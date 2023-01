Chuyên gia Savills: Nguồn cung nhà phố, biệt thự đắt tiền gia tăng tại tỉnh lân cận Tp.HCM

Chia sẻ về phân khúc nhà phố, biệt thự, ông Troy cho hay, nguồn cung khan hiếm tại Tp.HCM tiếp tục thúc đẩy nhu cầu lan sang các tỉnh lân cận, sẽ hưởng lợi từ nhiểu dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm đang được triển khai.

Đáng nói, thời gian qua, nguồn cung nhà phố, biệt thự đắt tiền có dấu hiệu gia tăng tại Tp.HCM. Điều này càng có cơ sở để thúc đẩy phân khúc này phát triển tại các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Ghi nhận cho thấy, năm 2022, nguồn cung sơ cấp nhà xây sẵn tại Tp.HCM đạt hơn 1.600 căn, tăng 2% theo năm. Tỷ trọng nhóm sản phẩm trên 30 tỷ đồng tăng từ 7% năm 2018 lên 50% năm 2022, trong khi nhóm sản phẩm bình dân dưới 10 tỷ đồng giảm từ 50% năm 2018 xuống 20% năm 2022. Riêng Trong quý 4/2022, nguồn cung sơ cấp nhà phố, biệt thự đạt 680 căn, giảm 16% theo quý nhưng tăng 72% theo năm. Gần một nửa số căn mới có giá trên 30 tỷ đồng tập trung ở Quận 2 và Quận 9.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám Đốc Savills Việt Nam.

Cũng như tình hình chung của thị trường BĐS, trong quý cuối năm 2022, nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM thanh khoản kém. Toàn thị trường chỉ có hơn 1.000 giao dịch vào năm 2022, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm là do nguồn cung sơ cấp hạn chế, chính sách tín dụng chặt chẽ và thiếu các sản phẩm vừa túi tiền.

Trong khi đó, tại các tỉnh lân cận thị trường vẫn có giao dịch. Một số dự án mở bán cận Tết ghi nhận sự quan tâm tích cực. Chẳng hạn, tại khu vực Bến Lức, Long An, Nam Long (HoSE: NLG) giới thiệu ra thị trường 99 căn biệt thự biệt lập mang phong cách châu Âu Park Village – dự án thành phần thuộc phân khu Central Park, khu đô thị tích hợp Waterpoint gây chú ý. Được biết, mỗi căn biệt thự này có giá từ 16.8 tỉ đồng/ căn.

Theo chuyên gia Savills, mặt bằng giá nhà phố, biệt thự tại tỉnh lân cận so với Tp.HCM vẫn còn mềm, trong khi các chủ đầu tư xây hệ tiện ích nội khu khép kín tương đương với Tp.HCM. Đó có thể là lý do, phân khúc này có hút sức mua những năm qua. Tuy vậy, theo ghi nhận, nguồn cung nhà phố, biệt thự, villa đắt tiền đã có xu hướng gia tăng không chỉ tại Tp.HCM mà còn tại các tỉnh lân cận. Những căn biệt thự, villa giá từ hàng triệu USD không còn quá hiếm hoi tại các khu vực như Đồng Nai, Long An.



Theo ông Troy Griffiths, sự gia tăng của giới siêu giàu đã kích thích nhu cầu đối với các loại hình BĐS chất lượng.

“Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kéo theo tầng lớp trung lưu và giàu có đang tăng lên đáng kể. Sự gia tăng này thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản chất lượng cao”, vị này nhấn mạnh.

Theo đó, các sản phẩm trên 30 tỷ đồng chỉ chiếm 3% lượng giao dịch vào năm 2018 nhưng đã tăng lên đến 46% vào năm 2022. Trong thập kỷ tới, Việt Nam được dự báo sẽ có số người siêu giàu sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên tăng nhanh nhất thế giới, điều này cho thấy nhu cầu về bất động sản cao cấp và có thương hiệu sẽ còn tiếp tục tăng.

Cũng theo ông Troy, đến năm 2023, thị trường kỳ vọng sẽ có 1.200 biệt thự, nhà phố mới. Nguồn cung hạn chế do các chủ đầu tư gặp khó khăn trong huy động vốn và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tại Tp.HCM, các dự án đáng chú ý bao gồm các giai đoạn tiếp theo của The 9 Stellars, The Global City, Senturia An Phú, Mizuki Park, Vạn Phúc City… Đến năm 2025, nguồn cung tương lai dự kiến đạt trên 5.500 căn. TP.Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân sẽ cung cấp gần 70%. Ưu tiên phát triển nhà ở gắn với kết nối giao thông công cộng như các tuyến Metro, đặc biệt tại khu vực Thủ Đức, Bình Tân, Quận 7 và Quận 12 theo Chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Trong khi tại khu lân cận sản phẩm nhà phố, biệt thự trong dự án khu đô thị tích hợp như Izumi City, Aqua City (Đồng Nai), Waterpoint (Long An)… cũng sẽ cung cấp ra thị trường các sản phẩm giai đoạn tiếp theo.