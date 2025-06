Chuyển khoản 5 triệu đồng, nhận 5,3 triệu, giao dịch thêm 1.126 lần thì bị lừa hơn 400 tỷ đồng: Công an Tiền Giang khởi tố vụ án, mở rộng điều tra

Vừa qua, công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án bà P.N.P.T (ngụ phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), là chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, Tiền Giang), tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 434 tỷ đồng để mở rộng điều tra.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận đơn tố giác của bà T về việc bị lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền hơn 434 tỷ đồng.

Theo nội dung tố cáo, vào khoảng đầu tháng 5/2025, một tài khoản Facebook tên "Nguyễn Văn Diệu" chủ động nhắn tin làm quen với Facebook của bà Thảo. Đồng thời, người này sử dụng tài khoản Zalo tên "Bình Yên" để kết bạn với bà Thảo và cho số điện thoại 0983.486.... để liên lạc.

Khi trao đổi, người này giới thiệu đang làm việc tại một ngân hàng ở TP.HCM, phụ trách mảng chứng khoán. Sau đó, người này yêu cầu bà Thảo đăng nhập vào ứng dụng chứng khoán để tạo lệnh thông qua một đường link. Người này tiếp tục hướng dẫn bà Thảo đăng nhập vào app để đặt lệnh trên sàn chứng khoán.

Đến ngày 17/5, người này đã tạo một tài khoản Gmail để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà Thảo đặt lệnh mua chứng khoán qua đường link được cung cấp với số tiền là 5 triệu đồng. Đến 12h49 cùng ngày, bà Thảo nhận được hơn 5,3 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 - 31/5, bà Thảo đã thực hiện 1.126 giao dịch tương tự và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do kẻ lừa đảo cung cấp, với tổng số tiền hơn 434 tỷ đồng. Khi bà Thảo yêu cầu rút tiền thì không thực hiện được, còn bị yêu cầu tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn chứng khoán với nhiều lý do khác nhau. Nhận thấy mình bị lừa đảo, bà Thảo đã làm đơn tố giác gửi Công an tỉnh Tiền Giang.

Cơ quan công an đã kiểm tra, đối chiếu thông tin bị hại cung cấp và thông tin giao dịch của các tài khoản, xác định có vụ việc xảy ra và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 (tại Tiền Giang) phối hợp cùng các ngân hàng thương mại phong tỏa khẩn cấp toàn bộ số dư trên các tài khoản thanh toán liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.