Ngân hàng sẽ chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng thuộc những trường hợp sau

Trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng siết chặt quy trình quản trị rủi ro và tăng cường an toàn trong hoạt động thẻ, nhiều tổ chức tín dụng đã bổ sung hoặc cập nhật quy định về việc tạm ngưng, chấm dứt sử dụng thẻ đối với khách hàng. Những điều khoản này nhằm đảm bảo an ninh giao dịch, phòng ngừa gian lận và tuân thủ quy định pháp luật. Dưới đây là các quy định cụ thể tại hai ngân hàng lớn về các trường hợp thẻ có thể bị chấm dứt sử dụng trước hạn.

Các trường hợp ACB chấm dứt việc sử dụng thẻ

ACB có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt việc sử dụng thẻ trước hạn mà không cần thông báo trước cho Chủ thẻ hoặc cá nhân được ủy quyền sử dụng thẻ trong các trường hợp sau:

- Chủ thẻ/cá nhân được ủy quyền sử dụng thẻ vi phạm bất kỳ nội dung nào trong hợp đồng, cam kết hoặc thỏa thuận đã ký với ACB.

- Các giao dịch phát sinh dấu hiệu bất thường theo nhận định của ACB, nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản thanh toán của Chủ thẻ.

- Chủ thẻ vi phạm quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước hoặc quy định pháp luật liên quan.

- Chủ thẻ cung cấp thông tin sai sự thật, bao gồm cả những thông tin cung cấp trước khi được cấp thẻ.

- Chủ thẻ chết mà không có người thừa kế được ACB chấp nhận.

- Chủ thẻ bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; hoặc bị khởi tố, truy tố, xét xử hình sự.

- Theo yêu cầu hoặc nhằm tuân thủ phán quyết, quyết định, chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế.

- Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ; hoặc thẻ đã hết hiệu lực.

- Chủ thẻ không kích hoạt thẻ quá 11 tháng kể từ ngày mở thẻ; hoặc thẻ hết hạn quá 11 tháng nhưng chưa cập nhật.

- Thẻ đã kích hoạt nhưng không phát sinh giao dịch trong 11 tháng liên tiếp.

- Thẻ có dấu hiệu vi phạm quy định giao dịch với đối tác, gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc quyền lợi của ACB, theo đánh giá của ACB.

- Thẻ có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo mật thông tin giao dịch và việc chấm dứt được ACB xác định là cần thiết để đảm bảo an toàn.

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, giấy tờ tùy thân của người liên quan (đại diện pháp luật, đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền sử dụng thẻ…) hoặc giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài đã hết hiệu lực nhưng chưa được cập nhật theo quy định của ACB.

- Chủ thẻ thực hiện một trong các hành vi bị cấm tại khoản 10.2 Điều 10.

- Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

ACB có thể tiến hành rà soát việc sử dụng thẻ. Nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc việc tiếp tục sử dụng thẻ có thể vi phạm pháp luật, quy định, chính sách của ACB hoặc đối tác, ACB có toàn quyền tạm ngưng, chấm dứt sử dụng thẻ hoặc hủy thẻ. Sau đó, ACB sẽ thông báo cho Chủ thẻ theo phương thức quy định. Việc chấm dứt sử dụng thẻ không ảnh hưởng đến hiệu lực của Bản điều khoản và điều kiện, các bên vẫn phải tuân thủ đầy đủ.

Các trường hợp Vietcombank chấm dứt việc sử dụng thẻ và Hợp đồng

Vietcombank sẽ chấm dứt việc sử dụng Thẻ và chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp:

- Chủ thẻ vi phạm quy định về phát hành và sử dụng thẻ của Vietcombank, hoặc vi phạm quy định của pháp luật, NHNN, tổ chức thẻ quốc tế.

- Thông tin Chủ thẻ cung cấp không chính xác, không trung thực hoặc sai sự thật.

- Chủ thẻ bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị Tòa án/Trọng tài ra bản án, quyết định ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ.

- Chủ thẻ chết, mất tích hoặc bị tuyên bố chết, mất tích.

- Tài sản của Chủ thẻ bị cơ quan pháp luật phong tỏa, tạm giữ và có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ.

- Có nghi ngờ liên quan đến hành vi gian lận, giả mạo.

- Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.



