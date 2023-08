Chuyên gia ngành xe: Không phải Tesla hay BYD, đây mới là cái tên mọi hãng xe điện cần dè chừng trong thập kỷ tới

Ảnh minh họa

Mới đây nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết Rivian đã thực hiện một bước tiến lớn và đúng hướng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý hai của mình.

Dan Ives là một nhà phân tích lâu năm tại Wedbush, ông cho biết ông coi nhà sản xuất xe điện Rivian có trụ sở tại California là một trong những nhà sản xuất xe điện cốt lõi trong thập kỷ tới, theo Investor's Business Daily.

Nói về kết quả tài chính khả quan trong quý hai của công ty Mỹ, Ives nói thêm rằng nhà sản xuất xe bán tải R1T, R1S SUV và Amazon Electric Delivery Van (EDV) đã thực hiện một bước tiến lớn theo đúng hướng. Công ty đã cải thiện tỷ suất lợi nhuận, giảm chi phí trên toàn công ty và tăng cường sản xuất.

Theo báo cáo tài chính quý 2, công ty khởi nghiệp xe điện ở California lỗ ròng 1,2 tỷ USD, cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ ròng 1,71 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu trong quý 2 đạt 1,12 tỷ USD, tăng mạnh so với 364 triệu USD so với cùng kỳ.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh trong quý 2, Rivian đã tăng dự báo sản xuất lên 52.000 chiếc trong năm nay, tăng 2.000 chiếc so với ước tính trước đó và cao hơn gấp đôi so với năm ngoái khi hãng sản xuất 24.337 xe.

Ives cho biết: “Nhu cầu đối với Rivian có vẻ mạnh mẽ và độ phủ sóng sẽ được cải thiện vào năm 2024”. Công ty khởi nghiệp xe điện có cơ sở sản xuất ở Normal, Illinois đã chế tạo 13.992 xe và giao 12.640 chiếc trong quý vừa qua, vượt qua ước tính của các nhà phân tích cho biết số lượng giao hàng sẽ đạt khoảng 11.000 chiếc trong quý 2.

Trong báo cáo được công bố gần đây, Rivian lưu ý rằng chiếc SUV R1S chiếm khoảng 70% tổng sản lượng trong quý trước, đây là quý đầu tiên mà chiếc xe bán tải R1T bị chiếc SUV vượt lên về sản lượng sản xuất.

Nói về nhu cầu và chiến lược giá cả, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Rivian - RJ Scaringe, cho biết rằng thương hiệu cảm thấy thoải mái với việc định vị sản phẩm của mình, nghĩa là việc giảm giá khó có thể xảy ra sớm - một chiến lược đã được nhiều người chơi sử dụng trong cuộc đua xe điện hiện nay bao gồm cả Tesla và Ford.

Scaringe cho biết: “Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận rất có phương pháp và chu đáo đối với cách chúng tôi xem xét giá xe của mình. Với những tính năng được trang bị trên xe, chúng tôi cảm thấy khá thoải mái với việc định vị những gì chúng tôi đã thực hiện."

Rivian đã thực hiện một số hoạt động cơ cấu vào đầu năm nay để giảm chi tiêu và củng cố bảng cân đối kế toán, bao gồm cắt giảm 6% nhân viên vào tháng Hai và bán 1,3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi vào tháng Ba. Công ty cũng trì hoãn việc ra mắt nền tảng xe R2 nhỏ hơn sắp tới của mình đến năm 2026, vốn được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2025.

Theo InsideEVs