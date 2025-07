Chủ tịch gần 70 tuổi bất ngờ xin từ chức do sức khoẻ không đảm bảo: Hơn 10 năm công ty chưa có lãi

Ngày 10/7/2025, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà (HAFOREXIM, mã CK: HFX) đã có đơn xin từ chức, rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026.

Trong đơn, ông Hợp cho biết lý do là sức khỏe hiện nay không đảm bảo để tiếp tục đảm nhiệm trọng trách.

Ông Nguyễn Văn Hợp sinh năm 1957, năm nay 68 tuổi, từ năm 2012-2014, ông giữ vai trò là Tổng Giám đốc.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nông sản, với các sản phẩm chủ lực bao gồm: Chè, Quế, Khăn bông (khăn sợi, khăn tắm…), Hạt điều, hồ tiêu, gạo, ngô và một số mặt hàng nông sản, thảo mộc khác. Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện sản xuất (gia công các sản phẩm nông nghiệp) và xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng trên đến thị trường quốc tế.

HAFOREXIM được thành lập vào năm 1992 với tên gọi ban đầu là Công ty XNK Thanh Hà. Đến năm 2005, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 11,1 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng nhẹ so với năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 22.914 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm xuống còn 3.825 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với cùng kỳ.

Tại ngày 1/1/2024 và 31/12/2024, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn lần lượt là 232 tỷ đồng và 243 tỷ đồng, đồng thời đến nguồn vốn chủ sở hữu bị âm lần lượt là 226 tỷ đồng và 237 tỷ đồng.

Từ năm 2012 đến nay, công ty chưa ghi nhận lợi nhuận dương.

Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo từ năm 2023 do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Đồng thời, cổ phiếu HFX của Công ty vẫn sẽ thuộc diện duy trì hạn chế giao dịch do vốn chủ sở hữu âm và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.