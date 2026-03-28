Chuyên gia y tế Pháp cảnh báo 2 loại bánh quen thuộc làm tăng nguy cơ ung thư do chứa kim loại nặng

Theo Daily Mail, một báo cáo quan trọng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hàm lượng cadmium trong các loại thực phẩm hàng ngày, các chuyên gia cho rằng gần một nửa dân số Pháp có thể đang tiêu thụ lượng cadmium "đáng lo ngại" chỉ thông qua chế độ ăn uống của họ.

Kim loại nặng này, có trong phân bón được sử dụng trong nông nghiệp hiện đại, có thể tích tụ trong đất và xâm nhập vào thực phẩm thiết yếu mà hàng triệu người ăn hàng ngày.

Các nhà khoa học cho biết các sản phẩm từ bánh mì và bánh ngọt đến mì ống, gạo và khoai tây là những nguồn tiếp xúc lớn nhất, trong đó chế độ ăn uống chiếm tới 98% lượng hấp thụ ở người không hút thuốc.

Những phát hiện này, được công bố bởi Cơ quan An toàn thực phẩm ANSES của Pháp, được mô tả là "đáng lo ngại", kèm theo cảnh báo rằng rủi ro có thể gia tăng nếu không có biện pháp khắc phục nào được thực hiện.

Cadmium có liên quan đến một loạt các bệnh ung thư, bao gồm ung thư tuyến tụy, bàng quang, tuyến tiền liệt và vú. Nó cũng có liên quan đến chứng loãng xương, tổn thương thận và bệnh tim mạch.

Géraldine Carne, điều phối viên chuyên môn tại cơ quan này, cảnh báo rằng các tác động lâu dài đến sức khỏe có thể sẽ gia tăng nếu không giảm thiểu sự tiếp xúc.

"Nếu mức độ phơi nhiễm hiện tại được duy trì và không có biện pháp nào được thực hiện, các tác động bất lợi lâu dài có khả năng sẽ gia tăng trong toàn bộ dân số". bà nói.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều nguồn tiềm năng của cadmium, bao gồm không khí, nước, đất, bụi và thậm chí cả mỹ phẩm, nhưng nhận thấy chế độ ăn uống là con đường chính gây ra vấn đề này.

Bánh mì, bánh ngọt, mì ống, gạo và khoai tây đều được xác định là những tác nhân chính gây ô nhiễm, cùng với các sản phẩm chế biến từ lúa mì như bánh ngọt, bánh quy và ngũ cốc ăn sáng.

Thuốc lá cũng được nhấn mạnh là một nguồn gây phơi nhiễm bổ sung đáng kể.

Trước những phát hiện này, các quan chức y tế đang kêu gọi mọi người không nên hoàn toàn từ bỏ bánh mì, mà nên đa dạng hóa chế độ ăn uống để tránh tiếp xúc lặp đi lặp lại với cùng một nguồn gây bệnh.

Họ khuyến nghị nên bổ sung thêm các loại thực phẩm như đậu lăng và đậu xanh, vốn thường chứa hàm lượng kim loại này thấp hơn.

Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi chính phủ Pháp siết chặt các quy định về phân bón, vốn là nguyên nhân chính gây ô nhiễm cadmium trong đất nông nghiệp.

Hiện tại, Pháp cho phép hàm lượng cadmium tối đa 90mg trên mỗi kilogram phân bón phosphat, so với giới hạn 60mg ở nhiều quốc gia khác.các quốc gia châu Âu khác.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng một số loại phân bón được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ có thể chứa cadmium.

Bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không cần phải lo lắng, việc thỉnh thoảng ăn bánh mì và bánh ngọt khó có thể gây ra rủi ro đáng kể.

Cadmium đã được phân loại là chất gây ung thư ở Pháp từ năm 2012, nhưng mối lo ngại ngày càng tăng về sự hiện diện của nó trong các loại thực phẩm hàng ngày đã dẫn đến việc xem xét kỹ lưỡng hơn về tác động lâu dài tiềm tàng của nó đối với sức khỏe.

Cadmium là gì?

Cadmi là một nguyên tố phân bố rộng rãi trong vỏ Trái đất (đất và đá), không khí và nước.

Cadmi cũng tồn tại dưới dạng một số hợp chất khác nhau. Nó kết hợp với các nguyên tố khác, bao gồm oxy để tạo thành cadmi oxit, clo để tạo thành cadmi clorua hoặc lưu huỳnh để tạo thành cadmi sunfat.

Thực phẩm và khói thuốc lá là những nguồn gây phơi nhiễm cadmium lớn nhất đối với người dân nói chung.

Cadmium xâm nhập vào chuỗi thức ăn từ môi trường, trong đó một số loại thực phẩm tích lũy nhiều cadmium hơn những loại khác.