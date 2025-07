Hé lộ hàng chục nghìn tỷ từ siêu dự án của Vingroup, Sunshine, BRG... giúp Hà Nội thu tiền sử dụng đất tăng 600%

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong nửa đầu năm nay là 392.710 tỷ đồng, tăng mạnh 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nguồn thu từ đất đai 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến, đạt 86.751 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 74.004 tỷ đồng, tăng 602,8% so với cùng kỳ và vượt 77,2% so với mức thu cả năm trước.

Mức tăng vọt này chủ yếu đến từ khoản tiền sử dụng đất của hàng loạt dự án bất động sản lớn, tập trung tại khu vực phía Tây và phía Bắc của Hà Nội.

Sự xuất hiện và đóng góp của Vingroup, Sunshine, BRG cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, không chỉ trở thành nguồn thu ngân sách quan trọng mà còn là lực đẩy cho quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong đó, đáng chú ý Tập đoàn Vingroup nộp hơn 12.000 tỷ đồng cho dự án Vinhomes Đan Phượng ; hay còn gọi là Vinhomes Wonder City Đan Phượng) có tổng diện tích 133,44 ha và tổng mức đầu tư dự kiến là 18.440 tỷ đồng. Dự án nằm tại địa bàn 2 xã Tân Hội và Liên Trung, huyện Đan Phượng cũ, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long nộp gần 13.600 tỷ đồng cho dự án KĐT Nam Thăng Long (Quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm);

Công ty CP đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp gần 10.000 tỷ đồng cho dự án thành phố thông minh. Dự án nằm trên ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ của huyện Đông Anh cũ do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) thực hiện. NHSC là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Tổng Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam nộp hơn 4.900 tỷ cho dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại ô A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy;

Công ty CP đầu tư DIA - thuộc hệ sinh thế Sunshine Group nộp hơn 4.600 tỷ đồng cho dự án KĐT Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital;

Công ty cổ phần bất động sản JS nộp hơn 2.400 tỷ đồng cho dự án KĐT Bắc Cổ Nhuế - Chèm;

Công ty cổ phần đầu tư BĐS Song Lộc nộp hơn 1.800 tỷ đồng tiền sử dụng đất đấu giá tại địa bàn quận Hoàng Mai;

Công ty TNHH Phát Triển THT nộp hơn 1.600 tỷ đồng cho Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây;

Công ty CP BĐS Wonderland - công ty con của Sunshine Group nộp 1.000 tỷ đồng cho dự án Sunshine Crystal River,…

Không chỉ có tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước cũng đã đóng góp vào ngân sách 12.145 tỷ đồng, đạt 186,9% dự toán, tăng 341,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do phát sinh số thu tiền thuê đất nộp một lần của một số dự án lớn.



Trong đó, CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm (VEFAC) đã nộp hơn 5.400 tỷ đồng, CTCP đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp hơn 3.200 tỷ đồng; Tập đoàn Vingroup nộp hơn 350 tỷ đồng,...

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Vingroup và công ty con là CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm (VEFAC) đã nộp tiền sử dụng đất, thuê đất vào ngân sách TP Hà Nội tổng cộng là 17.750 tỷ đồng.

Năm 2024, Vinhomes và VEFAC đã nộp ngân sách nhà nước trên 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các ông lớn bất động sản khác như Vinaconex, Sunshine Group, DojiLand,... cũng góp mặt trong top những doanh nghiệp Bất động sản - Xây dựng nộp ngân sách nhiều nhất cả nước.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng ghi nhận con số 33.932 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán, tăng 27,1% so với cùng kỳ do mức lương cơ sở tăng 30% kể từ 1/7/2024 và mức trả lương, thưởng của các doanh nghiệp khối ngành tài chính – ngân hàng cũng tăng so với cùng kỳ.

Trong đó, Công ty CP Vinhomes nộp tăng khoảng 260 tỷ đồng; Ngân hàng MB nộp tăng khoảng 168 tỷ đồng; Ngân hàng BIDV Việt Nam nộp tăng khoảng 118 Tỷ Đồng; Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn -Hà Nội nộp tăng khoảng 128 tỷ đồng,...

Bắt đầu thu thập dữ liệu và xây dựng PRIVATE 100 - Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 và VNTAX 200 - Top doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025: Bảng VNTAX 200 https://cafef.vn/du-lieu/vntax200/doanh-nghiep.chn Bảng PRIVATE 100 https://cafef.vn/du-lieu/private100/top-100-doanh-nghiep.chn Để cung cấp các thông tin về việc gửi số liệu tham gia danh sách, quý doanh nghiệp gửi thông tin vào email info@cafef.vn hoặc liên hệ Ms Linh 0847611565.