác, họ phải ngăn Israel tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran. “Nếu không, lời đe dọa vẫn còn hiệu lực và sẽ được thực hiện”, tuyên bố cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Iran trước đó cáo buộc Mỹ và Israel “cố tình” tấn công các cơ sở giáo dục và trung tâm nghiên cứu của nước này.

“Sự gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục cho thấy mục tiêu thực sự của họ: làm suy yếu nền tảng khoa học và di sản văn hóa của đất nước chúng ta bằng cách nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, di tích lịch sử và các nhà khoa học nổi tiếng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei viết trên mạng xã hội.

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, Mỹ và Israel đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 600 trường học, 281 cơ sở y tế, cũng như hơn 85.000 công trình dân sự ở Iran, bao gồm 64.583 ngôi nhà kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào cuối tháng 2.

Trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự, một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bị nghi ngờ đã san bằng trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
iran, mỹ

