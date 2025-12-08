Ngân hàng phát cảnh báo người thường dùng ví điện tử đặc biệt lưu ý!

Cùng với sự bùng nổ của thanh toán số, các hình thức lừa đảo qua ví điện tử cũng gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn mức độ tinh vi. Nhiều ngân hàng đã phát đi cảnh báo về rủi ro mất tiền từ các chiêu thức mạo danh và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ví.

Theo các tổ chức tín dụng, chỉ cần người dùng vô tình để lộ thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP hoặc đường link truy cập, toàn bộ tài khoản ví và tiền liên kết ngân hàng có thể bị chiếm đoạt ngay lập tức. Khác với giao dịch tiền mặt, giao dịch số được thực hiện gần như tức thời, khiến việc thu hồi tài sản sau khi bị lừa trở nên khó khăn.

Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên các ví điện tử lớn hoặc ngân hàng. Đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin với lý do "nâng cấp tài khoản", "xác minh thông tin", "bảo mật ví", từ đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP.

Ngay khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, kẻ gian lập tức chiếm quyền truy cập ví điện tử, thực hiện giao dịch, rút tiền và tẩu tán sang nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết.

Không ít người dùng cũng trở thành nạn nhân của các chiêu thông báo trúng thưởng, nhận quà khuyến mãi hoặc hoàn tiền từ ví điện tử. Các đối tượng gửi tin nhắn kèm đường link hoặc yêu cầu quét mã QR để "nhận thưởng", sau đó đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc yêu cầu chuyển phí xử lý.

Đáng chú ý, khoản tiền bị lừa ban đầu thường không lớn, khiến người dùng chủ quan. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, toàn bộ số dư trong ví có thể bị rút sạch.

Một thủ đoạn khác gây hoang mang cho người dùng là giả mạo công an, ngân hàng hoặc trung tâm hỗ trợ ví, thông báo tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, rò rỉ dữ liệu hoặc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, các đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp thông tin bảo mật để "phong tỏa ví" hoặc yêu cầu thao tác gấp theo hướng dẫn. Trên thực tế, đây là thời điểm kẻ gian dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhất.

Ngoài ra, một số người dùng bị dụ tham gia các hoạt động mang danh "làm nhiệm vụ nhận thưởng", yêu cầu chuyển – nhận tiền liên tục qua ví. Không chỉ mất tiền, nạn nhân còn có nguy cơ vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền mà không hề hay biết.

Theo đánh giá của các ngân hàng, tội phạm công nghệ cao đang coi ví điện tử là "mảnh đất màu mỡ" bởi giao dịch nhanh, số lượng người dùng lớn và độ phức tạp trong việc truy hoàn tiền sau khi giao dịch đã hoàn tất.

Trước thực trạng trên, các ngân hàng đã phát đi khuyến cáo khẩn, yêu cầu khách hàng nâng cao cảnh giác khi sử dụng ví điện tử.

Theo cảnh báo từ ác ngân hàng, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với mọi đường link lạ, mã QR không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các tin nhắn hoặc cuộc gọi thúc giục giao dịch gấp.

Người dùng cũng được khuyến nghị chỉ tải ứng dụng ví từ kho chính thức, không cài đặt app từ link bên ngoài; thường xuyên đổi mật khẩu, kích hoạt bảo mật sinh trắc học và giới hạn hạn mức giao dịch.

Một cảnh báo quan trọng khác là không đăng ký, định danh ví hộ người khác, không cho thuê hay mua bán tài khoản ví dưới mọi hình thức, nhằm tránh rủi ro pháp lý và mất tiền. Người dùng hãy cài đặt hạn mức chi tiêu trong mỗi lần thanh toán, mỗi ngày để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng, đơn vị phát hành ví và cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.