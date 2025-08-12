Chuyện giờ mới kể về robot hình người của VinMotion: 100% Make in Vietnam, chưa đầy 6 tháng tuổi mà đã biết nhảy múa nhịp nhàng

Chỉ sau 7 tháng thành lập, Công ty cổ phần VinMotion - đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Vingroup - đã chính thức trình làng thế hệ robot hình người đầu tiên do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ toàn bộ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất. Màn ra mắt diễn ra tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup hôm 8/8: một đội ngũ robot đã thực hiện một màn trình diễn đồng bộ, sôi động và hoàn toàn vận hành tự động trước sự chứng kiến của hơn 1.000 khán giả.

Theo những chia sẻ của Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân với báo giới, để đạt được màn trình diễn trực tiếp này, hệ thống robot phải đáp ứng độ ổn định cao cả về phần cứng lẫn phần mềm, tối ưu tính toán thời gian thực và đảm bảo kết nối mạng đồng bộ giữa các robot.

“Do hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp của con người nên robot sử dụng hệ thống cảm biến để giữ cự ly cũng như cân bằng trong quá trình múa các động tác linh hoạt, chứ không chỉ là bị động nhảy theo lập trình sẵn”, Chủ tịch Nguyễn Trung Quân khẳng định.

Chủ tịch Công ty VinMotion Nguyễn Trung Quân - Ảnh: VinGroup.

Trong màn trình diễn, dù cùng giẫm chân và nhảy đồng loạt, các robot vẫn giữ được vị trí đồng đều đáng kinh ngạc. Để đạt được sự chính xác này, VinMotion không chỉ đảm bảo độ ổn định của phần cứng và phần mềm điều khiển chuyển động, mà còn tối ưu khả năng tính toán thời gian thực và hạ tầng mạng kết nối giữa các robot. Nhờ đó, quá trình “giao tiếp” giữa các robot được đồng bộ gần như tuyệt đối, giúp các thuật toán được thực hiện ngay lập tức.

Thách thức càng lớn hơn khi toàn bộ màn biểu diễn diễn ra tại một hội trường có hơn 1.000 người, với hàng loạt thiết bị di động kết nối Wi-Fi có thể gây nhiễu hệ thống. Trong điều kiện đó, robot vẫn phải đồng thời nhận dạng môi trường, xử lý khối lượng lớn thông tin và thực hiện các động tác nhanh chóng, chính xác, mang lại bài nhảy nhuần nhuyễn và nhịp nhàng trước khán giả.

“Có thể khẳng định màn nhảy live demo này thực sự là một cột mốc về công nghệ để chúng tôi tự tin triển khai nhiều robot cùng một lúc trong nhiều ứng dụng thực tiễn thời gian tới”, ông Nguyễn Trung Quân nhận định. Việc VinMotion mới ra đời cách đây 7 tháng, dàn robot còn chưa đầy 6 tháng tuổi lại càng khiến thành tích hôm 8/8 vừa qua thêm phần ấn tượng.

VinMotion khẳng định không nhập khẩu nguyên mẫu hay khung gốc từ nước ngoài, mà toàn bộ chi tiết được chế tạo tại Việt Nam. Yếu tố con người được xem là then chốt, khi công ty quy tụ các kỹ sư, chuyên gia robotics Việt Nam giàu kinh nghiệm từ khắp thế giới, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Trung Quân - người từng làm việc tại Đại học Carnegie Mellon, tham gia dự án MIT Cheetah và giảng dạy tại Đại học Nam California (Mỹ).

Được thành lập vào tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, VinMotion đặt mục tiêu nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa robot hình người - một trong những lĩnh vực công nghệ cạnh tranh khốc liệt nhất thế kỷ 21. Chỉ sau hơn 3 tháng nghiên cứu và thử nghiệm, VinMotion đã cho ra mắt nguyên mẫu robot đầu tiên, có thể đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ.

“Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên con hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam”, ông Nguyễn Trung Quân chia sẻ.

Trong giai đoạn đầu, robot sẽ được ứng dụng tại các nhà máy VinFast, hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thực hiện các thao tác lặp lại trên dây chuyền lắp ráp. Trung và dài hạn, VinMotion hướng tới phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh và ngôn ngữ, phục vụ các lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và chăm sóc cá nhân tại gia đình.

Chủ tịch Nguyễn Trung Quân cho rằng Việt Nam đang sở hữu “lợi thế vàng” trong cuộc đua robot hình người. “Nếu so với các nước đi trước, chúng ta không bị các rào cản về chi phí sản xuất lớn như Mỹ, hay vấn đề về niềm tin như Trung Quốc, mà có thể bắt đầu nhanh chóng, linh hoạt với những hướng đi tối ưu hơn”, ông nhận định.

“Tôi tin đây là thời điểm vàng để VN vươn lên trở thành cường quốc công nghệ, và humanoid robot là một lĩnh vực mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh”.

Theo báo cáo của Citibank, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt quy mô 7.000 tỉ USD vào năm 2050, với hơn 600 triệu thiết bị được triển khai. Việc một doanh nghiệp Việt Nam như VinMotion tham gia vào lĩnh vực này không chỉ thể hiện bước đi táo bạo, mà còn mở ra triển vọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.