Chuyên gia Yuanta: Khả năng thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh trong tháng 5, đây là thời cơ tốt để giải ngân đón đầu "sóng" tăng mới

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát tại Mỹ trong tháng 3 đã tăng nhẹ hơn dự báo của giới quan sát. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 đã tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

CPI Mỹ (Nguồn: Investing)

Lạm phát lõi tháng 3 vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc khi tăng 0,4% so với tháng 2 và tăng 5,6% so với một năm trước đó. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, CPI lõi tăng mạnh hơn so với CPI cơ bản.



Lạm phát cơ bản hạ nhiệt là tín hiệu tích cực, song liệu đã đủ thuyết phục để khẳng định thời điểm Fed dừng thắt chặt hoặc hạ nhiệt lãi suất? Với dự báo lộ trình của Fed, thị trường chứng khoán sẽ phản ứng ra sao?

Lạm phát không còn là vấn đề quá đáng ngại

Theo phân tích của ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số CPI headline giảm mạnh tốt nhưng không tác động nhiều tới hành động của Fed, vì yếu tố thực sự thay đổi quyết định của Fed là CPI lõi vẫn neo cao.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng lạm phát vẫn đang trong quá trình hạ nhiệt và khó ngược chiều tăng mạnh trở lại. Dù vậy, trong quá trình giảm sẽ có vài tháng tăng nhẹ và lạm phát vẫn neo ở mức khá cao.

Nguyên nhân khiến ông Minh cho rằng lạm phát không thể hạ nhiệt nhanh chóng là do (1) OPEC cắt giảm sản lượng khiến giá dầu tăng vọt trong thời gian gần đây. (2) Một số quốc gia hạn chế xuất khẩu nông sản để đề phòng khủng hoảng an ninh lương thực. Nguồn cung bị hạn chế dẫn đến lạm phát có thể có khuynh hướng tăng.

Theo vị chuyên gia, sự cứng đầu của lạm phát trong thời gian tới có thể vẫn tác động quyết định của Fed. Nhưng điều quan trọng nhất là lạm phát không còn là mối đe dọa quá lớn và mục tiêu hàng đầu mà Fed hướng đến trong năm 2023.

Vẫn có khả năng Fed "quay xe" hạ lãi suất vào cuối năm

Sau những vụ việc đổ vỡ của nhiều ngân hàng, Fed sẽ thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp cũng đang có xu hướng tăng cao, cơ quan này phải tính toán lại để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Do đó, khả năng Fed sẽ phải chấp nhận để lạm phát mục tiêu cao hơn dự tính.

Theo dự báo của ông Minh, Fed sẽ tăng lãi suất 0,25% trong tháng 5 và là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong năm 2023. Nửa cuối năm lãi suất sẽ có xu hướng đi ngang ở mức cao.

Thậm chí, nếu kinh tế Mỹ những dấu hiệu suy thoái, Fed có 1 đợt “quay xe” nới lỏng lãi suất vào cuối năm. Đặc biệt, Fed sẽ có động thái mua trái phiếu để kích cầu trở lại, thay vì bán trái phiếu thu hẹp cung tiền như năm trước.

“Cuộc khủng hoảng năm 2018 là bài học lớn, Fed sẽ cân bằng giữa mục tiêu lạm phát và tăng trưởng kinh tế”, ông Nguyễn Thế Minh nhận định.

Đợt điều chỉnh thời gian tới là cơ hội tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

Với dự báo Fed sẽ mềm mỏng hơn trong việc tăng lãi suất, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng NHNN có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Mối lo lớn nhất của NHNN là lạm phát và tỷ giá đều đã hạ nhiệt, khả năng có thêm đợt giảm lãi suất trong năm nay là khá cao.

NHNN đang quan sát động thái của Fed, nếu Fed chững lại thì lãi suất cơ bản của SBV có thể giảm từ mức nền 6%. Chuyên gia cho rằng đây là yếu tố mấu chốt để giải quyết vấn đề lãi suất, vì những đợt giảm lãi suất vừa qua chỉ giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn chứ không phải giảm lãi suất dài hạn hoặc lãi suất cho vay ra của NHTM.

Theo chuyên gia Yuanta, thị trường chứng khoán từ nay đến hết năm 2023 sẽ chia hai giai đoạn.

Giai đoạn từ nay đến tháng 6 , thị trường khả năng cao sẽ tiếp tục đi ngang, thanh khoản ở mặt bằng thấp dù có cải thiện. Tâm lý thị trường sẽ chờ động thái rõ ràng hơn của Fed và những rủi ro về đáo hạn trái phiếu trong quý 2 tới.

Giai đoạn từ tháng 6 đến hết năm , thị trường sẽ hồi phục mạnh mẽ và bền vững hơn khi những rủi ro được thẩm thấu đáng kể.

Về thời điểm giải ngân, chuyên gia dự báo khoảng tháng 5 thị trường có thể sẽ có một cú điều chỉnh. Nguyên nhân một phần do hiệu ứng bán tháo “Sell in may” và thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Quan trọng hơn hết là tâm lý nhà đầu tư sẽ rất thận trọng, lo ngại về động thái bất ngờ của Fed trong cuộc họp lãi suất.

Dù mức điều chỉnh có thể không quá mạnh, nhưng đem đến cơ hội giải ngân tốt cho nhà đầu tư để đón đầu chu kỳ tăng của thị trường sau khi đã qua giai đoạn khó khăn nhất.