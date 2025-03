Chuyên gia nói về "chất lạ" không có trên nhãn kẹo rau củ Kera của Hằng Du Mục: Sorbitol có hại hay không?

Ngày 20/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm". Các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... "đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn".

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không được ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định. Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sản phẩm kẹo rau củ Kera chứa Sorbitol nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm).

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết Sorbitol là chất phụ gia tạo ngọt thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và dược phẩm, giúp sản phẩm có vị ngọt, tạo cảm giác dễ sử dụng.

Theo chuyên gia, chất này được dùng trong y học để làm thuốc nhuận tràng với mục đích điều trị triệu chứng táo bón và xếp vào nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu. Ngoài ra, đây còn là hợp chất dùng để giữ độ ẩm, tạo kết cấu và tăng vị ngọt cho sản phẩm đồng thời hỗ trợ sức khỏe răng miệng và hệ tiêu hóa.

"Đây là chất phụ gia tạo vị ngọt vô hại, không năng lượng, không gây béo và là chất vô lợi. Sorbitol thường không khuyến khích được sử dụng trong thực phẩm", ông Thịnh nhấn mạnh.

Kết quả kiểm nghiệm lần này chưa làm rõ vấn đề chênh lệch hàm lượng chất xơ ghi trên nhãn và thực tế trong thành phần kẹo. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết người dân có nhiều cách để bổ sung chất xơ từ rau, củ quả, thay vì sử dụng thực phẩm chức năng không cần thiết.

Từ trái qua: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đang quảng cáo kẹo rau củ KERA.

Kẹo rau củ Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TPHCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) sản xuất. Ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER, cho hay nguyên liệu được thu mua từ các vùng ở Lâm Đồng, Đăk Lăk, Bình Thuận, "đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng" và 100% sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ASIA.

Trước đó, chiều 14/3, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã mời Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên làm việc để làm rõ mức độ tham gia trong các phiên livestream bán sản phẩm kẹo rau củ KERA.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết trong các buổi livestream này, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs là người chủ trì, hoa hậu Thùy Tiên là khách mời. Tại cuộc làm việc, cả ba nhận lỗi vì cung cấp thông tin sản phẩm không đúng sự thật, từng quảng cáo rằng "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn", gây lùm xùm "sai sự thật".

Dựa trên mức độ các hành vi vi phạm, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi "quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng, theo Nghị định 147.

Tại buổi gặp mặt thân tình với báo chí truyền thông, Quang Linh Vlogs đã gửi lời xin lỗi khi đã thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau KERA, khẳng định bản thân không nói sản phẩm KERA thay thế được cho rau.