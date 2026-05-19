Chuyên gia: Xuất hiện tín hiệu rung lắc, chọn lọc nhóm cổ phiếu hút tiền

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Chứng khoán ABS cho rằng thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng, song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, chỉ số chứng khoán toàn cầu không bao gồm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa của Mỹ đã giảm khoảng 2% và xác lập xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều thị trường lớn như Nasdaq, Dow Jones hay Kospi cũng bắt đầu xuất hiện rủi ro điều chỉnh.

Theo chuyên gia, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, bởi đây là hai chỉ báo phản ánh trực tiếp áp lực lạm phát và tâm lý phòng thủ của thị trường tài chính toàn cầu. “ Nhà đầu tư trong nước cũng cần thận trọng trong tuần giao dịch này khi rủi ro điều chỉnh có thể gia tăng” , ông Minh nhận định.

Dù áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, dòng tiền toàn cầu vẫn tiếp tục đổ mạnh vào nhóm công nghệ. Dữ liệu từ LSEG cho thấy dòng vốn vào các quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần tính đến ngày 13/5, nhờ kỳ vọng tích cực từ mùa báo cáo lợi nhuận và triển vọng doanh thu của các hãng sản xuất chip.

Khoảng 83% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã vượt dự báo lợi nhuận quý I của giới phân tích. Trong đó, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn tại Mỹ hút ròng tới 17,06 tỷ USD – mức cao nhất trong sáu tuần. Ngược lại, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lần lượt bị rút ròng 1,25 tỷ USD và 2,53 tỷ USD.

Đáng chú ý, lĩnh vực công nghệ ghi nhận dòng vốn vào ròng hàng tuần ở mức kỷ lục 8,51 tỷ USD, trong khi nhóm tài chính bị rút ròng khoảng 1,37 tỷ USD.

ABS cũng lưu ý rủi ro margin trên thị trường Mỹ đang bước vào vùng cảnh báo. Chỉ báo FINRA Margin Debt tăng mạnh trở lại, dù chưa đạt mức đỉnh như các giai đoạn bong bóng năm 2000, 2007 hay 2021. Theo ông Minh, thị trường vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, song sẽ trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin tiêu cực như căng thẳng địa chính trị, lạm phát hay bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ở trong nước, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 xuống còn 6,8%, thấp hơn mức dự báo trước đó do tác động từ cú sốc giá dầu Trung Đông đối với thương mại và hoạt động kinh tế trong nước. Tuy nhiên, WB kỳ vọng tăng trưởng sẽ phục hồi lên 7,1% vào năm 2027 và 7,4% vào năm 2028 khi áp lực từ giá dầu hạ nhiệt.

WB dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam năm 2026 ở mức 4,2%, trước khi giảm dần xuống 3,8% và 3,5% trong hai năm tiếp theo. Thâm hụt ngân sách được duy trì quanh mức 3,5-3,7% GDP trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục mở rộng, trong khi nợ công vẫn nằm trong ngưỡng an toàn khoảng 32-35% GDP.

Rủi ro ngắn hạn áp đảo khi xung đột Trung Đông kéo dài có thể giữ giá dầu cao, khuếch đại áp lực tỷ giá và ngân hàng trong bối cảnh đòn bẩy doanh nghiệp cao.

Rủi ro trung hạn cân bằng hơn nếu cải cách thể chế, hạ tầng và thị trường vốn được thực thi tốt, năng suất có thể tăng mạnh hơn kỳ vọng. Ngược lại, rủi ro bất động sản - ngân hàng và thực thi cải cách kém hiệu quả có thể cản trở đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm đến các cổ phiếu mạnh nhất, chuyên gia ABS lọc ra các nhóm ngành và cổ phiếu mạnh nhất so với thị trường chung, gồm: Bất động sản, Sản xuất Dầu khí, Điện và Thiết bị điện, Bán lẻ, Thiết bị Dịch vụ và Phân phối Dầu khí, Nước và Khí đốt.