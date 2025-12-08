Chuyên gia thuế: "Các nhà hàng ra chợ mua con cá, lá rau, sạp hàng nào có hóa đơn chứng từ thì khả năng cao sẽ được chọn"

Trong chương trình “Tiêu điểm trong tuần” của Báo và Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai, tọa đàm “Chuyển đổi thuế hộ kinh doanh – Góc nhìn từ chuyên gia”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty Thuế Kế toán Luật Việt Á, người có kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đã có những chia sẻ thiết thực liên quan đến quá trình chuyển đổi thuế.

Thay vì một con số thuế ổn định hàng tháng, các hộ kinh doanh giờ đây phải làm quen với sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử và đặc biệt là nghĩa vụ lưu giữ toàn bộ chứng từ đầu vào đầu ra một cách hợp lệ. Việc không nắm vững quy định có thể dẫn đến những sai sót không đáng có gây rủi ro về mặt tài chính và pháp lý

Trước những khó khăn này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng nhận thức chính là yếu tố quan trong nhất giúp hộ kinh doanh vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và chuyển đổi thuế thành công.

Ngay cả những hộ kinh doanh tại chợ truyền thống, hoặc những người buôn bán lưu động không có doanh thu cố định, dù là nhóm gặp nhiều thách thức nhất cũng đã dần nhận thức được yêu cầu mới và bắt đầu đăng ký hộ kinh doanh tại nhà.

Theo ông Tuấn, nếu doanh số dưới 500 triệu đồng/năm thì chỉ cần kê khai, báo cáo hai lần trong năm và được miễn thuế, theo lộ trình mà Bộ Tài chính trình Chính phủ và dự kiến sẽ sớm được thông qua. Nhóm thứ hai là hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm. Nhóm này sẽ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15% trên thu nhập, cùng với thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng có hai cách tính: hoặc khấu trừ, hoặc tính theo tỷ lệ trên doanh thu. Ví dụ, mua bán hàng hóa thương mại có thể áp dụng tỷ lệ 1,5%; sản xuất chế biến có thể là 4,5%, v.v.

Như vậy, đối với các chủ sạp ở chợ, nếu doanh thu thấp thì hầu như không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu doanh thu lớn, họ phải thực hiện đúng quy định. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, nếu thay đổi nhận thức sớm, thực hiện đầy đủ hóa đơn chứng từ thì hộ kinh doanh sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Ông lấy ví dụ, những nhà hàng, cửa tiệm kinh doanh ăn uống khi ra chợ truyền thống mua con cá, lá rau, nếu hộ kinh doanh nào có hóa đơn chứng từ thì khả năng cao sẽ được chọn lựa. "Nếu không sử dụng hóa đơn chứng từ mà vẫn bán ở chợ như cũ, khả năng sẽ khó cạnh tranh với sạp bên cạnh cùng bán mặt hàng đó nhưng có xuất hóa đơn. Khi đó, tệp khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng cũng sẽ bị thu hẹp", ông cho hay.

Qua tiếp xúc thực tiễn, rõ ràng là chủ hộ kinh doanh cũng đã dần nhận thức được rằng việc thực hiện chính sách hóa đơn chứng từ sẽ có lợi cho chính mình, bằng cách tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng và có sổ sách kế toán bài bản: bán ra – mua vào – và tài khoản hộ kinh doanh. Thủ tục rất đơn giản và sẽ có lợi hơn.

Nếu hộ kinh doanh nào chưa biết, chưa hiểu, thì có thể đến đội thuế địa phương hoặc các công ty tư vấn – họ sẽ tư vấn miễn phí. "Tôi tin chắc rằng chỉ trong 10–30 phút là anh chị em, chủ hộ kinh doanh sẽ tự làm, sẽ biết làm", ông Tuấn cho hay.